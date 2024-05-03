Территория достижений: ВДНХ – 85 лет

В 2024 году отмечается сразу два юбилея – 85-летие Главной выставки страны и 10-летие программы «Возрождение ВДНХ». В наши дни это визитная карточка Москвы, масштабное многофункциональное пространство, которому в мире аналогов просто нет. Здесь на обширной территории в 325 гектаров разместились исторические павильоны, современные музейно-выставочные комплексы, зелёные зоны и объекты ландшафтного искусства – ВДНХ устремлена в будущее и продолжает вдохновлять на новые открытия.

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024 читать этот номер

Страницы истории

Решение строить Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (ВСХВ) приняли на II съезде колхозников-ударников в 1935 году. Она должна была заработать к 20-летию советской власти и продлиться всего 100 дней – на огороженной территории Останкинского парка планировалось создать «витрину» жизни Страны Советов.

Торжественное открытие, которое несколько раз переносили, состоялось 1 августа 1939 года. На 136 га были представлены 52 павильона, посвящённые отраслям сельского хозяйства и союзным республикам, и ещё 200 различных строений. Лишь в первые 85 дней работы ВСХВ увидели более 3,5 млн посетителей. Выставка стала привычным местом отдыха москвичей и туристов.

В 1941 году экспонаты и архивы пришлось эвакуировать, а павильоны – законсервировать. Многие работники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки ушли в народное ополчение 13-й Ростокинской дивизии и впоследствии пали на фронтовых рубежах (в 2019 году на ВДНХ в их честь был открыт монумент). На базе производственно-технических мастерских ВСХВ разместились цеха военно-ремонтного завода, где собирали мотоциклы для фронта.

После окончания войны Выставка открылась не сразу, а лишь в августе 1954 года, претерпев важные изменения. Так, здесь заработали грандиозные фонтаны, изменилась планировка территории, появился новый и весьма впечатляющий Главный вход, а большинство павильонов перестроили, придав им известный сегодня знакомый облик.

Знаменитая Центральная аллея ВДНХ Фото: архив пресс-службы ВДНХ

К 1963 году, когда Выставка стала круглогодичной, было решено посвятить её другой тематике – сельское хозяйство уступило место науке и промышленности, а павильоны сменили свои названия: например, «Белоруссия» стала «Электротехникой», Литва – «Химией», Казахстан – «Металлургией». Возводились и новые павильоны – в отличие от прежних они строились в более актуальном стиле модернизма, а экспозиции становились всё богаче.

В 1971 году Выставка достижений народного хозяйства СССР была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Здесь проходили многие знаковые для Москвы и страны события, в том числе Международный фестиваль молодёжи. Привлекали посетителей и зарубежные экспозиции, на которых советские люди могли «побывать» в других странах. Оставаясь любимым местом прогулок и отдыха москвичей и гостей столицы, Выставка пронесла своё уникальное наследие через турбулентные 1990-е и 2000-е и сегодня переживает новый, удивительный и вдохновляющий этап своей истории.

Время возрождения

В 2014 году ВДНХ передали правительству Москвы. Одной из главных задач стало возвращение Выставке исторического облика 1954 года. Сегодня гости любуются павильонами, фонтанами и арками благодаря таланту создателей и мастерству тех, кто работает над реновацией и воссозданием архитектурных объектов.

За десять лет проведена комплексная реставрация более 30 из 49 объектов культурного наследия федерального значения. Большое внимание жителей и гостей столицы справедливо привлекает павильон № 34 «Космос». В 2017 году в ходе реставрационных работ были найдены исторические элементы его отделки. Под 70-метровый купол вернулась воссозданная по чертежам люстра-звезда из стекла рубинового цвета и знаменитый фотопортрет Юрия Гагарина с белой голубкой в руках.

Павильон «Механизация», решённый в форме эллинга, приобрёл современный вид уже в 1954 году. С 1967 года он носит название «Космос» – ­сегодня здесь крупнейшая экспозиция, посвящённая освоению Вселенной. Фото: архив пресс-службы ВДНХ

Сейчас в павильоне работает Центр «Космонавтика и авиация» – крупнейший космический музейный центр в России. Он стал одним из первых объектов Музейного города ВДНХ, в который входят более 25 собственных институций Выставки и музеев-резидентов. Здесь можно встретить как новые павильоны, так и отреставрированные памятники архитектуры, в которых открываются современные экспозиции. Например, единственный в России Музей славянской письменности «Слово» располагается в историческом павильоне «Земледелие» – крупнейшем из республиканских на Выставке.

Многие выставочно-торговые павильоны стран СНГ вновь занимают почётное место на территории и в культурной повестке Выставки и знакомят гостей с историей, традициями, экономическим и туристическим потенциалом страны. Например, в павильоне № 11 «Металлургия» находится Выставочно-торговый центр Республики Казахстан, а в павильоне № 14 «Вычислительная техника и информатика» работает Выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики.

