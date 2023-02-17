Увидеть китов, попробовать морошку и затеряться в тундре: путешествие на Кольский полуостров

Маршрут для тех, кого вдохновляет суровая красота Заполярья.

Мурманская область может похвастаться россыпью точек притяжения для туристов всех мастей – здесь себя будут чувствовать свободно и приверженцы активного отдыха, и любители медитативного созерцания, и даже поклонники оздоровительного туризма. Но главная достопримечательность этих мест – конечно, природа собственной персоной.

Хотя на Кольский в основном едут на поиски полярного сияния (поймать которое – отдельный квест), тут и без северной Авроры есть на что посмотреть. Заполярье даже звучит словно фантастическая страна – привет, Толкин и Средиземье – и не обманывает ожиданий. Кстати, собственные драконы здесь тоже водятся, но о них позже.

На Кольский полуостров мы отправились вместе с «Медиаразведкой» – проектом сервиса «Туту.ру», в котором журналисты и блогеры раскрывают самые интересные туристические возможности региона. Рассказываем, чем стоит заняться, куда съездить и что обязательно нужно увидеть.

Териберка Фото: Андрей Белавин

1 Териберка

Нашедшая приют на каменистом берегу Ледовитого океана, Териберка обрела популярность не в последнюю очередь благодаря кино: Андрей Звягинцев снял в маленьком изолированном селе художественный фильм «Левиафан». Еще 40 лет назад добраться сюда можно было только по воде или по воздуху на вертолёте, поморское село постепенно пустело, и в конце концов здесь осталось всего несколько сотен жителей.

Сейчас Териберку ежегодно посещают около 50 тысяч туристов. Едут сюда уже не столько за левиафановской «эстетикой безысходности»: путешественники посещают культурные и гастрономические фестивали, ловят северное сияние, взмывают в небо на больших видовых качелях, установленных на песчаном пляже, и фотографируются с тем самым скелетом кита. А неподалеку, в холодном Баренцевом море, бьют хвостами настоящие киты – и это самое захватывающее и уникальное зрелище, которое Териберка может предложить.

Обычно сезон вейлвотчинга в Териберке выпадает на полярное лето. Именно в это время киты – в основном горбачи, финвалы, малые полосатики – появляются у берегов села, приплывая по пути своей миграции вслед за косяками рыбы. Раньше с наступлением полярной ночи киты уходили из Териберки, но в этом сезоне решили задержаться.

Спины китов на фоне просыпающейся Териберки Фото: Андрей Белавин

Ощутимое аномальное потепление (температура воздуха достигла +3 °C при средней ежегодной норме -6 °C) привело к тому, что бухты в Териберке снова наводнила сельдь, а вслед за ней пришли и киты. Пришли не единицами, а целыми десятками, на радость туристам и фридайверам, которые каждый день выходят в море и надеются встретить величественных гигантов океана. В бухте недавно видели даже косаток!

Встреча с китами – это лотерея. Но если в эту лотерею удаётся выиграть, поездка точно станет незабываемой.

Кит в Териберке Фото: Андрей Белавин

Нужно всего лишь затемно отправиться на судне в море, встать на палубе, не обращая внимания на холодный ветер, и, затаив дыхание, вслушиваться в тишину вокруг и всматриваться в сумерки, разбавленные разве что огоньками на берегу.

Если повезет, совсем скоро вы услышите, как разнесётся по воде тяжелый гулкий выдох, впереди поднимется завеса водяной пыли, на поверхности покажется характерный китовый «горб», а за ним – фигурный огромный хвост. Иногда кит поворачивается на бок и несколько раз машет длинным белым плавником, будто приветствуя всех собравшихся (горбачей называют длиннорукими полосатиками – у них самые длинные передние плавники среди всех сородичей).

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Часто киты плавают парами или группами, бок о бок друг с другом – синхронно всплывают на поверхность, дышат и снова ныряют в глубину моря лакомиться рыбой. А в это время где-то наверху ликуют туристы.

Горбатый кит взмахивает плавником.

Но даже без китов в Териберке есть чем полюбоваться. Обязательно посетите местный природный парк с его удивительными пляжами, рыжими скалами, поросшими лишайниками, ледяными озерами во впадинах и водопадами.

