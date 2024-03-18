Троекратное «Урал!»: как провести три дня в Екатеринбурге

Если в вашей жизни уже случался уик-энд в Екатеринбурге, всегда есть повод для ещё одного. Вернее, поводы: архитектура авангарда и музеи с превосходными коллекциями, современное искусство и стрит-арт, бутики уральских дизайнеров и рестораны, воспетые гастрокритиками.

Russian Traveler №1(10) 2024 читать этот номер

День 1: авангардный

Стальное сердце и душа художника – это если бы Екатеринбург был человеком. Удивительно, как город, история которого зародилась в промышленной среде, превратился в одну из культурных столиц России. После Уральской индустриальной биеннале современного искусства, фестивалей Ural Music Night и «Стенограффия» ни у кого не осталось сомнений: местный конвейер идей и смыслов работает с перевыполнением плана.

Чтобы понять, что представляет собой столица Урала и как из небольшого городка Екатеринбург превратился в мегаполис, стоит начать знакомство с Исторического сквера – с места, которое горожане ласково называют «плотинка». Плотина до сих пор удерживает воду Городского пруда, а когда-то приводила в движение заводские станки. Неудивительно, что её здесь и принято считать точкой отсчёта. Екатеринбург без фабрик – что Тула без самоваров, и именно вокруг «плотинки» возникали предприятия.

Самое первое появилось ещё при Петре I – это был железоделательный завод, основанный в 1723-м. Тогда же Екатеринбург, в прошлом году отметивший 300-летний юбилей, получил своё название – в честь жены императора Екатерины I и святой великомученицы Екатерины, покровительницы ремёсел и горного дела (а не в честь Екатерины II, как некоторые думают).

Памятник первому паровозу перед Дворцом культуры железнодорожников на улице Свердлова

Несмотря на развитие горнозаводской промышленности, будущая столица Урала два века оставалась тихой провинцией. Но всё изменилось в 1923 году, когда Екатеринбург провозгласили центром огромной Уральской области – территориального образования, в состав которого вошли Екатеринбургская, Челябинская и Тюменская губернии, а также Пермский край. Уже вскоре в Свердловск (новому статусу – новое название) стали съезжаться лучшие архитекторы – представители главенствующего тогда стиля, конструктивизма. Им предстояло строить город будущего, «земной рай», в котором социалистическая идеология обретёт своё материальное воплощение.

Сегодня памятники конструктивизма разбросаны по всему Екатеринбургу. Образцовый ансамбль расположен вокруг площади Парижской Коммуны. Можно начать осмотр с Клуба строителей – здания с единственными сохранившимися «соляриями», плоскими крышами для принятия солнечных ванн. Напротив – жилой комбинат НКВД, он же Городок чекистов. Экспериментальный комплекс существовал как автономная «фабрика жизни», в которой архитектура была подчинена идее общего быта.

Узнаваемый символ Городка – полукруглое здание гостиницы «Исеть», служившее общежитием для малосемейных. В доме бывшего ДК имени Дзержинского сейчас работает Музей истории и археологии Урала. Здание интересно не только фасадом, но и тем, что здесь практически в первозданном виде дошла до нас оригинальная винтовая лестница. А ещё тут находится древнейшая (из известных) в мире деревянная скульптура. Пятиметровый Шигирский идол привлекает не меньше внимания, чем бесподобная архитектура 1930-х.

В двух шагах – знаменитый «дом-расчёска», переданный Музею истории Екатеринбурга: его частью стал и кластер «Л52», в котором проводят выставки и театральные перформансы.

Множество памятников авангарда сосредоточено в Уралмаше – районе, выросшем вокруг одноимённого предприятия-гиганта: здание заводоуправления, фабрика-кухня для рабочих, гостиница «Мадрид» и, наконец, рослая водонапорная башня, более известная как Белая башня. Внутри неё проходят лекции и концерты, а по предварительной записи можно попасть и на экскурсию.

