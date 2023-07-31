Вечеринка в стиле Барби, коктейли будущего и концерт Лолиты: афиша игорной зоны «Красная Поляна» на август

Если вдруг окажетесь в Сочи в августе, загляните в игорную зону «Красная Поляна»: здесь всегда есть чем заняться туристам с самыми разными предпочтениями. А вот и афиша анонсированных там событий на последний месяц лета – он будет насыщенным.

4 августа, ANTI-TINDER BARBIE PARTY

Как насчёт того, чтобы надеть всё розовое, забыть про обувь без каблука и найти себе Кена? Игорная зона «Красная Поляна» и Rapan Beach Club приглашают на крутую вечеринку на пляже в Сочи, посвященную гламурной теме Барби. Вечеринка пройдет 4 августа.

Дресс-код для девушек – неизменный розовый, для мужчин – по настроению. Обещают новые знакомства, музыку и танцы, пляжный вайб с классной кухней и коктейлями, а также интересные конкурсы с отличными призами. И показ коллекции в стиле Barbiecore!

4 августа, гестбартендинг

Что будет, если объединить бар, нейросеть и ресторан Brunello? Коктейли будущего! 4 августа здесь случится магия миксологии, в которой соединятся искусственный интеллект и знания человека.

За барной стойкой приглашенный гость: шеф-бармен Илья Доронин, совладелец трендового московского бара Babes Never Die, шеф-бармен c 16-ти летним стажем в премиум-сегменте.

Эксклюзивные коктейли, созданные с помощью двух нейросетей – Chat GPT и Midjourney.

Авторский фудпейринг из местных продуктов в паназиатском стиле от Ильи Захарова.

Музыка и подарки для всех леди этого вечера

Ещё один гестбартендинг пройдет здесь 26 августа – приглашенным гостем за барной стойкой в этот раз выступит шеф-бармен Евгений Шашин (Москва), сооснователь школы барменов и бренд шеф-бармен ресторанного холдинга «White Rabbit Family», – бара Коробок, ресторана Krasota.

3 августа, AMIRCHIK

«Эта любовь» – вы слышали трек 100%. Пора зарядиться энергией и талантом молодого исполнителя, покорившего всю юго-восточную Азию! Amirchik выступит 3 августа в «Казино Сочи».

Карьера у парня из Бишкека началась так: дебютный сингл «Улетаю прочь» попал в топ-100 чарта ВК и топ -200 Apple Music. Настоящий музыкальный прорыв случился после релиза «Эта любовь» - композиция попала в чарт мирового Shazam. Песня обрела настолько бешеную популярность в Азии, что артист выпустил её на малайском языке.

Получайте новые музыкальные впечатления на сольном концерте Amirchik в «Казино Сочи»! Вход свободный.

3-13 августа, Russian Poker Festival

В «Покерном клубе Сочи» приглашают бесплатно сыграть профессионалов и новичков – в общем, всех, кто любит покер так же сильно. 3 августа здесь начнётся грандиозный фриролл с гарантированным призовым фондом 1 000 000 рублей. Участие абсолютно бесплатное, сыграть один раз смогут все желающие.

В этот же день свой старт возьмёт ещё одна новинка – турнирная серия Russian Poker Festival. Оформленная в традиционных народных цветах серия станет еще одной обновкой для постепенно обновляющегося «Покерного клуба Сочи».

10 августа, группа «Корни»

«Ты узнаешь её», «Я теряю корни», «Плакала береза» – вы однозначно знаете эти хиты! План таков: 10 августа встречаемся в казино «Бумеранг» и на живом концерте группы «Корни» все вместе громко поём: «А я теряю корни-и-и-и. И улетаю в не-е-е-ебо»... А потом ещё и ещё – хит за хитом (и новые песни тоже будут, конечно!).

Вход свободный.

12 августа, гастрономическое шоу «Ужин с шефом»

Ресторан высокой кухни Brunello запустил серию авторских встреч «Ужин с шефом». Звездный бренд-шеф игорной зоны «Красная Поляна» – Илья Захаров приглашает! Окажитесь в центре событий и устройте восхитительную субботу для себя и близких. Ингредиенты вечера: харизма, музыка, подарки и высокая кухня.

Вход свободный, но количество мест ограничено, так что рекомендуем бронировать столик заранее.

19 августа, спектакль «Раневская.Сквозь смех и слезы»

Жизнь великой Фаины Раневской в двух часах легкого, близкого и понятного юмора – на втором этаже «Казино Сочи»! Эта драматическая комедия соткана из мудрости, которую оставила после себя великая актриса. Голос Фаины Раневской – голос многих поколений.

Два часа исповеди с налетом драмы, которая подается в дуэте с филигранной иронией над собой и всем миром. Нетленные цитаты Раневской мастерски вплетены в диалоги. Те ситуации, которые вы увидите на сцене театра «В игре», совершенно точно имели место быть в жизни этой гениальной актрисы. Создатели спектакля сумели найти ту грань, на которой балансируют комичное и грустное. Как и сама жизнь Фаины Раневской.

24 августа, Лолита

Одна из самых эксцентричных и темпераментных артисток российской эстрады выступит 24 августа в «Казино Сочи». Лолита обладает невероятным обаянием, харизмой и бесспорным талантом – так что готовьтесь всем залом петь любимые хиты «Ориентация», «Пошлю его на», «На Титанике» и другие.

Вход свободный!

Новая шоу-программа «Кабаре Каре» – каждую пятницу

«Кабаре Каре» на главной сцене «Казино Сочи» – это чувственные истории в исполнении шикарных танцовщиц и вокалисток. Артистки выступают в удивительных костюмах, а главный герой программы — Джокер — творит невероятные трюки.

Особенность представления заключается в том, что помимо увлекательного зрелища, во время шоу гости смогут выиграть 300 000 рублей. Чтобы стать призером, необходимо собрать «каре» – комбинацию из четырех карт одинакового номинала во время шоу. Вход свободный!