В Угличе открылся музей, посвященный сыру

На территории Угличского сыродельно-молочного завода (УСМЗ) открылся музей «СырКультПросвет». Здесь создан первый в России центр гастрономического и промышленного туризма. Он станет одной из изюминок Углича, привлекательной для местных жителей и гостей этого старинного русского города.

История сыроварения в Угличе начинается еще с 19 века, этот город стал местом рождения отечественного сыроделия. Поэтому именно здесь, на территории УСМЗ, появился музей-завод «СырКультПросвет». Угличский сыродельно-молочный завод был построен в 1935 году по инициативе Анастаса Микояна. Здесь ковались лучшие научные и производственные кадры отечественного сыроделия. В 2018 году завод вошел в состав агропромышленного холдинга «АгриВолга», входящего в группу компаний «Агранта». В 2020 году на УСМЗ завершилась масштабная модернизация, было поставлено самое современное оборудование.

В ходе модернизации завода компания получила доступ к архивам заводских документов, благодаря которым удалось познакомиться с историей российского сыроварения, корни которого уходят еще в дореволюционные времена. Было решено познакомить с этой темой и потребительскую аудиторию, всех любителей сыра.

Отдавая дань традициям русской школы сыроварения, на УСМЗ было решено создать первый в России центр гастрономического и промышленного туризма. Музей «СырКультПросвет» – современное пространство, где можно погрузиться в историю создания сыра от прежних времен до современности.

Фото: музей «СырКультПросвет»

В открытии музея «СырКультПросвет» приняли участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев, председатель совета директоров группы компаний «Агранта» Сергей Бачин и глава Угличского муниципального района Анатолий Курицин.

«Когда нам достался обанкротившийся сырзавод, и мы познакомились с богатейшей историей сыроделия Углича и России, мы поняли, что просто не имеем права перелистнуть последнюю страницу и не развивать эту историю дальше. Поэтому наряду с развитием и возрождением именно угличского сыроделия мы решили создать наш музей», – рассказал председатель совета директоров группы компаний «Агранта» Сергей Бачин, отметив, что аналогов такому музейному комплексу нет во всем мире.

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Экспозиция музея «СырКультПросвет» начинается в фойе, здесь можно увидеть образцы старого оборудования, которые напоминают некие космические корабли. Здесь же к космической тематике посетителя отсылают и мозаичные панно, и не случайно. Именно Угличский сыр первым среди всех сыров мира побывал в космосе. Это случилось в 1961 году, когда Юрий Гагарин облетел вокруг Земли на «Востоке-1»: в космос отправились и 63 тубы специального космического питания, и одна из них была наполнена Угличским сыром. Угличане гордятся этим фактом.

Фото: музей «СырКультПросвет»

На втором этаже – основное помещение музея. Здесь гостям расскажут об истории сыра и сыроделия, в том числе и об истоках русской школы сыроварения, которую основал и развивал в конце 19 века Николай Верещагин, о так называемом «сырном треугольнике», который соединил места Едимоново в Тверской области, Углич и Коприно в Ярославской области.

Фото: музей «СырКультПросвет»

Посетители музея смогут изучить интересные документы и артефакты, познакомиться с необычными фактами о сыре и о происхождении слова «сыр», рецептами сыра разных стран. В интерактивном пространстве-здании бывшей «молокоприемки» можно будет создать свою упаковку сыра в лаборатории, посмотреть тематические фильмы в кинотеатре, а также сделать фото на память в оригинальной фотозоне. В дегустационном зале под руководством сырного сомелье гости музея насладятся коллекцией традиционных и органических сыров УСМЗ.

А на первом этаже гостей ждет ресторан «СырБор»: здесь можно угоститься авторскими блюдами с Угличским сыром от известного российского ресторатора, бренд-шефа Григория Мосина.