В Петербурге с туристов теперь взимают курортный сбор

Гостям города придется платить сто рублей за каждые сутки в гостинице.

С 1 апреля в Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор. О том, что его планируют ввести, мы писали летом прошлого года. Размер сбора составляет сто рублей с одного человека за каждые сутки проживания в гостинице или отеле. Законодательство о курортном сборе было принято Законодательным собранием Санкт-Петербурга еще в 2023 году.

Оно вступило в силу с первого октября, но до 31 марта действовала нулевая ставка. Власти города предоставили бизнесу отсрочку для подготовки необходимой документации и проверки информационных ресурсов. От уплаты курортного сбора освобождены многодетные семьи, в которых воспитывается трое и более несовершеннолетних детей.

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Ранее сообщалось, что курортный сбор принес Ставрополью 80 миллионов рублей за два месяца.