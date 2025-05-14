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В России стал популярным «пивной» туризм

В России стал популярным «пивной» туризм

В среднем посещение пивоварен обходится в 1,5-3 тысячи рублей.

Туризм по российским пивоварням стал новым популярным направлением среди любителей путешествий. По информации канала «Shot Проверка», данные объекты заняли лидирующие позиции по количеству гостей среди всех производственных площадок, открытых для промышленного туризма.

Несмотря на стоимость билетов порядка 1,5–3 тысяч рублей, такие мероприятия привлекают желающих ознакомиться с процессом приготовления пива, познакомиться с историей напитка и насладиться дегустациями свежесваренного продукта.

Также высоким спросом пользуются экскурсии на кондитерские предприятия, позволяющие туристам попробовать эксклюзивные десерты еще горячими с завода, лично принять участие в изготовлении сладких изделий и даже изготовить собственные кулинарные шедевры. Популярность завоевывают и посещения фабрик, производящих косметику.

Ранее исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip и ювелирного бренда Sokolov показало, что 42% мужчин положительно оценивают идею медового месяца в формате путешествия, хотя предпочли бы просто отдыхать на пляже.

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