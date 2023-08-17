Точка на карте: горная Ингушетия

Russian Traveler №2(6) 2023 читать этот номер

Дорогу, петляющую через Джейрахский район Ингушетии – горную часть республики, – определённо можно причислить к одной из самых живописных в России. Она то послушно повторяет русло пенистой реки Армхи, то умопомрачительным серпантином жмётся к скалам, то уходит за горизонт и теряется в облаках, обрываясь очередным перевалом. Здесь множество смотровых площадок с видом на «сахарную голову» Казбека, плюшевые холмы и словно преподающую урок геометрии, почти горизонтальную гору Столовую – Мят-Лоам.

За каждым новым поворотом открываются разбросанные по холмам селения ингушей и изумрудные луга, на которых пасутся стада коров, табуны лошадей и гурты овец. В общем, настоящая «кавказская Шангри-Ла»!

Башенный комплекс Эгикал – одна из визитных карточек Джейрахского района республики.

И всё же исключительным Джейрахский район делает не столько потрясающая природа, сколько органично вписанные в неё башенные комплексы. Безусловно, родовые башни в той или иной (обычно как раз в иной) степени сохранности можно встретить и в других регионах Кавказа. Но именно в Ингушетии мастерство средневековых зодчих достигло наивысшего расцвета – здесь легко убедиться, что ингуши не случайно называли себя «галгай», то есть «жители башен».

Столетия назад через стиснутое Кавказскими горами Джейрахское ущелье шли караваны Великого шёлкового пути. Благодаря денежной подпитке от караванной торговли старинных башен тут – жилых, полубоевых и боевых – было возведено такое количество, что голова идёт кругом!

Башенный комплекс Вовнушки изображён на памятных марках и монетах.

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Подсчитано, что лишь боевых башен в республике сохранилось около 120, остальных же и вовсе без счёту. Особенно впечатляют именно комплексы – фотогеничный Эрзи, отреставрированный и щеголяющий белым цветом стен Хамхи, сумрачный Таргим, образцово-показательный Эгикал (крупнейший в Ингушетии), «ласточкины гнёзда» Вовнушек.

Есть в Джейрахском районе и старинные некрополи, и храмы – например, стоящее на маршруте восхождения на гору Столовую святилище Мят-Сели и чуть ли не древнейшая в нашей стране, украшенная барельефами церковь Тхаба-Ерды, изначально построенная в VIII веке. Всё это великолепие входит в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника – достойного кандидата на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Барельеф древнего храма Тхаба-Ерды