«Времена года»: путешествие во времени и пространстве тверской усадьбы

Мечтаете о тишине, нарушаемой лишь пением птиц, или о бескрайних просторах, где взгляд отдыхает, а душа наполняется покоем? Всё это можно найти в отеле-усадьбе «Времена года», затерянном среди лесов и озер Торопецкого района Тверской области.

Координаты: Тверская область, Торопецкий район, с/п Пожинское, д. Наговье. N56.80961, Е031.56533. На территории отеля есть своя вертолетная площадка.

Если вы устали от бешеного ритма мегаполиса и хотите ощутить вкус настоящей, неторопливой жизни, вдохнуть полной грудью и прикоснуться к истории, добро пожаловать в отельный комплекс «Времена года». Он расположился на берегу озера Наговье, на землях, которые когда-то были частью обширного имения Шешурино, принадлежавшего генералу от инфантерии Алексею Николаевичу Куропаткину.

Отель-усадьба «Времена года»

Кажется, само время здесь замедляет свой бег. Прогуливаясь по тенистым аллеям парка, сложно поверить, что с тех пор, как здесь жил и творил свою историю генерал Куропаткин, прошло больше века. Все та же первозданная красота природы, тот же размеренный уклад жизни, те же простые радости, наполняющие смыслом каждый день.

Алексей Николаевич Куропаткин – личность незаурядная и во многом противоречивая. Военный министр, член Государственного совета, Генерал-губернатор Туркестана, герой русско-турецкой войны и участник русско-японской. Он оставил заметный след в истории России начала XX столетия. Имение Шешурино, доставшееся ему в наследство от матери, было для генерала не просто местом отдыха, а настоящим родовым гнездом, которое он любил всей душой и о котором неустанно заботился.

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Именно здесь, вдали от столичной суеты, Куропаткин находил вдохновение и силы для своих свершений. Он не только построил великолепный усадебный дом в стиле провинциального псевдоклассицизма, но и много сделал для развития всего края. Благодаря его стараниям в Шешурине появились больница, сельскохозяйственная и общеобразовательная школы, был проведен телеграф и даже построена железнодорожная станция Торопец, связавшая уединенное имение с большим миром.

Сегодня, как и сто лет назад, гостей «Времен года» окружает атмосфера умиротворения и гармонии. Здесь, среди вековых лесов и кристально чистых озер, забываешь о повседневных заботах и погружаешься в мир неспешного созерцания. Свежие продукты с собственной фермы, ароматный мед с пасеки, парное молоко и домашний творог на завтрак – все это напоминает о простых и вечных ценностях.

В отеле-усадьбе «Времена года»

Чем заняться в усадьбе «Времена года»? Чек-лист: Отправиться в неспешную прогулку по живописным тропам, вьющимся вдоль берега ледникового озера Наговье.

Устроить романтический пикник на поляне, у самого подножия старинной усадьбы генерала Куропаткина, и почувствовать себя героем исторического романа.

Взять напрокат лодку или катамаран и отправиться в плавание по зеркальной глади озера.

Посвятить день рыбалке – здешние озера славятся своими рыбными богатствами.

Отправиться на «тихую охоту» за грибами.

Попариться в настоящей русской бане с душистыми вениками, а затем окунуться в прохладную купель или расслабиться на сеновале.

Провести вечер в уютном ресторане «КуропаткинЪ», наслаждаясь изысканными блюдами местной кухни и задушевными песнями.

Для любителей активного отдыха — теннисный корт, стрельба из лука и даже стендовая стрельба по тарелкам.

увлекательные и живописные маршруты на квадроциклах

Команда отеля «Времена года» не останавливается на достигнутом. В планах – масштабная реставрация исторической усадьбы Куропаткина и прилегающего к ней парка, создание новых интересных экскурсионных маршрутов и организация разнообразных мероприятий, которые позволят гостям еще глубже погрузиться в атмосферу усадебной жизни и почувствовать себя частью этой удивительной истории. Уже сейчас к услугам гостей новые комфортабельные дома VIP-уровня и более 30 километров благоустроенных экотроп, проложенных по самым живописным уголкам окрестностей.