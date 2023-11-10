В Бурятию бесплатно: розыгрыш двухдневного путешествия

Розыгрыш проводится на выставке-форуме «Россия», которая сейчас проходит на ВДНХ.

На масштабной и многогранной выставке «Россия», которая на днях открылась в столице, можно не только узнать о главных достижениях страны и побывать во всех регионах России, но и отправиться в настоящее путешествие. Например, Республика Бурятия разыгрывает 3 сертификата на двухдневный тур в столицу региона – Улан-Удэ. Сертификаты включают в себя авиаперелет, проживание для двоих и экскурсионную проблему, а реализовать его можно будет в любой момент в 2024 году.

Чтобы стать участником розыгрыша, отправляйтесь на международную выставку-форум «Россия», которая сейчас проходит на ВДНХ. Там найдите экспозицию Республики Бурятия (стенд №65), и отыщите на стенде QR-код. По коду вас будет ждать квест «Один день в Бурятии». Все, кто пройдёт квест, станут участниками розыгрыша.

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Вручение путевок победителям розыгрыша состоится 15 ноября на выставке «Россия». Удачи!