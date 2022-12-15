Уютные каникулы в Подмосковье: усадьба Гребнево

Здесь история встречается с современностью, а найти себе развлечение смогут самые разные гости от мала до велика: можно выбрать конные прогулки, расслабляющую сауну, созерцательные экскурсии и многое другое.

Провести зимние каникулы, чувствуя себя представителем дворянства и прогуливаясь по территории заснеженной усадьбы? Почему бы и нет! Особенно когда добраться сюда можно за пару часов, развлечений и красот здесь по пальцам не пересчитать, а у самого места – богатая история.

Усадьба Гребнево расположилась в 30 км к северо-востоку от МКАД в городе Фрязино. Корнями история усадьбы уходит в далекий XVI век – именно тогда упоминается, что здешнее село отдали Богдану Бельскому, оружничьему Ивана Грозного. В конце XVIII века усадьба преобразилась – по заказу генерала Бибикова, который приходился шурином самому Кутузову, архитекторы превратили ее в целый художественный и архитектурный ансамбль.

Строгие формы классицизма основных сооружений сочетались здесь с псевдоготической архитектурой многочисленных служебных и хозяйственных построек. Масштабы усадьбы впечатляют до сих пор: приусадебная территория охватывает парк с громадным прудом, почти озером, несколько островов.

За свою историю имение не раз меняло хозяев: среди них значились Трубецкие, Голицыны, Бибиковы, купцы Пантелеевы и Кондрашовы. В XX веке усадьба использовалась для общественных нужд (как санаторий и техникум), быстро пришла в запустение, пережила сильный пожар, а позже была и вовсе заброшена. Новое тысячелетие Гребнево встречало в весьма печальном состоянии.

Фото: Викторий Зайцева / фотохостинг rtraveler.ru

В 2018 году усадьбу, медленно превращающуюся в руины, выкупил бизнесмен и общественный деятель Андрей Ковалев. С тех пор он принялся за ее реставрацию, и в Гребнево возвращается жизнь – и туристы. Неудивительно: усадьба уже стала точкой притяжения для детей и взрослых.

Поездка в усадьбу Гребнево – отличный вариант скоротать зимние выходные или даже новогодние праздники. Рассказываем, чем здесь можно заняться.

Зимние развлечения

Зимой приусадебная территория превращается в целый развлекательный комплекс для тех, кто любит проводить время на природе. Здесь можно арендовать лыжи и отправиться в поход по проложенной трассе, взять тюбинг и со свистом ветра в ушах полететь с горки, сыграть в пейнтбол или лазертаг.

Недавно в усадьбе Гребнево открылся каток – выписывая пируэты на коньках под музыку, любуйтесь исторической архитектурой, покрытым снегом Большим островом усадьбы и Барским прудом. Рядом стоят фудтраки с горячими зимними напитками и едой.

Для тех, кто не является сторонником зимнего спорта вроде лыж и не хочет участвовать в шумной суете на горке с тюбингами, можно отправиться созерцать заснеженные пейзажи усадьбы – но не на своих двоих, а на лошади. Конные прогулки с инструктором доступны в Усадьбе Гребнево в разных форматах: можете взять уроки в крытом манеже или выехать в поля, где будет здорово устроить фотосессию. Только хруст снега, приглушающий топот копыт, похрапывание спокойного коня и красота природы вокруг.

Еще здесь можно отдохнуть в ароматной сауне, попариться в бане и расслабиться в «сибирском» чугунном чане, который прогревается на дровах. Отличный вариант для тех, кто вымотался после зимних активностей.

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Уютные дома

В усадьбу можно не только приехать на прогулку, но и остаться на несколько дней – пожалуй, это даже более предпочтительный вариант: не нужно возвращаться на машине домой затемно, трястись после насыщенного дня в электричке или стоять в пробке в переполненном автобусе. Для гостей здесь подготовлены небольшие комфортные дома, каждый из которых носит название в честь владельца усадьбы или знаменитого гостя.

Так, двухэтажный дом «Есенин» подойдет для большой семьи или дружной компании – тут самое большое количество спален (взрослых и детских, каждая оформлена по-своему), а из панорамных окон открываются живописные виды. Сергей Есенин приезжал в Гребнево погостить к своему знакомому, тоже поэту – Константину Бальмонту, который отдыхал в Гребнево в санатории.

Комфортабельный дом «Воронцов» в нейтральных тонах здесь соседствует со сказочно-розовым домиком «Барби», который перенесет своих гостей в сказочный мир.

А дом «Бибиков» напоминает об именитом хозяине усадьбы, благодаря которому она когда-то расцвела из обычного поместья в целый архитектурный комплекс, оставивший след в истории. Антиквариат в интерьере дома сочетается с современными дизайнерскими решениями, будто напоминая о судьбе усадьбы, а в просторной спальне на втором этаже располагается кровать на круглом подиуме, придавая необычную атмосферу.

Зимняя акция Всю зиму в Гребнево действует приятная акция для тех, кто готов забыть о городской суете среди рабочей недели. Если вы решите приехать погостить сюда в будни, то сможете забронировать проживание со скидкой 30 % (кроме праздничных дат).

Царская трапеза

Не секрет, что на свежем воздухе аппетит просыпается гораздо быстрее. Утолить голод, порадовать себя необычным десертом и согреться ягодным чаем (или чем-то покрепче) можно будет в ресторане «Царская трапеза», где представлены блюда русской и европейской кухни.

Каждые выходные профессиональные повара ресторана «Царская трапеза» проводят кулинарный мастер класс для детей.

Усадьба Гребнево сочетает в себе все, за чем туристы едут в уютные уголки Подмосковья в канун Нового Года и зимних каникул – чистый воздух, историческую архитектуру, речку, лес, комфортабельные дома, завораживающее новогоднее освещение и радостную атмосферу.

Здесь понравится сторонникам активного и созерцательного отдыха, найдут себе занятие по душе семьи с детьми, большие компании друзей или ищущие романтики пары. Здесь можно пообщаться с добродушными лошадьми или узнать много нового на обзорных экскурсиях и ремесленных мастер-классах – выбор за вами.

В первые дни нового 2023 года гостей усадьбы ждет праздничная программа: как для детей, так и для взрослых подготовили новогодние театральные представления, анимационные шоу, мастер-классы и множество другого интерактива.