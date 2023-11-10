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№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Открываем Москву с RUSSPASS
Открываем Москву с RUSSPASS

№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Открываем Москву с RUSSPASS
Открываем Москву с RUSSPASS

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В Бурятию бесплатно: розыгрыш двухдневного путешествия

Фото: Алена Литвин / фотохостинг rtraveler.ru

Розыгрыш проводится на выставке-форуме «Россия», которая сейчас проходит на ВДНХ.

На масштабной и многогранной выставке «Россия», которая на днях открылась в столице, можно не только узнать о главных достижениях страны и побывать во всех регионах России, но и отправиться в настоящее путешествие. Например, Республика Бурятия разыгрывает 3 сертификата на двухдневный тур в столицу региона – Улан-Удэ. Сертификаты включают в себя авиаперелет, проживание для двоих и экскурсионную проблему, а реализовать его можно будет в любой момент в 2024 году. 

Чтобы стать участником розыгрыша, отправляйтесь на международную выставку-форум «Россия», которая сейчас проходит на ВДНХ. Там найдите экспозицию Республики Бурятия (стенд №65), и отыщите на стенде QR-код. По коду вас будет ждать квест «Один день в Бурятии». Все, кто пройдёт квест, станут участниками розыгрыша. 

Вручение путевок победителям розыгрыша состоится 15 ноября на выставке «Россия». Удачи! 

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