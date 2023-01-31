Точка на карте: дом Кадомцева в Чебоксарах

Рассказываем об одной достопримечательности столицы Чувашии, где путешественники могут не только полюбоваться на красивую архитектуру старинной усадьбы, но и остановиться на ночь.

Из маленького уездного и скромного городка за сотню лет Чебоксары превратились в столицу Чувашской Республики и замечательный современный город с почти полумиллионным населением.

В Чебоксарах, или, по-чувашски, в Шупашкаре, нет обширного исторического центра, ведь прежде весь город без каких-то проблем умещался в узкой долине реки Чебоксарки, и сегодня возле этой речки, превратившейся в залив Чебоксарского водохранилища, стоят будто широким амфитеатром все главные городские достопримечательности.

Здесь расположился гостеприимный речной вокзал с парком Победы высоко на горе над ним, здесь дамба под названием «Дорога к храму» с живописной церковью Успения Божией Матери, за ней – фонтаны на Чебоксарском заливе, ансамбль Красной площади с Чувашским драматическим театром, монумент Матери-Покровительницы и, наконец, на своеобразной стрелке, на возвышенном полуострове заключается весь Старый город Чебоксар.

На горе стоит пятиглавый кафедральный Введенский собор, чуть ниже, окружённый с трёх сторон водой – Троицкий Чебоксарский мужской монастырь.

Чебоксары Фото: Алексей Семенов / фотохостинг rtraveler.ru

Весь городской ансамбль, даже не считая новых жилых районов, был создан в прошлом столетии, а окончательно его образ сложился уже в нашем веке.

Сегодня Чебоксары славятся – причём заслуженно – своими уютными и ухоженными улицами, сравнительно хорошими дорогами, удобным общественным транспортом, вниманием к самобытной народной культуре и бережным отношением к тому, что здесь можно считать историческим центром. К реке город повёрнут даже не просто своим лицом, а самой парадной частью.

Одна из достопримечательностей Чебоксар – дом купца Кадомцева с богатой и непростой историей.

Алексей Кадомцев построил свой дом в конце XVII века и не поскупился – спроектированному в европейском стиле, сочетающем в себе палатную архитектуру и стиль барокко, дому Кадомцева не было аналогов в Поволжье. Он выделялся своим неповторимым фасадом с мезонином, отделанной крышей, изысканными наличниками на восьмигранными окнах и красивейшими лестницами.

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Усадьба прославилась как первое каменное здание частной архитектуры города. Позже дошедший до грани разорения Кадомцев продает усадьбу, и потом она меняет множество хозяев – здесь жили мещане, которые отдали усадьбу в собственность церкви, располагалась лаборатория пищевых продуктов и даже база по заготовке мяса.

В 1970-х из-за строительства Чебоксарской ГЭС особняк оказывается в зоне затопления, и его разбирают, чтобы восстановить по новому адресу. На долгое время стройку замораживают, но в итоге, стараниями частного владельца, дом Кадомцева возвращают из небытия по старым чертежам и с помощью сохранившихся каменных блоков того самого особняка. Теперь он имеет статус памятника архитектуры под охраной государства.

Раньше здесь останавливались представители высших слоёв российского общества, приезжающие в Чебоксары по делам или проездом. В одном из документов, хранящихся в архивах, говорится, что дом Кадомцева – «единственное порядочное здание в Чебоксарах». И с недавних пор этот уникальный памятник архитектуры снова принимает гостей.

Роскошные интерьеры сохранились практически в первозданном виде – лепнина на потолках, изящные лестницы с кованными перилами, золоченные двери. У туристов есть возможность пожить среди них и ощутить себя в другой эпохе – сейчас в усадьбе расположен уникальный бутик-отель и ресторан «Манор-Хаус», который с удовольствием встречает гостей и жителей города, погружая их в атмосферу самобытной истории известных купеческих фамилий.

Здесь можно не только остановиться во время путешествия по России или командировки, но и устроить изысканный ужин – авторские блюда в ресторане «Манор-Хаус» вкупе с интерьером заведения располагают к шикарной трапезе (с истинно купеческим былым размахом). Ассортимент позиций в меню позволяет совершить гастрономическое экспресс-путешествие по Европе. К тому же отсюда открывается живописный вид на город – панорама залива и берег Волги завораживают своей красотой.

В ресторане «Манор-Хаус»

Будете в Чебоксарах – не забудьте о восстановленном особняке с богатым прошлым и гостеприимным настоящим – здесь можно отдохнуть от обыденной повседневности, провести романтичные выходные или банкет с размахом. В «Манор-Хаусе» гостей ждут изысканная кухня, безупречное обслуживание и 10 уютных номеров с элегантной отделкой, два из которых – класса «супер-люкс».

Особняк расположен в самом сердце исторической части города, в тихом уютном месте с видом на залив, церковь и Волгу. До набережной и центрального пляжа, где можно встречать потрясающие рассветы и провожать красочные закаты – пара минут ходьбы.