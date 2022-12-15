В какое время года лучше ехать в Петербург?

Рассуждаем о том, когда стоит ехать в Северную столицу, и заодно вспоминаем десятку отличных достопримечательностей, которые вы могли пропустить.

Russian Traveler 04/2022 читать этот номер

Говорят, лучшее время для поездки в Санкт-Петербург – это лето. Сами петербуржцы уверены: город на Неве способен покорять сердца в любое время года. Смена сезонов – лишь еще один повод заново открыть многогранную красоту Северной столицы. Так что ответ скептикам таков: лучшее время для поездки в Петербург – всегда.

Зима

Декабрь – это рождественские ярмарки и неторопливые прогулки по Невскому проспекту. Январь и февраль – катание на ватрушках, сноубордах, лыжах или коньках. Встать на лед в романтичной атмосфере можно на катках в общественных пространствах «Новая Голландия» и «Севкабель Порт».

А для зимних прогулок на природе идеально подходят экотропы под Петербургом: Сестрорецкое болото, Комаровский берег или Западный Котлин.

Весна

Начало весны – повод для культурной программы. За теплом отправляемся в тропические оранжереи Ботанического сада, за искусством – в Манеж, Эрарту и АРТМУЗУ, за семейным досугом – в музей-макет «Петровская Акватория», шоу-музей «Гранд Макет Россия» или Музей железных дорог России.

В апреле стартует сезон корюшки, ну а в начале мая в Петербург приходит уже настоящая весна: город расцветает на глазах и открывает туристический сезон.

Лето

Лето в Петербурге – это не только классика белых ночей. Прекрасны и новые традиции: водные прогулки на байдарках и сапбордах в историческом центре, лекции, концерты и просто посиделки под открытым небом в популярных общественных пространствах, таких как «Никольские ряды», «Севкабель Порт» и «Двор Гостинки», или на набережных. Хотя бы одни летние выходные стоит посвятить Кронштадту и «Острову фортов».

Осень

Осенью особенно хороши петербургские пригороды. Петергоф, Павловск, Царское Село идеальны для неспешных прогулок. Для выплеска эмоций отлично подойдет поход на матч «Зенита». Бонусом – футуристические виды на Финский залив, ЗСД и «Лахта Центр». Провести осень со вкусом поможет Петербургский ресторанный фестиваль с гастросетами от лучших шефов города.

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Топ-10 новинок для туриста в Санкт-Петербурге

1. Севкабель порт

Помимо роскошных видов на Финский залив и разнообразия концептуальных ресторанов, «Севкабель Порт» предлагает насыщенную событийную программу: фестивали, гастромаркеты, лекции, выставки и кинопоказы.

2. Московский рынок

Новая мекка гастрономического туризма в Петербурге. Здесь можно попробовать хиты лучших кухонь мира: от индийского карри до японских суши, от вьетнамских супов до итальянской пасты.

3. Бертгольд Центр

Многофункциональное культурное пространство в здании старинной типографской фабрики. Сегодня бывшие цеха занимают кафе, лектории, книжные и дизайнерские магазины. «Бертгольд центр» также может похвастаться собственной смотровой площадкой с отличным видом на исторический центр Петербурга.

4. Музей железных дорог России

Музей не имеет аналогов в России. Здесь можно часами рассматривать коллекцию железнодорожной техники, попробовать себя в роли машиниста и сфотографироваться с огромным стаканом в классическом «поездном» подстаканнике.

5. Остров фортов

Культурно-исторический парк в Кронштадте, посвященный истории Военно-морского флота России. 100 гектаров тематических зон, Музей военно-морской славы, веревочный парк, креативные детские площадки, набережная и фуд-корт – активностей хватит на целый день.

6. Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Популярная локация для прогулок и захватывающие виды на достопримечательности новой туристской географии Петербурга: футуристический стадион «Зенита», пешеходный Яхтенный мост, Западный скоростной диаметр и самый высокий небоскреб Европы – «Лахта Центр».

7. Дом Зингера

Дом Зингера – визитная карточка Невского проспекта и место притяжения книголюбов. Расположенный здесь Дом книги совсем недавно открылся после масштабной реконструкции. Помимо собственно книг, внимания также заслуживают изысканные интерьеры в стиле модерн и каноничный вид на Казанский собор.

8. Никольские ряды

Культурное пространство в самом сердце Коломны – одного из наиболее живописных районов Петербурга. Зимой в «Никольских рядах» устанавливают карусель и десятиметровую горку для катания на ватрушках. Летом – играют в мини-гольф. Ну а вкусно перекусить здесь можно в любое время года.

9. Колокольня Владимирского собора

Колокольня Владимирского собора стала доступна для туристов совсем недавно. Отсюда открываются потрясающие виды на классические достопримечательности и крыши Петербурга. А если повезет, то можно послушать колокольный звон и понаблюдать за работой звонаря.

9. Анненкирхе

Лютеранская церковь святой Анны за свою историю успела побывать и храмом, и кинотеатром, и ночным клубом. А еще пережила разрушительный пожар: интерьеры церкви устояли, но приобрели особый, ни на что не похожий антураж. Здесь часто проходят тематические выставки и концерты классической музыки.