Троекратное «Урал!»: как провести три дня в Екатеринбурге

Если в вашей жизни уже случался уик-энд в Екатеринбурге, всегда есть повод для ещё одного. Вернее, поводы: архитектура авангарда и музеи с превосходными коллекциями, современное искусство и стрит-арт, бутики уральских дизайнеров и рестораны, воспетые гастрокритиками.
Russian Traveler №1(10) 2024
День 1: авангардный
Стальное сердце и душа художника – это если бы Екатеринбург был человеком. Удивительно, как город, история которого зародилась в промышленной среде, превратился в одну из культурных столиц России. После Уральской индустриальной биеннале современного искусства, фестивалей Ural Music Night и «Стенограффия» ни у кого не осталось сомнений: местный конвейер идей и смыслов работает с перевыполнением плана.
Чтобы понять, что представляет собой столица Урала и как из небольшого городка Екатеринбург превратился в мегаполис, стоит начать знакомство с Исторического сквера – с места, которое горожане ласково называют «плотинка». Плотина до сих пор удерживает воду Городского пруда, а когда-то приводила в движение заводские станки. Неудивительно, что её здесь и принято считать точкой отсчёта. Екатеринбург без фабрик – что Тула без самоваров, и именно вокруг «плотинки» возникали предприятия.
Самое первое появилось ещё при Петре I – это был железоделательный завод, основанный в 1723-м. Тогда же Екатеринбург, в прошлом году отметивший 300-летний юбилей, получил своё название – в честь жены императора Екатерины I и святой великомученицы Екатерины, покровительницы ремёсел и горного дела (а не в честь Екатерины II, как некоторые думают).
Несмотря на развитие горнозаводской промышленности, будущая столица Урала два века оставалась тихой провинцией. Но всё изменилось в 1923 году, когда Екатеринбург провозгласили центром огромной Уральской области – территориального образования, в состав которого вошли Екатеринбургская, Челябинская и Тюменская губернии, а также Пермский край. Уже вскоре в Свердловск (новому статусу – новое название) стали съезжаться лучшие архитекторы – представители главенствующего тогда стиля, конструктивизма. Им предстояло строить город будущего, «земной рай», в котором социалистическая идеология обретёт своё материальное воплощение.
Сегодня памятники конструктивизма разбросаны по всему Екатеринбургу. Образцовый ансамбль расположен вокруг площади Парижской Коммуны. Можно начать осмотр с Клуба строителей – здания с единственными сохранившимися «соляриями», плоскими крышами для принятия солнечных ванн. Напротив – жилой комбинат НКВД, он же Городок чекистов. Экспериментальный комплекс существовал как автономная «фабрика жизни», в которой архитектура была подчинена идее общего быта.
Узнаваемый символ Городка – полукруглое здание гостиницы «Исеть», служившее общежитием для малосемейных. В доме бывшего ДК имени Дзержинского сейчас работает Музей истории и археологии Урала. Здание интересно не только фасадом, но и тем, что здесь практически в первозданном виде дошла до нас оригинальная винтовая лестница. А ещё тут находится древнейшая (из известных) в мире деревянная скульптура. Пятиметровый Шигирский идол привлекает не меньше внимания, чем бесподобная архитектура 1930-х.
В двух шагах – знаменитый «дом-расчёска», переданный Музею истории Екатеринбурга: его частью стал и кластер «Л52», в котором проводят выставки и театральные перформансы.
Множество памятников авангарда сосредоточено в Уралмаше – районе, выросшем вокруг одноимённого предприятия-гиганта: здание заводоуправления, фабрика-кухня для рабочих, гостиница «Мадрид» и, наконец, рослая водонапорная башня, более известная как Белая башня. Внутри неё проходят лекции и концерты, а по предварительной записи можно попасть и на экскурсию.
