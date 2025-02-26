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В Госдуме предсказали рост популярности промышленного туризма

В Госдуме предсказали рост популярности промышленного туризма

Число промышленных туристов, как утверждают власти, в стране может вырасти до 2,2 миллиона человек.

Популярность промышленного туризма в России может вырасти на 12% в 2025 году — об этом заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Сегодня все больше российских регионов предоставляют возможность посетить свои производственные площадки. Аналитики Strategy Partners считают, что число гостей таких объектов может возрасти до 2,2 миллиона человек.

Количество желающих ознакомиться с индустриальными объектами растет каждый год. Прошлый год ознаменовался визитами на такие объекты двух миллионов туристов, что на 40% больше показателей 2023 года. Проект «Открытая промышленность», запущенный Агентством стратегических инициатив в сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли РФ, объединяет более тысячи предприятий.

В числе участников — такие крупные игроки рынка, как «Сибур», «Русгидро», «Норильский никель» и «Северсталь». Наибольшей популярностью среди поклонников индустриального туризма пользуются Пермский край, Челябинская, Свердловская, Нижегородская, Кемеровская и Амурская области. Жителям Москвы и Санкт-Петербурга особенно интересны подобные экскурсионные предложения.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае запустят новый маршрут промышленного туризма под названием «Индустриальный калейдоскоп Причерноморья».

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