«Смотри: Байкал!» – книга-путешествие для всех, кто хочет побывать на великом озере

Непостоянная рубрика «Это мы читаем» от редакции Russian Traveler. «Смотри: Байкал! Книга-путешествие» – отличный подарок для детей и взрослых, путешественников и просто ценителей книг с душевными иллюстрациями.

Здесь отмечал свой день рождения Джеймс Кэмерон, здесь водятся лупоглазые пухленькие нерпы, а еще здесь содержится 19% всех запасов пресной воды на планете. О чём мы? Правильно, Байкал!

В издательском доме «Самокат» как раз недавно вышла отличная книга о самом глубоком озере на планете – и одном из древнейших. Это не энциклопедия и не атлас в полном значении этих слов, но в то же время «Смотри: Байкал» взяла от них лучшие качества: интересную информацию и красивые иллюстрации.

Но главное – эта книга станет увлекательным путешествием для любого читателя (можно вдохновиться и повторить его самостоятельно). Отсюда вы узнаете множество любопытных фактов о Байкале и его исследователях, о туристических маршрутах по огромному озеру, его уникальных обитателях и тревожных экологических «звоночках».

Книга предлагает сделать круг вокруг Байкала и посетить Листвянку, остров Ольхон, Берег бурых медведей, Баргузин и другие места. Авторы подготовили список достопримечательностей и маршрутов разной сложности по главным и не всегда очевидным точкам вдоль берегов Байкала. Например, узнаете, где находятся Большие Коты (не пушистые, а деревянные, и вообще ударение там на другом слоге).

Также здесь можно найти рекомендации и способы помогать Байкалу, как бы далеко от озера вы ни находились. Над проектом работали байкаловеды, а партнером стал фонд «Озеро Байкал».

10% от продаж книги будут перечисляться в фонд «Озеро Байкал».

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Иллюстраторы книги — сёстры-близнецы Аня и Варя Кендель, обладательницы крупных международных иллюстраторских премий и большие любительницы Байкала

Благодаря им на страницах книги появились: блестящий чешуёй байкальский омуль, усатая байкальская нерпа, красочные (и понятные) карты, залитая солнцем астрофизическая обсерватория, «буханка» на льду. А также опытные туристы с рюкзаками за плечами, очаровательная бабушка в красном берете с собачкой на коленях, которая едет по канатной дороге, и учёные в глубоководном аппарате.

Автор книги – Ольга Патрушева, выпускающий редактор одних из самых масштабных собственных проектов «Самоката» – «История старой квартиры» и «Транссиб. Поезд отправляется».

Эта книга-путешествие – она, безусловно, не только для детей. Она и для взрослых, которым нравится красота нашей бескрайней страны и хочется больше узнать о жизни в далеких, но все равно родных местах.

Узнать об издании больше и купить его можно на сайте издательского дома «Самокат». Кто знает – быть может, эта книга станет отправной точкой вашего личного путешествия к далёкому, древнему и глубокому дедушке-Байкалу.

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