Конструктивистская Белая башня в районе Уралмаш

День 2: музейный

Любителям музеев есть чему порадоваться: в Екатеринбурге такое количество площадок, что на всё про всё длинного уик-энда не хватит. В одном только «Ельцин Центре» можно «застрять» на целый день! В здании бывшего бизнес-центра «Демидов», перестроенного десять лет назад архитектором Борисом Бернаскони, работает музей, посвящённый его тёзке Борису Ельцину. По соседству – галерея современного искусства, театральная платформа «В Центре», кинозал, детский NEWTON-парк для юных исследователей, магазин «Пиотровский» с отличной подборкой книг и сувенирный «Ель», где продают кружки с забавными надписями, мыло в виде уральских пельменей и местные дикоросы.

С гастрономией в «Ельцин Центре» тоже всё в порядке – в ресторане «БарБорис» готовят по рецептам Наины Ельциной. Домашние котлеты, пельмени из щуки и голубцы в сметанном соусе подают ровно такими, какими их задумала первая леди первого российского президента.

В Музее Бориса Ельцина

Но вернёмся к кухне впечатлений. Если Музей Бориса Ельцина – мультимедийное пространство, в котором важны не столько вещи, сколько истории, то Музей изобразительных искусств (ЕМИИ) – классическая художественная галерея, где главную ценность представляют сами экспонаты.

Среди знаковых объектов – Каслинский павильон, единственное в мире сооружение из чугуна, ставшее частью музейного собрания. В 1900 году оно получило Гран-при на Всемирной выставке в Париже. Коллекции литья в ЕМИИ дополняют вещи из самоцветов – ювелирные изделия и предметы, вырезанные из камня. Без них на Урале не обходится ни одна хозяйка Медной горы.

Каслинский павильон в Музее изобразительных искусств

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Помимо основного здания, расположенного в Историческом сквере, у ЕМИИ есть ещё три площадки, которые непременно стоит посетить. Выставочный центр «Эрмитаж-Урал» – младший брат Государственного Эрмитажа. Во время Великой Отечественной войны здесь хранились коллекции петербургского музея, который преподнёс в дар уральскому «родственнику» произведения западноевропейского искусства. Другие два филиала – Музей наива на Розы Люксембург и Центр истории камнерезного дела на Пушкина.

В Екатеринбурге, известном своим духом свободолюбия, отдельным явлением стало «искусство подполья», сформировавшееся как ответ безопасному официальному. О нём рассказывает Музей андеграунда, открывшийся всего два года назад. Его создатель Павел Неганов, бизнесмен и учредитель крупной строительной компании, собирал коллекцию для себя. И ориентировался исключительно на собственный вкус: работы объединяет лишь общее экспозиционное пространство, в остальном они абсолютно разные, на разные темы и в разных жанрах.

Среди малоизвестных имён, знакомых только ценителям, встречаются и звёзды первой величины: Эрик Булатов, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Отдельный зал посвящён свердловским художникам, причём некоторые находятся в статусе городских легенд. Например, это относится к панку-скомороху и стихотворцу Старику Букашкину, занимавшемуся росписью бетонных заборов и мусорных контейнеров.

День 3: прогулочный

В Екатеринбурге много энтузиастов, готовых бесконечно показывать свой город. Силами одного из таких объединений пассионариев появилась Красная линия – девятикилометровый пешеходный маршрут по историческому центру. Сейчас в нём под 40 пунктов, от купеческих усадеб до небоскрёбов и от любопытных городских объектов вроде памятника компьютерной клавиатуре до самых значимых музеев.

Богатство архитектурного ландшафта прослеживается по эпохам: здесь и «малахитовый терем» Дома Севастьянова, самое узнаваемое здание дореволюционного Екатеринбурга, и конструктивистский Дом связи, и штаб-квартира Русской медной компании, спроектированная лауреатом Притцкеровской премии Норманом Фостером.

Штаб-квартира Русской Медной компании – первый реализованный в России проект бюро Нормана Фостера. Его ещё называют «Медным домом», а также – за характерную гранёную форму – «Ананасом».

Гуляя по Красной линии, можно легко обойтись без путеводителя – просто двигаетесь по кругу и слушаете описание достопримечательностей на IZI Travel. Авторы маршрута не поставили точку в своём проекте и планируют расширять кольцо, нанизывая на него, как бусины, новые объекты. Народное творчество на то и народное, что каждый добавляет что-то от себя.

