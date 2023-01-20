В гости к Чайковскому: маршрут по Удмуртии

Чайковский и «Бурановские бабушки», Калашников и Драгунов, Загитова и Вылегжанин прославили Удмуртию на весь мир. При этом сама республика, совсем недавно разменявшая первую сотню лет со дня образования, – не самое очевидное направление для путешественников. Не проезжайте мимо – крошечная Удмуртия с её яркой этнической культурой и солидным купеческим наследием станет для вас приятным сюрпризом.

Russian Traveler 04/2022 читать этот номер

Иж ты какой!

Рядом со своими соседями – туристическими «тяжеловесами» Татарстаном, Башкирией и Пермским краем – эта приволжская республика действительно смотрится «белым пятном». На вопрос «Зачем ехать в Удмуртию?» быстро ответит не каждый, так что визит в неё блогеров и тревел-журналистов, участников проекта «МедиаРазведка» от сервиса «Туту.ру», оказался весьма кстати.

Для большинства путешественников знакомство с Удмуртией начинается с Ижевска, где находится единственный в республике аэропорт. Стоящий на реке Иж город наряду с Тулой считается одной из «оружейных столиц» страны. Он вырос вокруг железоделательного завода, построенного в 1760-м графом Шуваловым с разрешения императрицы Елизаветы Петровны, – позже предприятие стало основой знаменитого оружейного завода.

Для работы металлообрабатывающих станков с водяным приводом был создан Ижевский пруд – это до сих пор одно из крупнейших в Европе искусственных водохранилищ. Летом по нему можно прокатиться на винтажном теплоходике, и круглый год – прогуляться по набережным, украшенным забавными стимпанковскими скульптурами из ижевской стали: например, тут есть памятники первому советскому мотоциклу «Иж-1», пианино, Щелкунчику и Мышиному королю.

На высоких берегах устроены смотровые площадки – с них видна гладь пруда, застывшего в изножье жилых кварталов, и уходящие до горизонта заводские постройки с дымящими днём и ночью трубами. Ещё лучше масштаб производства виден с 50-метрового колеса обозрения в ижевском парке Горького – вот где ещё из кабинок аттракциона открываются столь грандиозные индустриальные пейзажи?!

Современное 67-метровое здание Свято-Михайловского собора было построено 15 лет назад. Это визитная карточка Ижевска и самая популярная достопримечательность Удмуртии.

Поднимаясь по крутой лестнице, ведущей от набережной, попадаешь к монументальному памятнику русско-удмуртской дружбе. Местные жители часто называют эту двойную стелу «Лыжами Кулаковой» – в честь знаменитой удмуртской спортсменки, которая не раз становилась чемпионкой страны, мира и Олимпиады. Ещё выше находится центральная площадь Ижевска. Три года назад её реконструировали по проекту Любови Варламовой – жены того самого ворчливого блогера-урбаниста.

На площадь со светомузыкальным фонтаном выходят фасады отелей, брутальный Театр оперы и балета и массивное здание правительства республики. За ним, в бывшем хранилище-Арсенале Ижевского оружейного завода расположился Национальный музей Удмуртской Республики с обширнейшими археологическими, этнографическими и техническими коллекциями. Отведите на него полдня, не меньше, и перед визитом зарядитесь чашкой великолепного кофе в заведении от известных на всю Россию ижевских обжарщиков Tasty Coffee.

На центральной площади Ижевска

Другая важная для понимания городского ДНК экспозиция посвящена жизни и работе советского конструктора Михаила Калашникова. Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия, которому присвоено его имя, признан самым популярным в Удмуртии.

Частный же мотомузей Кожушковых, открывшийся лишь полгода назад, такой известностью похвастать ещё не может. Зато в его камерном зале площадью с квартиру можно увидеть собрание раритетной мототехники – легендарных мотоциклов «Иж» с коляской и без, мотороллеров и мопедов, – а также малоизвестных кассетных магнитофонов, выпускавшихся когда-то под той же маркой. Экскурсию проводит создатель этого пространства, коллекционер и бодибилдер Пётр Кожушков, превративший давнее семейное хобби в проект, интересный и горожанам, и туристам.

В купеческом вкусе

Городок Воткинск с полным правом именуют старшим (пусть только по возрасту) братом Ижевска. Он тоже возник при железоделательном заводе, который тоже основал граф Шувалов ещё за год до столичного, для чего тоже было создано громадное водохранилище. Именно здесь начальником завода служил Илья Чайковский – отец композитора, который провёл в Воткинске первые восемь лет жизни.

Их дом превращён в мемориально-культурный комплекс «Музей-усадьба П. И. Чайковского» – безусловно, главную и самую мощную местную достопримечательность. На проникновенной экскурсии гид рассказывает о детских годах Петра Ильича, его хрупком здоровье и тонкой душевной организации, проводит по залам-комнатам с воссозданной атмосферой середины XIX столетия, ставит записи избранных произведений композитора. И приглашает пройтись по усадебному двору с уютным парком, беседками и оранжереей.

