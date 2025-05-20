В России создадут ГОСТ для халяль-туризма

Эта мера может привлечь больше туристов из мусульманских стран.

В России разработают стандарт в сфере услуг туризма по требованиям халяль — об на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

По словам Шалаева, ГОСТ по халяль-туризму должен появиться до конца 2025 года — эта мера может привлечь больше туристов из мусульманских стран. При этом глава Росстандарта напомнил, что создать стандарт в сфере халяль на форуме в Казани решили еще в 2017 году.

«И до сих пор Россия является одной из немногих светских стран, где действуют национальные стандарты в сфере халяль, которые включили в себя наилучшие мировые практики», — подчеркнул Шалаев.

Реклама

Саудовская Аравия демонстрирует рекордный рост туризма в Россию читать

Ранее сообщалось, что в Роскачестве разработали ГОСТ для глэмпингов.