Разобравшись с главными точками и хорошенько изучив город с «парадной» стороны, не стоит сбавлять прогулочные обороты. Другой популярный сценарий – отправиться изучать уличное искусство, которым так славится Екатеринбург. Делать это лучше всего в компании проверенного гида. Чтобы ответить на пресловутый вопрос «Что хотел сказать автор?», нужно погружаться в контекст. И тут на помощь снова приходят неравнодушные местные жители.

Главный специалист по стрит-арту в Екатеринбурге – журналист Алексей Шахов (анонсы своих арт-прогулок он выкладывает в телеграм-канале «Шахов на ветке»). Алексей дружит с местными художниками и готов часами рассказывать об их творчестве. Уральский стрит-арт его глазами – это всегда неожиданные маршруты. Ведь уличное искусство рассредоточено по всему Екатеринбургу: то ловко прячется по закоулкам, то заявляет о себе прямо с центральных площадей. Оно может быть милым и ироничным, а может провоцировать на острые реакции и поднимать серьёзные проблемы. Из него складывается живой и выразительный портрет сегодняшнего города – стремительного, вечно куда-то бегущего, но умеющего замедлиться в нужный момент. Города, в стальной груди которого бьётся горячее сердце.

Вид на квартал Екатеринбург-Сити с набережной Городского пруда

Координаты

Когда сезон? В любое время, даже в самую не располагающую к прогулкам погоду в Екатеринбурге есть чем заняться. В вашем распоряжении столько музеев, что можно и зиму переждать. Летом скучать тем более не придётся: 28 июня в городе снова пройдёт фестиваль Ural Music Night, а в первые выходные июля – фестиваль уличного искусства «Стенограффия».

Как добраться? Самый быстрый способ добраться до Екатеринбурга – прямым рейсом «Аэрофлота», S7 или «Уральских авиалиний». Но ведь и романтику Транссиба никто не отменял. Какие-то сутки чайных церемоний с подстаканником – и вы на месте!

Где жить? Отель «Высоцкий» находится в одном здании со смотровой площадкой на 52-м этаже. Пользуйтесь этим! Другой заманчивый вариант – гостиница «Резиденция» прямо в «Ельцин Центре». Если предпочитаете сетевые отели с едиными выверенными стандартами, то выбирайте Hyatt Regency Ekaterinburg или «Novotel Екатеринбург Центр». А если любите атмосферу богемных апартаментов – бутик-отель Gold 1905.

Где есть? Вы в одной из российских гастростолиц, так что подготовку к пляжному сезону придётся отложить. Начните с «Горожан» – модного бистро с понятной, но ни в коем случае не банальной едой на каждый день. Пару лет назад заведение получило премию Where To Eat как «лучший ресторан Урала». С такой же формулировкой и той же премии дважды удостоился ресторан «Гастроли», кухня которого построена вокруг двух печей, дровяной и угольной. В первой готовят мясо и овощи, во второй пекут хлеб и пиццу, а также коптят пастрами и рыбу.

Если любите паназиатскую еду – суши, рамен, димсамы, – отправляйтесь в MOMO, интерьер которого – нечто среднее между скандинавским минимализмом и кавайи (хотя, казалось бы, что тут может быть «среднего»). Другое популярное место с азиатским уклоном – «Сойка», где два ключевых направления: суши и гриль.

Отдельная история уральской гастрономической сцены – нейминг. В некоторые заведения Екатеринбурга хочется заходить просто из-за названий. Как вам, например, бар и бистро «Негодяи» или мясной ресторан «Телячьи нежности»?!

Одно из блюд в ресторане «БарБорис»

Что везти с собой? Если идти традиционным путём, то классика сувенирного жанра – вещи из натуральных камней: шкатулки, фигурки, бусы, письменные принадлежности. Их вы встретите в большинстве туристических магазинчиков города. За подарками с тонким уральским юмором отправляйтесь в уже упомянутую «Ель». Там найдётся обложка на паспорт с надписью «Ты чо, с Урала?» или провоцирующая на размышления футболка «Уехать нельзя остаться» – каждый расставит знаки препинания по-своему.

Охотникам за локальными дизайнерами (и это уже давно не 12Storeez с USHATÁVA – те вышли на международный уровень) стоит поискать сокровищ в универмаге BOLSHOY. Вы удивитесь, как много новых имён узнаете! И точно не сможете уйти без покупки.

Текст и фото: Мария Белоковыльская