День 2: музейный
Любителям музеев есть чему порадоваться: в Екатеринбурге такое количество площадок, что на всё про всё длинного уик-энда не хватит. В одном только «Ельцин Центре» можно «застрять» на целый день! В здании бывшего бизнес-центра «Демидов», перестроенного десять лет назад архитектором Борисом Бернаскони, работает музей, посвящённый его тёзке Борису Ельцину. По соседству – галерея современного искусства, театральная платформа «В Центре», кинозал, детский NEWTON-парк для юных исследователей, магазин «Пиотровский» с отличной подборкой книг и сувенирный «Ель», где продают кружки с забавными надписями, мыло в виде уральских пельменей и местные дикоросы.
С гастрономией в «Ельцин Центре» тоже всё в порядке – в ресторане «БарБорис» готовят по рецептам Наины Ельциной. Домашние котлеты, пельмени из щуки и голубцы в сметанном соусе подают ровно такими, какими их задумала первая леди первого российского президента.
Но вернёмся к кухне впечатлений. Если Музей Бориса Ельцина – мультимедийное пространство, в котором важны не столько вещи, сколько истории, то Музей изобразительных искусств (ЕМИИ) – классическая художественная галерея, где главную ценность представляют сами экспонаты.
Среди знаковых объектов – Каслинский павильон, единственное в мире сооружение из чугуна, ставшее частью музейного собрания. В 1900 году оно получило Гран-при на Всемирной выставке в Париже. Коллекции литья в ЕМИИ дополняют вещи из самоцветов – ювелирные изделия и предметы, вырезанные из камня. Без них на Урале не обходится ни одна хозяйка Медной горы.
Помимо основного здания, расположенного в Историческом сквере, у ЕМИИ есть ещё три площадки, которые непременно стоит посетить. Выставочный центр «Эрмитаж-Урал» – младший брат Государственного Эрмитажа. Во время Великой Отечественной войны здесь хранились коллекции петербургского музея, который преподнёс в дар уральскому «родственнику» произведения западноевропейского искусства. Другие два филиала – Музей наива на Розы Люксембург и Центр истории камнерезного дела на Пушкина.
В Екатеринбурге, известном своим духом свободолюбия, отдельным явлением стало «искусство подполья», сформировавшееся как ответ безопасному официальному. О нём рассказывает Музей андеграунда, открывшийся всего два года назад. Его создатель Павел Неганов, бизнесмен и учредитель крупной строительной компании, собирал коллекцию для себя. И ориентировался исключительно на собственный вкус: работы объединяет лишь общее экспозиционное пространство, в остальном они абсолютно разные, на разные темы и в разных жанрах.
Среди малоизвестных имён, знакомых только ценителям, встречаются и звёзды первой величины: Эрик Булатов, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Отдельный зал посвящён свердловским художникам, причём некоторые находятся в статусе городских легенд. Например, это относится к панку-скомороху и стихотворцу Старику Букашкину, занимавшемуся росписью бетонных заборов и мусорных контейнеров.
День 3: прогулочный
В Екатеринбурге много энтузиастов, готовых бесконечно показывать свой город. Силами одного из таких объединений пассионариев появилась Красная линия – девятикилометровый пешеходный маршрут по историческому центру. Сейчас в нём под 40 пунктов, от купеческих усадеб до небоскрёбов и от любопытных городских объектов вроде памятника компьютерной клавиатуре до самых значимых музеев.
Богатство архитектурного ландшафта прослеживается по эпохам: здесь и «малахитовый терем» Дома Севастьянова, самое узнаваемое здание дореволюционного Екатеринбурга, и конструктивистский Дом связи, и штаб-квартира Русской медной компании, спроектированная лауреатом Притцкеровской премии Норманом Фостером.
Гуляя по Красной линии, можно легко обойтись без путеводителя – просто двигаетесь по кругу и слушаете описание достопримечательностей на IZI Travel. Авторы маршрута не поставили точку в своём проекте и планируют расширять кольцо, нанизывая на него, как бусины, новые объекты. Народное творчество на то и народное, что каждый добавляет что-то от себя.