Природоохранный статус Териберке присвоили только в 2021 году – территория пользовалась гигантской популярностью у туристов, и необходимо было сохранить уникальную природу, распределить антропогенную нагрузку, а заодно развивать туристический потенциал безопасно и по четким стандартам.

Одна из главных здешних достопримечательностей – пляж с «драконьими яйцами». Берег усеивают крупные, гладкие и округлые, валуны, облизанные волнами. Если из этих «яиц» кто-то однажды и вылупится, это, несомненно, будут драконы.

Пляж «Драконьи яйца» Фото: Андрей Белавин

Гранитные скалы, изрезанные ветром и временем, и сами похожи на огромного окаменевшего от времени дракона. Будто древний ящер прилег отдохнуть на берегу моря на тысячу-другую лет, а пока в в трещинах на его чешуе поблескивает замерзшая морская вода, а спина поросла ягелем, который пружинит под ногами.

Можно забраться ещё выше, где шумит обледеневший водопад и открываются потрясающие виды на Северный Ледовитый океан.

Из Териберки – с любовью Фото: Андрей Белавин

2 Ловозеро

Село Ловозеро является географическим центром Кольского полуострова и культурной жизни саамов России, коренной народности Мурманской области. Его часто называют «столицей русской Лапландии». В переводе с саамского языка название села (Луяврьсыйт) означает «селение у сильного озера».

Коренных жителей из лопаноидной группы также называют лопарями («изгнанные на край земли»), но сами они предпочитают название саамы («живущие на краю земли»). Узнать об их культуре и быте можно в музее истории саамов в Ловозере. Экскурсия начинается с расшифровки древних петроглифов на многотонном камне, который достали из реки: вот прародитель саамов – олень, а вот важенка рожает олененка на весеннем солнце. Можно провести у камня немало времени, пытаясь угадать, что означают разные символические очертания.

Внутреннее устройство жилища саамов Фото: Андрей Белавин

Отдельная часть экспозиции посвящена северным оленям и их месту в жизни народа. Олень для саамов – и кормилец, и транспорт, и хранитель тепла на улице и в доме (из оленьих шкур делали одежду, ими же выстилали чум), и божество. А в Великую Отечественную Войну – ещё и один из самых верных друзей и спасителей.

В конце не забудьте поблагодарить экскурсовода на саамском: «шурр пассьпе» значит «большое спасибо».

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Неподалёку от села, в сердце заснеженного соснового леса, находится хаски-парк «Ловозеро». Его создатели более 12 лет занимаются разведением и тренировкой ездовых сибирских хаски, они же реконструировали здесь саамское поселение и знакомят туристов с традициями саамов и ненцев.

В теплом деревянном доме вам убаюкивающим голосом под отголоски собачьего лая расскажут историю породы сибирских хаски с триумфальной знаменитой кульминацией – подвигом Балто. А потом можно будет надеть традиционную одежду северных народов – глухую рубаху с пришитым капюшоном и красивой оторочкой по краям – и отправиться кататься по сказочному лесу на снегоходе или резвой собачьей упряжке, которая неутомимо рвётся вперед.

Интересный факт Сибирские хаски – одни из немногих пород, у которых на генетическом уровне отсутствует агрессия к человеку: в процессе селекции любое проявление враждебности пресекалось.

По мнению аборигенов, союз собаки и человека заключён на небесах: к питомцам относились ласково, позволяли спать в чумах, заботились о них. Неудивительно: на оленях можно было странствовать далеко не везде, а собаки – универсальные и выносливые бегуны, к тому же преданные друзья.

Фото: Андрей Белавин

Живут здесь и северные олени. Они свободно уходят пастись и сосредоточенно копытят снег на полянах, склонив увенчанную бархатными ветвистыми рогами голову. Если вы решите угостить их сухарями, с радостью примут подношение.

А ещё в ловозерском хаски-парке крутые и горящие своим делом экскурсоводы, которые залихватски прокатят вас на упряжке, нежно обнимут всех собак после и познакомят с каждой из них по имени, а затем с непередаваемой иронией расскажут о том, почему оленьи рога отлично показывают бессмысленность их, оленей, существования. И объяснят, зачем вообще олени живут на свете свою короткую, но свободную жизнь (спойлер: чтобы всех кормить).