Интерьер «Музея-усадьбы П. И. Чайковского» в Воткинске

От музея в тёплое время года отходят катера в небольшие круизы по Воткинскому пруду, и здесь же начинается трёхкилометровая набережная, по которой приятно пройтись. Можно отдохнуть и на городском пляже «Остров» с речным песком с Камы, рестораном и гостевыми домами. А на некогда диких и болотистых берегах Берёзовского залива, где маленький Пётр Чайковский с отцом собирали грибы, создаётся ландшафтный парк «Времена года», вдохновлённый идеями голландских дизайнеров.

Другая жирная точка на карте Удмуртии – уютный Сарапул, чьё название в переводе с чувашского означает «стерлядь». Правда, осетровых в протекающей близ него Каме уже не встретить, зато на улицах городка сохранилось немало купеческих особняков и других любопытных памятников старины. Большинство из них входят в пеший маршрут «Музейный квартал». «Музейный» он потому, что начинается от Музея истории и культуры Среднего Прикамья, да и прогулка по городскому общественному пространству – словно экскурсия по выставке под открытым небом.

В «экспозиции» есть здание бывшей гимназии и богадельня, построенная в стиле модерн дача городского главы Башенина (ныне это художественно-выставочный комплекс, где угощают чаем «по-купечески»), дом саксонского кондитера Вольфа, обновлённый парк с летним театром и до сих пор используемая пожарными каланча.

Финальный аккорд – ансамбль центральной Красной площади: пышные купеческие даже не особняки, а дворцы, сквер с непременной статуей Ленина и нарядная смотровая площадка на берегу Камы. Кстати, именно в Сарапуле выросла Надежда Дурова – кавалерист-девица и адъютант-посыльная Кутузова, ставшая прототипом Шуры Азаровой из рязановской «Гусарской баллады».

Художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина» в Сарапуле

Выйти в люди

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В гости к коренным жителям этой земли нужно приезжать на голодный желудок и с распахнутой душой. Ищите их живую культуру вдали от городов: удмурты, относящие-ся к финно-угорским народам, составляют меньше трети населения республики, и по большей части они до сих пор живут в сельской местности, в сёлах и деревнях. Одно из самых логичных мест для знакомства с ними – архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», что всего в получасе езды от Ижевска.

На шести десятках гектаров – четыре тематических сектора (северных, центральных и южных удмуртов, а также русских), ветряная мельница, пасеки и выставочный зал. Здесь представлены все традиционные постройки удмуртских крестьянских усадеб – дом, хлев, спальный амбар, семейное святилище и баня по-чёрному: все они были перевезены и отреставрированы или воссозданы в 1990-х годах.

Народные гулянья в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай»

Но ещё интереснее – визит в частный музей, созданный самими носителями народных традиций. Тур по Центру удмуртской культуры в деревушке Карамас-Пельга – кстати, в двух шагах от знаменитого Буранова – лучший вариант не «ознакомиться с коллекцией этнографии», а натурально пойти в народ.

Его хозяйка в традиционном костюме с блестящим на солнце украшением из старинных монет водит по различным зданиям усадьбы, показывает национальный быт и предметы обихода и рассказывает о традиционных языческих обрядах – особенно впечатляет обычай «третьей свадьбы» со смертью, которую устраивают после похорон.

Жительница деревни Карамас-Пельга в традиционном удмуртском костюме

Потчуют в Центре тоже по-удмуртски – пшённой кашей, знаменитыми перепечами (ржаными ватрушками с начинкой из капусты, картошки или мяса, выпекаемыми в печи), табанями (лепёшками с молочным соусом зырет) и пельменями (это привычное для нас слово произошло от финно-угорского «пельнянь», то есть «хлебное ухо»). И, конечно, наливают домашнюю водку-кумышку «пöсятэм», уча самому короткому в мире тосту «Ю», что означает «пей!». Всё это – под развесёлые и озорные песни румяных и нарядных бабушек в сопровождении гармони – жанр, который после «Евровидения» полюбил весь мир.

Секреты традиционных блюд вам с удовольствием раскроют на тематическом мастер-классе. А если кумышка ударит в голову, можно остановиться в гостевом доме и всласть выспаться, как у бабушки в деревне (хотя почему «как»). Пожалуй, приезжать в Удмуртию стоит лишь за одним этим ощущением уюта и спокойствия, которого многим из нас так не хватает.

Закуски на обеде в «Центре удмуртской культуры» в деревне Карамас-Пельга

Координаты

Когда ехать?

Удмуртия с её ярко выраженными сезонами – направление круглогодичное. Зимой экскурсионные поездки по городам и походы по музеям можно совмещать с катанием на горнолыжных курортах «Нечкино» и «Чекерил».