Разобравшись с главными точками и хорошенько изучив город с «парадной» стороны, не стоит сбавлять прогулочные обороты. Другой популярный сценарий – отправиться изучать уличное искусство, которым так славится Екатеринбург. Делать это лучше всего в компании проверенного гида. Чтобы ответить на пресловутый вопрос «Что хотел сказать автор?», нужно погружаться в контекст. И тут на помощь снова приходят неравнодушные местные жители.
Главный специалист по стрит-арту в Екатеринбурге – журналист Алексей Шахов (анонсы своих арт-прогулок он выкладывает в телеграм-канале «Шахов на ветке»). Алексей дружит с местными художниками и готов часами рассказывать об их творчестве. Уральский стрит-арт его глазами – это всегда неожиданные маршруты. Ведь уличное искусство рассредоточено по всему Екатеринбургу: то ловко прячется по закоулкам, то заявляет о себе прямо с центральных площадей. Оно может быть милым и ироничным, а может провоцировать на острые реакции и поднимать серьёзные проблемы. Из него складывается живой и выразительный портрет сегодняшнего города – стремительного, вечно куда-то бегущего, но умеющего замедлиться в нужный момент. Города, в стальной груди которого бьётся горячее сердце.
Координаты
Когда сезон? В любое время, даже в самую не располагающую к прогулкам погоду в Екатеринбурге есть чем заняться. В вашем распоряжении столько музеев, что можно и зиму переждать. Летом скучать тем более не придётся: 28 июня в городе снова пройдёт фестиваль Ural Music Night, а в первые выходные июля – фестиваль уличного искусства «Стенограффия».
Как добраться? Самый быстрый способ добраться до Екатеринбурга – прямым рейсом «Аэрофлота», S7 или «Уральских авиалиний». Но ведь и романтику Транссиба никто не отменял. Какие-то сутки чайных церемоний с подстаканником – и вы на месте!
Где жить? Отель «Высоцкий» находится в одном здании со смотровой площадкой на 52-м этаже. Пользуйтесь этим! Другой заманчивый вариант – гостиница «Резиденция» прямо в «Ельцин Центре». Если предпочитаете сетевые отели с едиными выверенными стандартами, то выбирайте Hyatt Regency Ekaterinburg или «Novotel Екатеринбург Центр». А если любите атмосферу богемных апартаментов – бутик-отель Gold 1905.
Где есть? Вы в одной из российских гастростолиц, так что подготовку к пляжному сезону придётся отложить. Начните с «Горожан» – модного бистро с понятной, но ни в коем случае не банальной едой на каждый день. Пару лет назад заведение получило премию Where To Eat как «лучший ресторан Урала». С такой же формулировкой и той же премии дважды удостоился ресторан «Гастроли», кухня которого построена вокруг двух печей, дровяной и угольной. В первой готовят мясо и овощи, во второй пекут хлеб и пиццу, а также коптят пастрами и рыбу.
Если любите паназиатскую еду – суши, рамен, димсамы, – отправляйтесь в MOMO, интерьер которого – нечто среднее между скандинавским минимализмом и кавайи (хотя, казалось бы, что тут может быть «среднего»). Другое популярное место с азиатским уклоном – «Сойка», где два ключевых направления: суши и гриль.
Отдельная история уральской гастрономической сцены – нейминг. В некоторые заведения Екатеринбурга хочется заходить просто из-за названий. Как вам, например, бар и бистро «Негодяи» или мясной ресторан «Телячьи нежности»?!
Что везти с собой? Если идти традиционным путём, то классика сувенирного жанра – вещи из натуральных камней: шкатулки, фигурки, бусы, письменные принадлежности. Их вы встретите в большинстве туристических магазинчиков города. За подарками с тонким уральским юмором отправляйтесь в уже упомянутую «Ель». Там найдётся обложка на паспорт с надписью «Ты чо, с Урала?» или провоцирующая на размышления футболка «Уехать нельзя остаться» – каждый расставит знаки препинания по-своему.
Охотникам за локальными дизайнерами (и это уже давно не 12Storeez с USHATÁVA – те вышли на международный уровень) стоит поискать сокровищ в универмаге BOLSHOY. Вы удивитесь, как много новых имён узнаете! И точно не сможете уйти без покупки.