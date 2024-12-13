Три удивительных дворца в России

О Зимнем дворце в Санкт-Петербурге или царскосельском Екатерининском дворце знает каждый россиянин, а многие даже бывали там не раз. Но наша страна славится большим разнообразием величественных и изящных дворцов – рассказываем о трёх из них.

1 Замок Шереметева (Юрино, Марий Эл)

Замок Шереметева, южный фасад Фото: Wikimedia Commons

Броский дворцово-парковый комплекс из красного и черного кирпича расположился на берегу Волги в посёлке Юрино Республики Марий Эл.

Замок Шереметева (Юринская усадьба) носит имя знаменитого дворянского рода: основными строителями и владельцами были Василий Петрович и Ольга Дмитриевна Шереметевы (в девичестве Скобелева, сестра генерала Михаила Скобелева), и их сын Пётр Васильевич.

Строительство замка началось в 1874 году и продолжалось вплоть до 1915 года под руководством целого ряда талантливых архитекторов. Например, свой поздний неоготический стиль замок получил на начальном этапе строительства благодаря взгляду немецкого архитектора Р. Мюллера, а также трудам А. А. Штерна, А. В. Корша и А. А. Парланда. За мозаичные полы во дворце отвечал итальянец Ерме Кристофоли, а заканчивали проект уже архитекторы С. К. Родионов и П. П. Малиновский.

Замок Шереметева в начале XX века Фото: Максим Петрович Дмитриев / Wikimedia Commons

Сами Шереметевы успели пожить в замке после окончания первого этапа строительства в 1880 году: знаменитая семья собрала в усадьбе большую коллекцию старинного оружия. Во дворце находилась картинная галерея; комнаты в восточном, итальянском и русском стилях; зимний сад со стеклянным куполом и масштабный парк. Всего территория комплекса занимает более 60 гектаров.

После смерти Петра Васильевича усадьба была покинута, в последующие годы дворец исполнял роли санатория, дома отдыха и госпиталя. Сейчас дворец – это не просто музей: усадьба продолжает реставрироваться, ежегодно её посещают десятки тысяч туристов, здесь проходят разнообразные культурные мероприятия, а в части замка, отведенной под гостиничный комплекс, гости могут даже остаться на ночь.

Замок Шереметева Фото: Наташа Решетникова / фотохостинг Russian Traveler

2 Дворец эмира Бухарского (Железноводск, Ставропольский край)

Железноводский парк, Дворец эмира Бухарского Фото: Алексей Бартеньев / panoramio

Двухэтажный кирпичный дворец с причудливыми узбекскими орнаментами расположился в городе Железноводске Ставропольского края. Сложный дворцовый ансамбль с множеством деталей, внутренних переходов и лестниц возводился в течение пяти лет (с 1907 по 1912 гг.) как летняя резиденция эмира Бухары.

Бухарский эмират – государство, просуществовавшее с 1756 по 1920 годы на территории современных Узбекистана и Таджикистана, а также части Туркменистана.

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Девятый бухарский эмир Сеид-Ахад-Богодур-Хан из узбекской династии Мангытов очень любил путешествовать по Кавказским Минеральным Водам. Эмир решил заиметь себе на курорте дворец – Железноводский особняк станет его второй крупной постройкой в России после дворца в Ялте. Оба здания отличаются изящной застройкой в восточном стиле.

К сожалению, пожить здесь Сеид-Ахад-Богодур-Хан не успел: он скончался в 1911 году, незадолго до окончания проекта. Его сын, Сеида Алим-хана, проводить время во дворце не хотел по ряду причин (в том числе из-за суеверий) и передал здание царской династии.

Фото дворца эмира Бухарского, представленное на аукционе auction.ru

За время своего более чем столетнего существования дворец несколько раз перестраивали: в нём располагался санаторий, лазарет, затем опять санаторий и снова госпиталь.

Сейчас дворец эмира Бухарского является частью санатория имени Эрнста Тельмана. Это культурный памятник, который можно посетить в составе экскурсии. Дворцовый ансамбль продолжает привлекать внимание яркими национальными орнаментами, башней с минаретом и куполом, традиционным для восточных стран порталом-пештаком и заманчивой аркадой. При входе на территорию у каменной лестницы гостей встречают скульптуры львов – поговаривают, что раньше во дворах усадьбы даже можно было встретить здание гарема, но использовали ли его по назначению, остаётся загадкой.

3 Массандровский дворец (Верхняя Массандра, Республика Крым)

Массандровский дворец в 2021 году Фото: Evgeniy Voytov / Unsplash

Дворец-музей Массандры по праву считается одной из красивейших архитектурных достопримечательностей Южного берега Крыма, хотя и не такой популярной как Воронцовский дворец.

Строительство началось в 1879 году при князе Семёне Воронцове, который и выбрал для дворца столь живописное место и стиль, вдохновленный замками французского короля Людовика XIII. Но пожить во дворце князь тоже не успел. Кончина Воронцова прервала процесс строительства на несколько лет, пока земли не выкупили для личного владения семьей Александра III.

Император активно участвовал в определении архитектурного облика и убранства дворца. Проект он доверил петербургскому архитектору М. Е. Месмахеру. Под его руководством внешний образ замка стал мягче, облицовка приобрела более «сказочные» черты. Внутри усадьба отличалась низкими потолками, скромным интерьером в приглушенных цветах и обилием дерева, удовлетворяя запросы Александра III – несмотря на свою силу и внушительный рост, император не любил просторные помещения.

Массандровский дворец после перестройки Месмахером в конце XIX века Фото: Wikimedia Commons

Стиль комнат супруги императора Марии Фёдоровны несколько отличался от помещений, предназначенных только для царя и для общего пользования. При этом считается, что во дворце семья проводила не так много времени – некоторые комнаты так и остались неустроенными. Наследник царя Николай II интересовался домом ещё меньше, предпочитая во время пребывания в Крыму оставаться в Ливадийском дворце. Однако во время его правления дворец Массандры стал доступен для посещения туристами сразу после окончания строительных работ в 1902 году — график проведения экскурсий можно было найти в местной газете «Крымский Курьер».

Как и другие упомянутые здесь дворцы, судьба Массандры после революции 1917 года была переменчива: интересно, что замку удалось побыть не только санаторием, но и приютить у себя Институт виноградарства и виноделия «Магарач». Сейчас он является филиалом Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

Фото: Oleg Klementiev / Flickr

Яркой достопримечательностью дворцового комплекса и по сей день остаётся уютный парк, украшавший эту местность ещё до появления самого дворца. Туристам также стоит обратить внимание на великолепную подпорную стену дворца на восточном фасаде, разукрашенную метлахской плиткой, рельефами и вазами в стиле античного Средиземноморья.