Как добраться?

Прямые рейсы из Москвы и других городов России есть у региональной авиакомпании «Ижавиа», а также у «Аэрофлота». Можно добраться и на двухэтажном поезде «Италмас». Компания «РЖД-Тур» регулярно организует на нём гастрономический вояж «Вкусно едем. Удмуртия угощает», в который входит посещение Ижевска, Сарапула и Воткинска и обстоятельное знакомство с национальной кухней.

Где есть?

Ижевск

Национальный ресторан «Тыр корка» при этнокомплексе «Бобровая долина» – однозначно лучшее место для желающих открыть для себя Удмуртию на вкус. Помимо перепечей, табаней и пельменей в меню можно найти кровяную колбасу «виртырем», салат «ижевский» с обжаренной курицей, пирожки-кокроки со свёклой и малиной или яблоком и брусникой, а также удмуртское крафтовое пиво и множество домашних настоек.

На мастер-классе по приготовлению ватрушек-перепечей в ижевском этнокомплексе «Бобровая долина»

Фуд-холл TERMINAL F в ТРЦ «Сигма» стилизован под международный терминал аэропорта. Здесь множество корнеров с самыми популярными кухнями – грузинской, узбекской, итальянской, греческой, японской, корейской, американской. Недавно появилась и татарская, которая весьма популярна в Удмуртии.

В разных точках Ижевска можно увидеть ларьки сети удмуртской кухни «Перепечкин». Продаваемые в них перепечи с капустой, сыром и зелёным луком или перцем халапеньо, говядиной, индейкой, колбасками, творогом или яблоками, а также лепёшки-табани – хорошая альтернатива шаурме, хот-догам и пицце.

Воткинск

В Lounge Terrace Island на берегу Воткинского пруда – интерьеры в стиле альпийского шале и европейские блюда в меню.

В Barr Burgerr делают бургеры из мраморной говядины и подают их под аккомпанемент салатов, молочных коктейлей и крафта.

Сарапул

Ресторанно-гостиничный комплекс «Старая башня» – сам по себе достопримечательность: он находится в здании старинной насосной станции городского водопровода, архитектурного памятника в стиле модерн. Здесь угощают классическими русскими блюдами. После ужина хорошо подняться на смотровую площадку, с которой открывается вид на Каму и подступающие к противоположному берегу густые леса.

В милом кафе «Сластёна» от Сарапульской кондитерской фабрики – отличный кофе, чай (в том числе популярный в Удмуртии морковный), множество десертов, выпечки, сэндвичей и боулов. Сюда часто приходят и на завтраки.

Где жить?

Ижевск

В этнокомплексе «Бобровая долина» сразу окунаешься в атмосферу удмуртской старины. Просторные номера расположены в огромном многоэтажном срубе с каминным залом и библиотекой, а в профессионально оборудованных парных можно заказать банные ритуалы. Тут даже есть номера с собственной баней.

Cosmos – большой четырёхзвёздочный отель на центральной площади города. К номерам здесь «прилагаются» два ресторана (в том числе с собственной пивоварней Brauplatz), а также фитнес-центр, сауна, хаммам и бассейн.

Необычный экоотель «Окна в лес» интересен своими модульными домами, облицованными зеркальными панелями. В них есть сауны, бассейны и подогреваемые чаны на открытом воздухе, подвесные качели и мангальные зоны. Отель строится на базе бывшего пионерлагеря – часть домиков уже готовы и сдаются, а вот ресторан и конференц-центр только в планах: они будут переоборудованы из бывшей столовой и из ДК.

Воткинск

Отель «Малахит» – это центральное расположение, практичные номера и большая парковка.

Парк-отель «Прованс» – симпатичная загородная гостиница у хвойного леса с уютным кафе и баней.

Сарапул

Стоящий на берегу Камы и в двух шагах от центральной площади города «Сарапулъ» открылся пять лет назад. При отеле работает небольшая сауна с бассейном.

Гостиница «Русь Отель» расположена в парке, поэтому тут создаётся полное впечатление пребывания за городом. Это правильное место и для всех любителей попариться в русской бане.

Горнолыжный курорт «Нечкино»

Что привезти?

Из Удмуртии стоит везти зефир и конфеты «Сказочная птица-красавка» от Сарапульской кондитерской фабрики, которые продаются во многих магазинах республики, удмуртский мёд, а также водку, ликёры и настойки, производимые в Глазове.

Что еще посмотреть?

В Ижевске загляните в государственный зоопарк Удмуртской Республики в парке культуры и отдыха имени Кирова. На площади 11 гектаров получится увидеть более 200 видов животных, многие из которых занесены в международную и российскую Красные книги. Он считается единственным в России, где есть все условия для содержания и демонстрации тихоокеанских и атлантических моржей.

Дополнительная информация – на сайте Агентства по туризму Удмуртии.