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№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Премия Russian Traveler Awards 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023

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Стартовало всероссийское голосование за любимый горный курорт

Фото: Наргиза Кахарова / фотохостинг rtraveler.ru

Вечер в горах Карачаево-Черкесии

Каждый россиянин может проголосовать за любимый горнолыжный курорт в рамках национальной премии «Горы России».

Такое масштабное голосование в рамках страны проводится во второй раз. В этом году заявки на участие в премии оставили порядка 350 курортов, отелей, глэмпингов, туроператоров из 8 федеральных округов. Для них предусмотрено 30 номинаций в том числе «Лучший горнолыжный курорт России», «Лучший горнолыжный отель», «Самый событийный горнолыжный курорт». Среди участников, как крупные горнолыжные бренды, так и 40 новичков. 

Организаторы отметили, что в этом году участники премии сфокусированы в большей степени на своих туристических предложениях, активностях, объектах размещения и делают ставку на семейную аудиторию. Настоящий ажиотаж наблюдается в номинациях «Лучший горнолыжный отель для семейного отдыха», «Лучший глэмпинг в горах», «Лучший SPA/банный комплекс на горнолыжном курорте». Наибольшее количество заявок поступило от курортов Северокавказского, Сибирского и Южного федеральных округов. 

Как отметил Илья Виноградов, основатель премии, генеральный директор АНО Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий, национальная премия «Горы России» стала знаком качества отечественных горнолыжных курортов. Номинации народного голосования отражают главные тренды развития туристической отрасли, основаны на продуманной системе оценки и охватывают все инфраструктурные сегменты всесезонных горных курортов.  

«Премия отражает основные тренды отдыха в горах, на смену горнолыжникам приходят туристы, которые ценят комфортную инфраструктуру. Сейчас соотношение горнолыжников и просто отдыхающих в горах 35% на 65%. Это заставляет курорты меняться и делать упор на развитие инфраструктуры apres ski, событийных мероприятий», – Илья Виноградов, основатель премии.

По его словам, сейчас даже самые «домашние» горнолыжные базы и курорты могут предложить интересные активности с учетом местного колорита и природных ресурсов. Речь идет о гастрономии, агротуризме, флоритурзме, наблюдении за звездами, экотуризме. 

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