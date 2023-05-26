В России открыли первую подводную экотропу для туристов

На Дальнем Востоке открыли первую подводную экотропу в Морском заповеднике – и во всей России. Она проходит в Дальневосточном морском заповеднике у островов Римского-Корсакова. Теперь профессиональные дайверы смогут посетить уникальный подводный мир с гигантскими осьминогами и субтропическими рыбами.

Первая подводная экотропа подарит туристам-дайверам беспрецедентный опыт наблюдения за заповедной морской природой. Добираясь то точки погружения, туристы увидят живописные ландшафты островов Римского-Корсакова, на которых гнездятся множество редких птиц. Дорога будет проходить мимо мест, где устраивают лежбища пятнистые нерпы.

Дальневосточный морской заповедник сохраняет природу залива Петра Великого Японского моря. По разнообразию видов и красоте ландшафтов она не знает аналогов среди морей России: благодаря пересечению холодного и тёплого течений здесь встречаются как теплолюбивые, так и холодолюбивые виды животных и растений. Всё это формирует уникальные подводные ландшафты.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Главное будет ждать дайверов под водой. Тропа проходит по крайне разнообразным подводным ландшафтам: свалы и отвесные вертикальные стены чередуются с пещерами и гротами. Это дает возможность увидеть не только многообразие рельефов, но и богатейшее разнообразие их обитателей: асцидий, актиний, морских звезд, ежей, мидий, трепангов и многих других. Охрана заповедника позволяет сохранять эти ландшафты от разграбления.

Самыми яркими впечатлениями для дайверов могут стать гигантские осьминоги – самые большие осьминоги в мире. Возможны встречи камчатского краба, ярких голожаберных моллюсков, восточных тунцов, рыб фугу, лакедры, спинорогов.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

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Важно: посетить подводную экотропу можно только при наличии специальной подготовки и оборудования для погружения. Посещение экотропы будет регламентировано расчётами по максимально допустимой рекреационной нагрузки на акваторию, которые уже провели научные сотрудники, отмечает Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

Средняя продолжительность пребывания на экотропе – 5 часов. Туристы посещают тропу в сопровождении опытного дайв-инструктора, работающего в рамках соглашения о сотрудничестве между «Землёй леопарда» и специализированным дайв-центром.

Справка Дальневосточный морской заповедник основан 24 марта 1978 года. Особо охраняются дальневосточный трепанг, гигантский осьминог, камчатский краб. На острове Фуругельма в южной части заповедника гнездится малая колпица – одна из редчайших птиц России.