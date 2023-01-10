Точка на карте: Талабские острова

Талабские острова – настоящий затерянный мир, расположенный на Псковском озере всего в 25 км от областной столицы.

Russian Traveler 04/2022 читать этот номер

В Средневековье на Талабских островах укрывались пираты и разбойники, теперь же здесь живут их потомки-рыбаки. За несколько веков избы обзавелись электричеством и душем, вёсла заменили моторами, но местным по-прежнему приходится балансировать на грани закона, ежедневно играя в кошки-мышки с инспекторами рыбоохраны.

Рыбак проверяет сети. Один из инструментов – пешень – достался ему от деда

Талабский архипелаг состоит из трёх островов на Псковском озере в 25 км к северо-западу от региональной столицы. Трудно сказать, когда они были заселены, но доподлинно известно, что в 1470 году преподобным Досифеем здесь был основан монастырь. Со временем – под влиянием веры или ввиду изменившихся торговых путей – местные жители склонились к более миролюбивому занятию рыбной ловлей.

У талабцев суровый нрав, ведь труд рыбака опасен и тяжёл, зато хороший улов из бедняка делает богача – гуляет весь остров.

73-летний Анатолий – уроженец Талабских островов.

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Здешние рыбаки – люди верующие, и на двух главных островах есть храмы: во имя Николая Чудотворца и Петра и Павла. В конце XX века на острове Верхний (Залит) жил известный старец Николай Гурьянов, и на его могилу и службу в церкви приезжают со всей России.

Зимой же здесь очень популярна подлёдная рыбалка – туристы и псковичи перебираются на своих машинах по зимнику из деревни Толбица. В островном магазине можно согреться и попросить кипяток для термоса.

Вид на остров Верхний

Столбы дыма поднимаются над печными трубами в морозный день, рыбаки на снегоходах проверяют сети, школьники играют в снежки между уроками, бабушки на финских санях путешествуют от магазина до почты, чтобы купить продуктов и узнать последние новости от знакомых...

Именно зимой на Талабских островах можно наблюдать аутентичный быт русской деревни, без дачников и туристов.

«Красный угол» в доме у одного из местных жителей

Текст и фото: Михаил Лебедев