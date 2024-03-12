Скоро завершается прием работ на фотоконкурс «Самая красивая страна»

Важная информация для всех фотографов, которые нас читают: до 31 марта 2024 года Русское географическое общество принимает работы на юбилейный, десятый фотоконкурс «Самая красивая страна».

Русское географическое общество приглашает всех желающих присоединиться к участию в фотоконкурсе «Самая красивая страна», чтобы открывать Россию заново.

На протяжении многих лет фотографы представляют на конкурс «Самая красивая страна» свои впечатляющие снимки, которые отправляют зрителей в захватывающее виртуальное путешествие по нашей стране. Никого не оставляют равнодушным трогательные моменты из мира диких животных, необычные, немного загадочные, явления природы, невероятные по красоте, почти сказочные пейзажи.

Свои работы можно подать в любую из 11 номинаций. В этом году в конкурсе появились две новые номинации – «Фотопроект», а также «Самые красивые обои для рабочего стола» — работы десяти финалистов будут предустановлены в операционной системе Astra Linux.

Подать работы на фотоконкурс «Самая красивая страна» может фотограф любого уровня, его место жительства, гражданство или возраст не имеют значения. К участию допускаются только снимки, сделанные в России. Победитель в каждой номинации получает 250 000 рублей.

Также для X, юбилейного фотоконкурса организаторы приготовили очень необычный Специальный приз от РГО. Его обладателями станут три фотографа, которых представители Общества выберут среди всех победителей за десять лет. Они получат возможность участвовать и снимать в настоящих экспедициях РГО, самых интересных и захватывающих, которые пройдут в 2025 году, смогут прикоснуться к большой науке и увидят, как рождаются открытия.

В состав жюри 2024 года традиционно вошли известные фотографы, кинорежиссеры, актеры, искусствоведы. Неизменным членом жюри является Президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

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Амурский тигр в Хабаровском крае Фото: Саша Фонсека / финалист конкурса «Самая красивая страна» 2023 года в номинации «Дикие животные»

Ежегодно свой выбор делают и партнеры конкурса. Так, спецприз от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» получит самый красивый и эмоциональный природный арт-объект. Банк ВТБ отметит самый впечатляющий кадр, сделанный на особо охраняемой природной территории, вручив спецприз «Заповедная Россия». АНО «Амурский тигр» и компания «Фосагро» выберут самый неожиданный снимок животных в их естественной среде обитания, вручив спецприз «Снято на фотоловушку».

По результатам открытого онлайн-голосования среди снимков финалистов будет выбрана работа, автор которой получит приз зрительских симпатий от РГО.