Фото: Андрей Белавин

Тем, кому хочется полного цифрового детокса и медитативного созерцания снежных просторов, советуем поехать на одну из многочисленных турбаз Мурманской области. Например, на базу «Зашеек» в 40 км от Кировска на живописном побережье реки Умбы, которая впадает в Умбозеро.

Связь здесь не ловит, вай-фай тоже работает с перебоями – остаётся только ловить дзен. И нахваливать местного повара, который виртуозно готовит оленину с брусникой на гриле и прочие изыски северной кухни. На заметку гурманам: сюда устраивают целые выездные гастротуры.

Бурные пороги реки Умбы. Летом их штурмуют байдарочники. Фото: Андрей Белавин

А еще от «Зашейка» можно прокатиться на аэролодке по Умбе. Если вы считаете, что прогулка на такой лодке – это что-то вроде неспешного круиза на речном пароходике, лучше оставьте свои надежды и готовьтесь к стремительному родео. Лодка в лучших традициях «Безумного Макса» с глухим ревом несется как по глади воды, так и по толстым льдинам, играючи преодолевает бурные речные пороги и, подпрыгивая, бодро идёт против мощного течения.

После такой скоростной прогулки самое то – пришвартоваться где-нибудь у кромки леса, развести на поляне костер и пить травяной чай, ощущая, как замирает само время.

Прогулка на аэролодка по неспокойной реке Умбе, отчасти скованной льдом, отчасти бурлящей порогами – отдельное приключение Фото: Андрей Белавин

3 Кировск

Кировск начинался как крохотный рабочий поселок в Хибинах при обогатительном руднике. Сегодня это небольшой городок, где живет около 25 тысяч человек. Залежи апатита и нефелина – сырья для производства удобрений – здесь по-прежнему крупнейшие в мире. Но теперь к ним добавились туристические достопримечательности самого разного плана: оздоровительный курорт, масштабный горнолыжный комплекс, интересные музеи, отличные рестораны и уютные кофейни.

На склонах горы Айкуайвенчорр расположен горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», или просто Big Wood. Это самый высокогорный комплекс на севере России, где любителей встать на лыжи и сноуборды ждут 30 км подготовленных и освещенных (не забываем про полярную ночь) горнолыжных трасс. Они открываются раньше всех остальных в стране: в этом году сезон стартовал 4 ноября. При этом сезон здесь – один из самых продолжительных и заканчивается аж в июне (дольше – только Эльбрус).

Весомый бонус: курорт находится в черте города, не нужно добираться куда-то ввысь по горным серпантинам. Неудивительно, что в пик сезона на Вудъявре все занято, поэтому самое удачное время для посещения – вторая половина января и февраль: загруженность уже не такая большая, днем относително светло, открыто большинство трасс, и все они достаточно плотные и укатанные.

На подъёмнике можно попасть на вершину горы – здесь расположены не только крутые трассы, но и панорамный ресторан «Плато».

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», или просто Big Wood Фото: Андрей Белавин

Горнолыжные виражи можно совместить с полным релаксом – в том же Кировске есть SPA-отель и лыжный комплекс «Тирвас» (в переводе с саамского – «отдых»). Здесь можно побаловать себя разными расслабляющими и оздоровительными процедурами – от грязевых аппликаций, обертывания и солярия (в условиях полярной ночи ну очень популярная услуга) до магнитотурботрона – лечения вращающимся магнитным полем и барокамеры – «легального допинга», который пользуется популярностью у лыжников.

Хотите узнать больше об истории Кировска и его главном богатстве – апатито-нефелиновой руде? Тогда шагом марш в Музейно-выставочный центр «Апатит». И заложите на него полдня минимум, а то пожалеете, что не успеете все посмотреть.

Музей расположен в самом сердце Кировска, в узнаваемом здании с башней-часами, местным Биг Беном. Отправляйтесь в путешествие по горно-геологической экспозиции – здесь вы узнаете массу интересного о минералах. Например, почему аметисты нужно прятать от солнца, а апатит прозвали обманщиком, каким минералом вдохновлялся Джордж Мартин при написании «Игры Престолов», и из какого камня делают любимую краску Леонардо да Винчи.

А еще здесь можно совершить мультимедийное путешествие из самых недр Земли в атмосферу по семи этажам часовой башни. Каждый этаж – определенный уровень истории устройства планеты, где можно сыграть в игру, посмотреть короткий видеоролик или свериться с инфографикой.

