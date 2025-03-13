Суздаль стал столицей российских девичников

Он предлагает уникальные возможности для отдыха в русском стиле.

Суздаль, старинный город во Владимирской области, привлекает все большее внимание молодежи, особенно девушек, которые выбирают его для проведения девичников. Город, являющийся частью Золотого кольца России, предлагает уникальные возможности для отдыха в духе русской культуры: катание на санях, водные прогулки, традиционные чаепития, дегустации медовухи и фотосессии в национальных костюмах.

Эксперт по роду и психолог Лариса Никитина считает, что такие мероприятия играют важную роль с психологической точки зрения. По ее словам, девушки через участие в этих ритуалах наполняются женской энергией, которой затем делятся со своими партнерами.

Также Никитина отмечает, что после пандемии Covid-19 и в условиях экономического кризиса люди начинают все сильнее тянуться к своим корням, ища стабильность и уверенность. Она подчеркивает, что каждый человек связан с предками, даже если мало знает о своей родословной. Путешествие по историческим местам и использование традиционной национальной одежды позволяют «восстановить эту глубокую связь с прошлым».

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