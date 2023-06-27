Куда едем? Топ-5 самых посещаемых регионов России

Специалисты Tele2 с помощью big data проанализировали туристическую активность за пять месяцев 2023 года. Рассказываем, какие регионы стали самыми посещаемыми и чем они привлекательны для туристов.

Без чего мы никогда не отправимся в путешествие? Правильно, без смартфона (впрочем, сейчас мы без него даже из дома не выходим). Благодаря этому мобильные операторы получают возможность узнавать о предпочтениях аудитории всё больше – и о российском туризме в том числе.

Например, недавно специалисты Tele2 расширили возможности туристической платформы оператора: в коробочное геоаналитическое решение интегрирован алгоритм, который определяет цели визита туристов в регион. К наиболее распространенным целям визита – классическому туризму, деловым поездкам, визитам к родственникам – теперь добавились новые. Туристическая платформа Tele2 определяет учебные поездки, религиозный, лечебный и спортивный туризм.

Как выяснилось, большинство путешественников (47%) покидают домашний регион для посещения и изучения исторически значимых мест, архитектурных памятников, музеев и других культурных достопримечательностей – занимаются классическим туризмом. На втором месте по популярности деловые поездки — 23%. К родственникам отправлялись 17%. По 4% занимают доли путешественников, которые выезжают из домашнего региона с образовательными и религиозными целями. Еще 3% отправляется в лечебно-оздоровительные поездки, 2% — в спортивные.

В топе целей посещения – классический туризм, деловые поездки, визит к родственникам и посещение религиозно-культурных объектов. В целом объем туристического трафика увеличился на 7,7% год к году.

Какие регионы стали самыми популярными среди туристов в 2023 году?

1 Москва

Больше всего туристов в России едут в Москву – впрочем, неудивительно: в столице найдутся развлечения на любой вкус и бюджет. Каждый день полон событий: концерты и спектакли, мастер-классы и открытые уроки, уличные фестивали и бесплатные экскурсии. Достопримечательностей здесь тоже столько, что все их не видели и сами москвичи – начиная с Красной Площади (несмотря на банальность, все равно обязательный пункт в перечне посещенных мест) и заканчивая каким-нибудь крохотным частным музеем вдалеке от центра.

При этом 35% гостей столицы – классические туристы. 22% приезжают в деловые поездки, 17% – к родственникам, 10% поездок – образовательные, 8% – лечебно-оздоровительные. Среднее время визита составляет 3 дня.

Фото: Артём Мирный / фотохостинг rtraveler.ru

2 Московская область

Подмосковье традиционно воспринимается как спальный район Москвы или место для дачного отдыха её жителей. При этом многие забывают, что в Московской области потрясающая природа, уникальные ремесленные традиции и более 70 городов, каждый из которых интересен по-своему.

Это и Коломна с её пастилой и калачами (всё можно попробовать в тематических музеях с театрализованными экскурсиями), и Дмитров – негласная столица российского воздухоплавания, где можно организовать полёт на воздушном шаре, и оригинальный Ново-Иерусалимский монастырь в Истре, и множество других направлений для поездок, которые утолят туристический голод людей с любыми предпочтениями (а главное – далеко от столицы уезжать не потребуется).

Несмотря на это, большинство гостей навещает в Московскую область все-таки в командировках: 33% посетителей совершают деловые поездки, 31% – приезжают для классического туризма, 25% – к родственникам, реже с лечебными или спортивными целями. В среднем визитеры проводят в Подмосковье 2 дня: большая часть приезжает на автомобиле, а треть туристов выбирает поезд. Любители самолетов – в меньшинстве.

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3 Краснодарский край

Каждый год на курорты Краснодарского края приезжают миллионы туристов – в основном, в летнее время. Но богатства этого солнечного и гостеприимного региона отнюдь не исчерпываются плесканием в Черном море. На самом деле Кубань – это и два моря, и горнолыжный отдых зимой, и «здравница» России, и южная столица этногастрономического туризма, и еще много «и»...

Помимо очевидной причины очарования Краснодарским краем – моря, туристов привлекают грязевые вулканы Таманского полуострова и минеральный источники, археологические изыскания древнегреческого полиса Фанагории, горнолыжные курорты Красной Поляны, а также винный и чайный туризм и не только.

Подавляющее большинство гостей Краснодарского края – 66% – приезжают для классического туризма. В 18% случаев – чтобы навестить родственников, реже посетители приезжают с деловыми целями и для спортивного досуга. При этом в равной степени часто, по 42%, посетители прибывают в регион на автомобиле или поезде, в 15% случаев на самолете. Туристы, выбравшие авиатранспорт, проводят в регионе почти 6 суток, прочие – около четырех дней.

Хребет Аибга, Красная Поляна (Сочи). Фото: Татьяна Лещинская / фотохостинг rtraveler.ru

4 Санкт-Петербург

Санкт-Петербург это не только культурная столица, разводные мосты, Алые Паруса и белые ночи, а туристический сезон тут давно не ограничивается парой месяцев – он длится круглый год. На каждый сезон Петербург припас для туриста самые разные бонусы – от обзорных площадок на высоте и музеев-кладовых искусства до гастромаршрутов, знакомящих с местной кухней и необычными специалитетами. В общем, город оправдывает свои звания туристского «магнита» и главной жемчужины Северо-Запада России

Туристы, которые уже нагулялись по историческим и культурным достопримечательностям, смогут открыть для себя менее очевидные, но не менее увлекательные стороны города – это, например, современные общественные пространства, уютные парки, даже заводы и фабрики – да, Петербург промышленный тоже умеет удивлять. К тому же город – это не только мекка культурного туризма, но и отличное направление для туризма оздоровительного.

Для изучения культурных достопримечательностей, музеев и исторически-значимых мест в Санкт-Петербург приезжают 59% посетителей. В 15% случаев причина визита деловая. Значительно реже поездки связаны с обучением, визитом к родственникам или лечением. Наиболее продолжительное время (6 суток) в культурной столице проводят те, кто в качестве транспорта выбирают самолет – таких гостей 15%.

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5 Татарстан

Столица Татарстана, Казань – один из самых необычных городов России, которому больше 1000 лет. Здесь уникальным образом соединились православная и мусульманская культура. Начать знакомство с третьей столицей России, как называют Казань, стоит с кремля, который включен в список ЮНЕСКО.

Уникальность казанского Кремля — в его антураже: за стенами крепости христианские церкви XVI века, возведенные зодчими Ивана Грозного, соседствуют с огромной мечетью, построенной уже в XXI веке и названной в честь имама Кул-Шарифа. Только здесь можно провести полдня, изучая экспонаты музея исламской культуры, вычисляя направление на Мекку или же просто любуясь непривычными, но очень эффектными архитектурными решениями.

Выделите день на посещение города-крепости Свияжск, Елабуги – одного из старейших городов Татарстана, или Болгарского музея-заповедника.

Республика Татарстан находится на пятом месте по популярности для посещений среди российских туристов. 52% гостей прибывают в регион для классического туризма. В деловые поездки приезжают 17% визитеров. С религиозно-просветительскими целями прибывают 12%.

Интересный факт: где самые активные путешественники? Рейтинг самых активных россиян-туристов совсем немного отличается от рейтинга самых популярных регионов для поездок. Как выяснили исследователи больших данных в Tele2, на первом месте по туристической активности и поездкам в другие регионы в 2023 году оказались москвичи и жители Московской области. Далее следуют жители Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан.