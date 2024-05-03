Парадная сторона: 10 усадеб Москвы и Подмосковья

Феномен русской усадьбы во многом определил развитие культуры XVIII – начала XX века в нашей стране. Архитектура, садово-парковое искусство, быт и этикет: в последнее время туристические визиты в усадьбы набирают популярность, и Москва с Подмосковьем в этом плане – интереснейшие из направлений.

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024 читать этот номер

Pасцвет усадебной культуры пришёлся на время, когда столицей России был Санкт-Петербург. У Москвы же была другая роль – богатой провинции: здесь было меньше правил и больше свободы. И пока в Петербурге и его окрестностях строили роскошные дворцы и резиденции вельмож, в Москве и Подмосковье возникали уютные загородные имения, куда их владельцы приезжали для работы или отдыха, переезжали на время или навсегда. Вдали от службы оставалось время на частную жизнь – семейные забавы и хозяйственные эксперименты, увеселения и причуды. Здесь можно было по своему разумению создавать идеальный мир, где отдыхает душа.

Праздность на природе, в кругу семьи, была плодотворна для творчества поэтов, художников, музыкантов и примкнувшим к ним тонких натур. Даже в городах аристократы ностальгировали по усадебному быту и обустраивали особняки по принципу своих имений – с садом и хозяйственными постройками.

Что вообще означает слово «усадьба»? Ведь оно вошло в обиход не сразу – ещё Пушкин называл Михайловское деревней. Исторически существовал целый ряд близких понятий: родовая вотчина (наследная собственность), поместье (дом с земельным участком, выданный во временное пользование), имение (земли любого назначения, где дома могло и не быть). Но постепенно более употребимым стало именно слово «усадьба». Его корень «сад» указывает на ключевую идею: это место, куда хозяин «усадил» свою семью, чтобы вместе вести «оседлый» образ жизни. Остальные же нюансы обозначались типом: бывают загородные, городские, боярские, купеческие и даже крестьянские усадьбы.

Летом – театрализованные программы, пикники и чаепития на верандах, зимой – лапта и потешные гулянья: в московских усадьбах много вариантов нестандартных экскурсий. Фото: Архив пресс-службы комитета по туризму города Москвы

Прогулки в усадебных парках – любимейшее московское занятие. Иногда и не думаешь об их происхождении, а ведь Нескучный сад с его тенистыми аллеями или овражистый Филёвский лесопарк – тоже бывшие дворянские имения. В последние годы московские усадьбы активно реставрируют, возвращая им былое великолепие и наполняя новыми смыслами. Их парадные залы стали залами музеев, сады и дворы – площадками для иммерсивных спектаклей. В усадьбах можно изучать садово-парковое искусство и участвовать во всевозможных мастер-классах, наслаждаться концертами и спектаклями под открытым небом, кататься на лодках и устраивать пикники. Любое путешествие по столичным имениям – отличный способ лучше понять историю и культуру страны, а значит, и самих себя. И нельзя пропустить тематический фестиваль «Усадьбы Москвы», который помогает поближе познакомиться с главными городскими локациями.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» Летом прошлого года в Москве впервые прошёл иммерсивный усадебный фестиваль. Он предложил новый свежий взгляд на дворянскую культуру: конечно, во многих усадьбах-музеях экскурсии проводились и раньше, но жители и гости города смогли приобщиться именно к усадебному образу жизни, прочувствовать его на собственном опыте. Обстоятельные пикники, лекции и мастер-классы, театральные представления и концерты – фестиваль дал возможность познакомиться с самыми разными явлениями усадебной культуры. К тому же в рамках мероприятия открыли двери даже те дворцы и особняки, куда обычно было не попасть. Зимой фестиваль был организован во второй раз. Это особое время года для русской культуры, ведь всю радость усадебной жизни невозможно понять, не проведя на морозном воздухе хотя бы пару часов. Кататься на санях, играть в снежки, бродить по хрустящему снегу, замёрзнуть как следует, а потом с раскрасневшимися щеками отправиться на чаепитие с вареньем – настоящее счастье! В рамках зимнего фестиваля прошло более 400 мероприятий, включая потешные гулянья, балы-маскарады и многое другое. Всего за лето и зиму город открыл для гостей 22 усадьбы. Ждём новый летний сезон!

На зимнем фестивале «Усадьбы Москвы» Фото: Архив пресс-службы комитета по туризму города Москвы

1 «Кусково» – летняя загородная резиденция

Летний дворец в усадьбе «Кусково» украшают пандусы с изваяниями сфинксов. Фото: Архив пресс-службы комитета по туризму города Москвы

Этот роскошный дворец с регулярным парком называют «московским Версалем». Таким его задумал граф Пётр Борисович Шереметев – один из богатейших людей своего времени. Зимой он служил в Петербурге, а летом уезжал отдыхать и развлекаться в фамильное имение под Москвой. Пётр Борисович часто устраивал «дивертисменты» – многодневные пышные праздники с фейерверками. А ещё он создал у себя крепостной театр, причём на его актрисе Параше Жемчуговой даже женился сын графа, Николай Петрович!

«Кусково» на протяжении всей своей дореволюционной истории принадлежало одной семье Шереметевых. Но именно при Петре Борисовиче оно достигло расцвета – тогда был построен не только театр, но и дворец в стиле раннего классицизма, и садово-парковый ансамбль с мраморной скульптурой. Один из немногих сохранившихся в Москве деревянных дворцов XVIII века дошёл до нас в первозданном виде, причём здание, как и прежде, не имеет современных систем отопления и освещения.

Чем заняться: сходить на выставку, концерт или иммерсивный спектакль, посетить Музей керамики, найти русалок в ракушечном павильоне «Грот», покататься на лодке по пруду.

2 «Измайлово» – царские хоромы

Ворота в «Измайлово» – памятник русского узорочья с элементами московского барокко. Фото: Архив пресс-службы комитета по туризму города Москвы

Усадьба «Измайлово» стала царской вотчиной после того, как эти земли приобрёл боярин Никита Захарьин-Юрьев – основатель династии Романовых. Царь Алексей Михайлович сделал имение центром экспериментального огородничества и даже выращивал там арбузы и виноград. Для орошения своих угодий он создал на реке Серебрянке систему плотин, прудов и водяных мельниц – так усадьба оказалась в аккурат посреди острова. Именно царь повелел заложить и Покровский собор – главную из сохранившихся достопримечательностей «Измайлово».

При Фёдоре Алексеевиче на месте боярской усадьбы вырос Государев двор: каменные стены с воротами в стиле московского барокко и деревянные хоромы. Увы, хоромы не сохранились – в 2007 году их вольная реплика появилась за пределами усадьбы: новый Измайловский кремль представляет собой развлекательный центр с блошиным рынком.

Чем заняться: полюбоваться на изразцы Покровского собора, посетить выставки на Измайловском острове, найти каскад прудов и царскую пасеку в Измайловском лесопарке.

3 «Покровское-Стрешнево» – вольность дворянства и усадебные дачи

Экотропа в Покровском-Стрешневе начинается у родника «Царевна-Лебедь». Фото: Архив пресс-службы комитета по туризму города Москвы

Целых 250 лет эти места принадлежали Стрешневым (среди них была и мать царя Алексея Михайловича). Поворотным моментом для усадьбы – как и для многих других – стал Манифест о вольности дворянства 1762 года, освободивший дворян от обязательной государственной службы. С этого времени и начался расцвет русской усадьбы: многие представители этого сословия уходили в отставку и посвящали себя обустройству имений, так поступил и Пётр Стрешнев. Классический дом с регулярным парком появился при его дочери Елизавете, для неё же муж выстроил ванный домик «Елизаветино».

Второй расцвет усадьба пережила на рубеже XIX–XX веков. Евгения Шаховская-Глебова-Стрешнева перестроила дом в русском стиле – получился сказочный замок в духе эклектики. Часть парка она сделала общедоступной и назвала Карлсбадом. Здесь же княгиня построила дачи, которые полюбились творческой интеллигенции. Тут отдыхали актёры Художественного театра, жили Алексей Толстой, Марина Цветаева, Сергей Эфрон. Феномен усадебных дач – ещё одно характерное явление: они возникли при многих имениях и послужили развитию усадебной культуры. В настоящее время «Покровское-Стрешнево» реставрируется.

Чем заняться: пройти по экотропе в бывшем Карлсбаде и понаблюдать за бобрами, прокатиться на велосипеде по лесопарку. А совсем скоро можно будет полюбоваться и на обновлённый замок.

4 «Братцево» – место изгнания

В усадебном зале-ротонде «под небом» располагалась строгановская библиотека. Фото: Вадим Разумов

Иногда за город уезжали не по своей воле. Отправить вельможу из Петербурга в Подмосковье было изящным способом мягкой ссылки: человек оказывался не у дел, при этом отлично проводил время с семьёй. В отдельных случаях такие «ссылки» происходили внутри семьи: так поступил граф Александр Строганов со своей второй женой Екатериной. Спустя десять лет брака она влюбилась в молодого генерала Ивана Римского-Корсакова, екатерининского фаворита. Муж не стал мешать их счастью, но попросил удалиться из столицы и на прощание купил жене это имение.

Когда влюблённые поселились в «Братцево», здесь был лишь деревянный боярский дом. Генерал выстроил каменный с бельведером и куполом (тогда было в моде палладианство: здание напоминает виллу Ротонда Андреа Палладио), а также беседку-ротонду «Миловид» и английский пейзажный парк. Позже красоту этой усадьбы увековечил Иван Шишкин: он провёл в «Братцево» целое лето и написал здесь картину «Полдень. Окрестности Москвы», впоследствии купленную Павлом Третьяковым.

Чем заняться: арендовать один из залов усадьбы под свой праздник, пройтись по пейзажному парку, а после прогулки перекусить в кофейне «Иду лесом».

Реклама

5 «Люблино» – имение «русского Гэтсби»

Из розовой гостиной с колоннами можно любоваться пейзажами вокруг «Люблино». Фото: Архив пресс-службы комитета по туризму города Москвы

В усадебной жизни дворян было много гедонизма, да и Москва всегда славилась гостеприимством, умела отдыхать и пировать с размахом. Но богач Николай Дурасов превзошёл своих современников. Перебравшись из Приволжья в Москву, он купил усадьбу с выразительным названием «Люблино» (по моде XVIII века – «Нескучное», «Отрадное»), построил экстравагантное здание, согласно легенде конца XIX века, в форме ордена Святой Анны и стал собирать у себя весь цвет московского общества, каждый раз удивляя гостей чем-то новым. То ананасами в оранжерее похвастается, то стерлядь в садок подложит, то ещё как-нибудь над друзьями подшутит. Одного можно было ожидать наверняка – пышных застолий.

После выхода в XX веке романа Фицджеральда потомки прозвали Дурасова «русским Гэтсби». Во дворце много сюжетов, посвящённых античности, сам же хозяин в том числе вдохновлялся образом Вакха и посвятил ему самую большую потолочную роспись в доме. Фреска «Пир Вакха» изображает бога виноделия и театра с возлюбленной Ариадной и друзьями в разгар праздника. Она чудом уцелела и теперь бережно отреставрирована.

Чем заняться: изучить архитектуру дворца и крепостного театра, полюбоваться интерьерами, покачаться на круговых качелях и осмотреть усадьбу «Кузьминки»: вместе они образуют природно-исторический парк «Кузьминки – Люблино».

6 «Быково» – псевдоготика как способ удивить

Эклектичное здание усадьбы «Быково» было построено по проекту швейцарца Бернара Симона. Фото: Архив пресс-службы комитета по туризму города Москвы

Нередко имения строились не просто для нужд хозяина, но чтобы привлечь внимание венценосной особы. Так, при Екатерине II придворные соревновались между собой в оригинальности усадеб. Для этого отлично подходила псевдоготика – стиль, придуманный специально для императрицы: она заказала Василию Баженову дворец-каприз в Царицыне. Но зодчий оказался замешан в масонском заговоре и был отлучён от двора, и проект завершил его ученик Матвей Казаков. Тот же архитектурный дуэт работал над Петровским путевым дворцом – и над усадьбой «Быково».

Однажды императрица заехала к её хозяину, сенатору Михаилу Измайлову, и была разочарована: усадьба показалась ей скучной. Тогда Измайлов обратился к Баженову, и архитектор придумал Владимирскую церковь с симметричными башнями, изогнутыми лестницами и стрельчатыми арками. Этот памятник русской готики – главная достопримечательность усадьбы. А вот баженовский главный дом не сохранился – на его месте постройка XIX века, тоже похожая на замок.

Чем заняться: прогуляться по парку с прудом, посмотреть на руины главного дома-замка, отыскать на острове баженовскую ротонду, дойти до церкви и устроить фотосессию на её ступенях.

7 «Остафьево» – литературные корни

К 100-летию со дня рождения Пушкина граф Шереметев превратил «Остафьево» в музей. Фото: Архив пресс-службы комитета по туризму города Москвы

Если бы не усадьбы, русская литература лишилась бы многих великих произведений. У Пушкина в усадьбе под Нижним Новгородом случилась Болдинская осень, Толстой написал «Войну и мир» и «Анну Каренину» в «Ясной Поляне», Чехов в «Мелихово» сочинил «Чайку», «Дядю Ваню», «Палату № 6» и «Человека в футляре». Литературные усадьбы есть и в зоне доступности Московского транспорта: на МЦД-3 можно доехать до «Середниково», где юный Лермонтов проводил каникулы и слагал первые любовные стихи. А в Новой Москве (у МЦД-2) расположено «Остафьево» – «Русский Парнас».

В центр культуры эта элегантная классическая усадьба превратилась при Вяземских. Их родственник, историк и литератор Николай Карамзин, жил тут с 1804 по 1815 год: для него даже выстроили специальный флигель, где он трудился над «Историей государства Российского». Здесь проходили собрания литературного общества «Арзамас»: среди гостей были Батюшков, Давыдов, Грибоедов. Приезжал в усадьбу и Пушкин: именно он назвал её «Русским Парнасом» – в честь горы, где греки поселили муз.

Чем заняться: устроить пикник под карамзинскими дубами, сходить на концерт или спектакль, уединиться в беседке с томиком Пушкина.

8 Дом Пушкина на Арбате – городская усадьба поэта

Москва XVIII века во многом сохраняла провинциальный уклад. Состоятельные жители владели не просто домом, но и прилегающей территорией. Получались настоящие усадьбы посреди города: с хозяйственными постройками и садом. Таковы, например, городские усадьбы Тургенева на Остоженке, Толстого на Пречистенке, Талызиных на Никитском бульваре (ныне Музей Гоголя), Разумовского на улице Казакова. И всё же многие строили только дом, стоящий особняком, без парка. Особняки – близкие родственники городских усадеб.

В дом на Арбате Пушкин после венчания привёз молодую жену Наталью Николаевну, здесь прошёл их медовый месяц, отсюда он писал другу: «Я женат – и счастлив». В июне 2024 года тут после реставрации и к 225-летию со дня рождения поэта заработает обновлённый Мемориальный музей Пушкина. Кстати, похожая история и у арбатской городской усадьбы «Хитрово», где в 1831 году Пушкин снимал пятикомнатную квартиру.

Чем заняться: оценить реставрацию особняка, узнать историю любви Пушкина и Натали.

Летом – театрализованные программы, пикники и чаепития на верандах, зимой – лапта и потешные гулянья: в московских усадьбах много вариантов нестандартных экскурсий. Фото: Архив пресс-службы комитета по туризму города Москвы

9 Особняк Рябушинского – городская усадьба эпохи модерна

Усадебная архитектура шла в ногу со временем. И если золотой век классической русской усадьбы – XVIII–XIX века, то в начале XX столетия возникали усадьбы уже в стиле модерн. Он зародился на фоне научно-технического прогресса в противовес историзму и отражал настроения эпохи: стремление к обновлению, направленность в будущее. Ключевым мастером московского модерна стал Фёдор Шехтель, а его заказчиками часто выступали братья Рябушинские, предприниматели и меценаты. Пожалуй, свой главный шедевр архитектор создал для Степана Рябушинского. С 1930 года в особняке поселили Максима Горького, теперь тут его музей-квартира.

Роскошное здание стоит в глубине участка и окружено садом по принципу усадьбы. Асимметричный, живой, динамичный дом спроектирован по принципу «изнутри наружу»: комфорт интерьеров первостепенен, а композиция закручивается спиралью и устремляется вверх – абсолютно в духе времени.

Чем заняться: рассмотреть детали на фасадах особняка, сфотографироваться на парадной лестнице, изучить экспозицию Музея-квартиры Горького.

10 «Абрамцево» – керамическая мастерская и железные дороги

Фото: Архив пресс-службы комитета по туризму города Москвы

Огромное влияние на усадебное строительство Москвы рубежа XIX–XX веков оказал абрамцевский художественный кружок – сообщество живописцев, музыкантов и театральных деятелей. Васнецов, Врубель, Серов, Репин, Поленов – виднейшие люди эпохи собирались в подмосковном Абрамцеве, где располагалась усадьба предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова. В поиске нового художественного языка они обращались к народному творчеству и ставили эксперименты в столярной и гончарной мастерских.

Кстати, со временем керамическая мастерская переехала в Москву: завод по производству майолики так и назвали – «Абрамцево». Здесь было создано множество изразцов и мозаик, которые украшают московские особняки эпохи модерна – например, врубелевское панно «Принцесса Грёза» для фасада «Метрополя», мозаики для Ярославского вокзала, изразцы для городских усадеб архитектора Вильяма Валькота в Хамовниках.

Чем заняться: посетить с экскурсией главный усадебный дом, увидеть коллекцию керамики абрамцевской мастерской, полюбоваться на майоликовую скамью Врубеля, заглянуть в баню-теремок, церковь Спаса и на Поленовскую дачу.