Иногда невзрачные в обычном свете камни в ультрафиолете начинают светиться и переливаться потрясающими оттенками. Фото: Андрей Белавин

Куда еще сходить в Кировске, если у вас осталось время? Можете побродить по заброшенному, но все еще молчаливо-величественному железнодорожному вокзалу, который сейчас расписан недурными граффити. Или съездить к «Хибинским фонтанам» – источникам, которые бьют из-под земли, наращивая вокруг себя слоистые глыбы льда.

Обязательно загляните в полярно-альпийский ботанический сад-институт, самый северный в России. Это настоящий портал из холодной арктической тундры в тропики – Африку, Новую Зеландию и Средиземноморье. Увлеченные экскурсоводы расскажут, как кропотливо учёные интродуцировали разные растения за полярный круг. А еще вы сможете загадать желание у березы-долгожительницы, узнаете, как выглядит пушкинский анчар и почему лиственница – дерево-экстремал.

Фото: Андрей Белавин

Что привезти? Варенье из морошки, колбасу и консервы из оленины, чипсы из ягеля, а также этнические украшения в саамском стиле и разный мерч с символами Заполярья – белыми мишками, северными оленями, китами и, конечно, заснеженными горами.

Где жить?

Териберка

Хостелов и гостиниц в селе открылось уже немало, но лучше ищите и бронируйте жилье заранее. Подходящий вариант для бюджетного отдыха — отель «Arctic Breweryhotel». Минималистичные номера, просторная общая кухня, расположение с видом на горы и знаменитой заброшенной школой. При отеле – местная пивоварня.

Ловозеро

У тех самых ребят, который создали хаски-парк с жизнерадостными ездовыми собаками и меланхоличными северными оленями, для туристов есть вариант размещения прямо в селе – гостевой дом «Ловинн». Отличный вариант для большой компании из 8-10 человек – тёплый, уютный, деревянный, с общей зоной и кухней на первом этаже, где можно поиграть в настолки вечером.

Турбаза «Зашеек»

Здесь тоже можно снять домик на нескольких человек или многолюдную группу путешественников. Список дел: рыбачить, объедаться вкусными блюдами от повара, кататься на аэролодке или просто гулять по лесу и любоваться природой.

Кировск

Гостиница «Северная» – уверенные и привычные путешественнику три звезды: расположена в самом центре города, есть фитнес-центр с бассейном и SPA-комплекс, шведский стол по утрам и приятные глазу интерьеры.

SPA-отель «Тирвас» – приезжаете в Хибины, а попадаете в санаторий. Полезное питание, оздоровительные процедуры, общение с врачами, на которых вы никак не могли найти время среди рабочих будней.

Где есть?

Териберка

В панорамном ресторане «Сияние севера» можно наслаждаться северной кухней – гречневой кашей с олениной, олениной вяленой (готовьтесь, оленины в Мурманской области ждет много), гребешками и морошковым вареньем. Всё это с шикарным видом на центральный пляж Териберки сквозь стеклянную веранду. Вкусно пообедать можно и в ресторане «Терь» при одноименной гостинице – локацию отыщете по огромному романтичному граффити морского рыбака во всю стену здания.

Ловозеро

Обед в ловозерском хаски-парке будет вишенкой на торте всей поездки сюда. Точнее, брусничкой в сытной гречневой каше с олениной. На обед – национальная северная кухня: наваристая сливочная уха, мясо с картофелем или гречневой кашей, сочный пирог с ягодами и травяной чай. Блюда подают в необычных деревянных тарелках с приборами, которые с одной стороны ложка, а с другой – вилка.

Кировск

За настоящим гастрономическим путешествием отправляйтесь в уникальный ресторанный комплекс «Плато». Он стоит на вершине горы Айкуайвенчорр, так что виды здесь расстилаются потрясающие. Причем не только за окнами, но и на столах. В меню с оригинальной подачей – самые изысканные угощения Заполярья: сливочный суп с мясом краба, гребешком и вялеными томатам, карпаччо из трески, тартар из гребешка или оленины с брусникой, карамелизованный ягель, сугудай в ледяной тарелке. На сладкое советуем попробовать десерт «Морошка» с пюре из северной ягоды.

Тартар из оленины, сугудай в ледяной тарелке и другие яства в ресторане «Плато»