Власти Краснодарского края показали на карте пригодные для купания пляжи Анапы

В Темрюкском районе открыто порядка 130 километров береговой линии.
Администрация Краснодарского края опубликовала карту, на которой отмечены пригодные для плавания зоны на пляжах Анапы. Сообщение появилось в Telegram-канале регионального оперативного штаба.
По данным администрации, в Темрюкском районе открыто порядка 130 километров береговой линии, подходящей для купания. Она включает пляжи станицы Тамань, поселка Сенный, а также весь участок побережья Азовского моря в пределах Темрюкского района.
Ранее чиновники назвали гастротуризм альтернативой пляжному отдыху в Анапе.
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