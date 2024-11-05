В Казани и Сочи начнут взимать туристический налог

Его размер составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах.

В Казани и Сочи с 1 января 2025 года начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. В Казани стоимость налога планируют включать в стоимость номеров, при этом от его уплаты будут освобождены несколько категорий граждан, в том числе:

Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации; Участники и инвалиды Великой Отечественной войны; Ветераны и инвалиды боевых действий; Инвалиды I и II групп; Инвалиды с детства; Дети-инвалиды.

«Перечень льгот может быть расширен по решению муниципальных властей. В Казани планируется дополнительно освободить от туристического налога лиц, не достигших 18 лет», — отметили в пресс-службе мэрии Казани. Аналогичный налог с Нового года начнут взимать и в Сочи: по словам мэра города Андрея Прошунина, последние семь лет там действовал курортный сбор, который принес более 1,7 миллиарда рублей.

«Средства [от туристического налога — прим. Russian Traveler] начнут поступать напрямую, и в отличие от курортного сбора, который возможно было реализовать только на развитие курортной инфраструктуры, туристический налог может быть направлен на любые социально значимые проекты в зависимости от потребностей жителей нашего города», — почеркнул Андрей Прошунин.

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Ранее сообщалось, что с 1 апреля курортный сбор начали взимать в Санкт-Петербурге. Его размер составляет сто рублей с одного человека за каждые сутки проживания в гостинице или отеле.

Закон, который разрешил регионам с 2025 года вводить туристический налог, который по факту заменит курортный сбор, в минувшем июле подписал президент России Владимир Путин. Согласно закону, ставка турналога будет постепенно расти, прибавляя по одному проценту в год вплоть до 2029 года. Однако позже она не должна превышать 5%.