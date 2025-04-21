авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Власти Краснодарского края показали на карте пригодные для купания пляжи Анапы

Власти Краснодарского края показали на карте пригодные для купания пляжи Анапы

В Темрюкском районе открыто порядка 130 километров береговой линии.

Администрация Краснодарского края опубликовала карту, на которой отмечены пригодные для плавания зоны на пляжах Анапы. Сообщение появилось в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

По данным администрации, в Темрюкском районе открыто порядка 130 километров береговой линии, подходящей для купания. Она включает пляжи станицы Тамань, поселка Сенный, а также весь участок побережья Азовского моря в пределах Темрюкского района.

Ранее чиновники назвали гастротуризм альтернативой пляжному отдыху в Анапе.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025