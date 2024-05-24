Привет, старина: семейное автопутешествие в Суздаль

В этом году Суздалю исполняется 1000 лет. Семейное путешествие на автомобиле в старинный русский город – лучший план на выходные. В путь мы отправились на новом кроссовре SWM G05 Pro, который как нельзя лучше подходит для поездок с детьми. Показываем, как все прошло и рекомендуем, куда отправиться.

Средство передвижения

Не часто встретишь такие автомобили как семиместный кроссовер SWM G05Pro. Здесь комфортно разместятся семь пассажиров, есть третий ряд сидений, при этом, если посмотреть снаружи, то это весьма компактный автомобиль.

Кстати, доступ к третьему ряду сидений устроен только с безопасной (пассажирской) – в одно касание второй ряд складывается и дает доступ к третьему ряду.

У SWM G05Pro огромный багажник – 1920 литров, куда поместятся все нужные для путешествия вещи.

В салоне все обустроено для вашего комфорта – сиденья с боковой поддержкой сконструированы с соблюдением анатомических правил, а у второго ряда сидений имеет режим «отдыха».

Сразу бросается в глаза и огромный мультимедиа экран диагональю в 12 дюймов. Сюда выводится объемное изображения с камеры заднего вида, поэтому парковка SWM G05Pro – дело несложное.

Что же касается технических характеристик – объем двигателя SWM G05Pro — 1,5. литра, мощность 139 л.с, при этом расход позволит экономить семейный бюджет — всего 8,1 на сто километров. Автомобиль оснащен и отличной роботизированной 7-ступенчатой коробкой переключения передач с двойным сцеплением в масляной ванне DCT.

Куда отправиться в Суздале

Трасса М-7 по которой мы отправились в Суздаль значительно облегчает путь, отличный асфальт, много полос, на пути есть заправки, где можно перекусить и заполнить бензобак, время в дороге летит незаметно. Сама Суздаль тоже оставила очень приятное впечатление, городок выглядит невероятно ухоженным, видно, что к празднику тысячелетия здесь подошли основательно: улочки, дома, дороги отремонтированы, открыто множество кафе, ресторанов, отелей, везде есть парковки. А вот, собственно, места, которые мы рекомендуем вам обязательно поглядеть.

Суздальский Кремль

Оборонительные укрепления кремля сгорели в 1719 году. К счастью, огонь пощадил собор Рождества Богородицы, Архиерейские палаты, Никольскую церковь. Сегодня Суздальский Кремль – это музейный комплекс с экспозициями, посвященными истории города, иконописи, древнерусской живописи.



Если не будет дождя, обязательно заберитесь на земляные валы, окружающие Кремль — детям точно понравится. Когда-то валы защищали детинец от врагов, а сейчас представляют собой излюбленную туристами прогулочную зону.

Музей деревянного зодчества и крестьянского быта

Для того, чтобы воссоздать атмосферу дореволюционного российского села, в музей со всей области свезли около двух десятков деревянных построек XVIII–XIX веков – крестьянские избы, церкви, мельницы, купеческую усадьбу. Факты, который восхитит любого ребенка: некоторые сооружения созданы зодчими с помощью одного лишь топора!



Следующий уровень «погружения в старину» (это вам не мультфильмы!) — аутентичные интерьеры домов. Занятно выглядит также коллекция старинных замков и ключей, она хранится в амбаре. Кстати, рядом с музеем — пристань, с которой можно всей семьей отправиться в 45-минутную экскурсию на речном трамвайчике по реке Каменка.

Преподобенская колокольня

Устремляется в небо на 72 метра, считается самым высоким сооружением Суздаля. Трехъярусную колокольню возвели в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

Своеобразный вид семейной зарядки: если одолеете восхождение, получите в награду лучшие виды на пасторальный Суздаль. На полпути к площадке вам встретится музей колоколов, где можно перевести дух и заодно пополнить багаж знаний.

Спасо-Евфимиев монастырь

Монастырь заложен в середине XIV века. Обитель окружена каменными стенами с 12 башнями и снаружи больше напоминает древнюю крепость. Однако внутри вас встретят не дружинники в доспехах, а музейные работники. На их попечении находится несколько экспозиций и множество уникальных экспонатов, включая древние книги, украшения, лоскутное шитье, домашнюю утварь. Возраст некоторых предметов, между прочим, превышает 1000 лет.

В белокаменном Спасо-Преображенском соборе сохранились фрески, сделанные легендарным мастером русской стенописи Гурием Никитиным.

Не обойдите вниманием и «Суздальскую Бастилию» – тюремный корпус, в который по велению Екатерины II с 1766 года стали ссылать сектантов и старообрядцев. При большевиках тюрьму превратили сначала в изолятор для политических заключенных, а затем в лагерь для военнопленных. До того, как стать музеем, корпус успел побывать также детской колонией.

Фабрика и школа керамики

В 2003 году в Суздале началась история компании «Дымов Керамика», которая основала семья Дымовых, чтобы создавать уникальные керамические изделия. Современные технологии сочетаются с авторским видением и получаются очень интересные работы: их можно не только купить здесь, но и научиться самому делать, записавшись на семейные мастер-классы. Есть, к примеру, «гончарное ремесло и роспись ангобами» и «роспись керамических тарелок», кому что ближе.