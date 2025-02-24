В России разрешат по биометрии покупать билеты на дальние поезда

Новые правила начнут действовать с 1 сентября.
Российское правительство утвердило использование биометрии при приобретении билетов и посадке на поезда дальнего следования, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации. Новшество начнет действовать с 1 сентября.
Транспортные операторы смогут использовать государственные системы биометрической идентификации для оформления проездных документов. Пассажирам будет предоставлена возможность проходить идентификацию и аутентификацию с применением своих биометрических данных, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации, при условии наличия соответствующей технологической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в РЖД сделают скидку для женщин на билеты с выездом 8 марта.
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