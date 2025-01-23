В закрытом для туристов уральском городе ввели туристический налог

В гостиницах придется дополнительно платить 1% от стоимости проживания.

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В закрытом для туристов городе Новоуральске (Свердловская область) ввели туристический налог. Новый сбор с путешественников в регионе стал действовать с начала 2025 года. Его ввели в 11 муниципалитетах, включая Новоуральск. При этом сам город — это один из 38 закрытых населенных пунктов России. Попасть в Новоуральск можно лишь по спецпропускам, поскольку там находится Уральский электрохимический комбинат, относящийся к «Росатому».

Разрешение на въезд в Новоуральск есть лишь у тех, кто родился там или владеет недвижимостью в городе. Все остальные гости должны подавать заявления и ждать выдачи пропуска несколько недель. Несмотря на это, в Новоуральске все же есть несколько гостиниц: они предназначены для тех, кто приезжает как в командировки, так и в гости к родственникам. Теперь этим редким путешественникам придется дополнительно платить 1% от стоимости проживания.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что новый туристический налог в России не отразится на отдыхающих, поскольку он вводится в отношении гостиничных предприятий.