В павильоне № 14 «Азербайджан» в 1960-е появилась выставка вычислительной техники, а сейчас он снова представляет достижения этой закавказской республики. Фото: архив пресс-службы ВДНХ

На Главной выставке страны летом для посетителей работает более 20 фонтанов, большинство из которых имеют статус объектов культурного наследия. После сложнейшей реставрации в обновлённом виде предстают как самый большой фонтан «Дружба народов» с 784 струями, достигающими 20 метров в высоту, так и другие «знаменитости» ВДНХ – фонтаны «Каменный цветок», «Золотой колос» и фонтанный комплекс Центральной аллеи.

Также посетители могут оценить свежий облик Главного входа Выставки – одной из визитных карточек столицы. Ну а у Южного входа величаво вращается круглогодичное колесо обозрения «Солнце Москвы» – крупнейшее в Европе, оно достигает 140 метров в высоту.

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Новый пешеходный аттракцион и арт-объект «Лента Мёбиуса» Фото: архив пресс-службы ВДНХ

Сергей Шогуров Генеральный директор ВДНХ Главной выставке страны исполняется 85 лет. За эти годы она стала живым свидетелем смены разных эпох в стране. Сохраняя и демонстрируя историческое и культурное наследие прошлого, Выставка всегда представляла лучшие достижения настоящего и формировала образ будущего. Так и в юбилейном 2024 году ВДНХ предстаёт перед гостями как современное пространство, которое отвечает запросам времени и развивается вместе с Россией. Здесь проводятся мероприятия мирового уровня и масштаба, демонстрируются инновационные проекты и передовые разработки, возрождаются исторические павильоны и открываются интерактивные мультимедийные экспозиции с использованием последних технологий. Впереди – новые достижения и свершения, а значит, работа продолжается.

Спешите видеть!

Летом 2023 года в зоне ландшафтного парка «Природа культивируемая» на ВДНХ появилось прогулочное пространство «Лента Мёбиуса» – проходящий на высоте до 9,5 метра непрерывный пешеходный маршрут, объединённый с Садом пяти чувств. А в конце года в парке развлечений «Орион» открылась обновлённая «Круговая кинопанорама», в которой трансляция картин на цилиндрический экран создаёт эффект полного погружения. В апреле 2024-го в парке начался новый сезон работы уличных аттракционов, где можно провести время всей семьёй.

Лунный экспресс» – один из популярных аттракционов парка «Орион». Фото: архив пресс-службы ВДНХ

4 ноября 2023 года на ВДНХ заработала Международная выставка-форум «Россия», посетить которую можно до 8 июля. Её гости могут узнать о самых значимых результатах в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру. В выставке «Россия» принимают участие 89 субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупные корпорации и общественные организации.

В 2023 году на ВДНХ после реставрации открылись знаковые павильоны: № 1 «Центральный», № 15 «Радиоэлектроника и связь», № 51 «Мясная промышленность», № 59 «Зерно» и № 66 «Советская культура». Каждый из них – объект культурного наследия федерального значения, памятник истории и культуры, которым в 2024 году исполняется 70 лет. Заработали и новые объекты – среди них павильон № 19 «АТОМ» и «Дом полимеров» – выставочное пространство, посвящённое нефтегазохимии.

Новый павильон «АТОМ» – рассказывающий об истории и достижениях атомной отрасли выставочный комплекс высотой в семь этажей. Фото: архив пресс-службы ВДНХ

Уже в 2024 году в отреставрированном павильоне № 61 Государственный музей Л. Н. Толстого представил экспозицию «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы». На этой выставке, созданной с использованием современных мультимедийных технологий, гости могут погрузиться в художественный мир писателя.

Прогулки со вкусом

«Дом российской кухни» знакомит посетителей с гастрономическими достижениями регионов нашей страны. Фото: архив пресс-службы ВДНХ

Более 200 точек общественного питания органично встроены в единый архитектурный комплекс Выставки. Здесь можно попробовать и фирменную гастрономическую продукцию: лимонад «Выставочный», мороженое с воссозданным историческим вкусом, «Выставочный» трдельник и пончик «Выставочный» со сливовым джемом, разработанный по специальной рецептуре.

Ещё одна точка притяжения гостей ВДНХ – фуд-холл «Рестомаркет», объединяющий под одной крышей десять корнеров с греческой, японской, корейской, вьетнамской и другими кухнями. Ну и конечно, на Выставке можно ознакомиться и с российскими кулинарными традициями от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, посетив новое гастрономическое пространство «Дом российской кухни» с регулярными мастер-классами и дегустациями, традиционными сладостями, гастрономическими сувенирами и русскими национальными напитками.