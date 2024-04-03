Выходные в Подмосковье: Орехово-Зуево и Ликино-Дулёво

Собрали несколько идей для поездки сразу в два города Подмосковья: например, погулять по фабричным корпусам Морозовых, посетить знаменитый фарфоровый завод и угоститься сахарной булочкой-«агашкой».

Russian Traveler №1(10) 2024 читать этот номер

Когда-то Орехово-Зуево был одним из крупнейших промышленных центров России, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу, – это здесь предприимчивые фабриканты Морозовы основали целый комплекс текстильных заводов на манер манчестерских мануфактур. Ряд старых краснокирпичных корпусов с огромными окнами, массивными лестницами и анкерными стяжками сохранился. Во время экскурсии гиды рассказывают об их любопытных архитектурных деталях и особенностях, проводят по территории креативного кластера «Стачка» с одноимённым бизнес-центром и фуд-холлом, названными в честь знаменитой Морозовской забастовки рабочих 1885 года, и по новенькой набережной Клязьмы, с которой открываются лучшие виды на исторический центр Орехово-Зуева и украшающие фабричные стены муралы.

Ещё большее погружение в различные «темы» города – в его историко-краеведческом музее, где вечером можно попасть на необычную театрализованную экскурсию при свете фонарика – с актёрами, видеопроекциями и театром теней. А остановиться на ночь хорошо в отеле «Седьмое небо» при семейном спортивном парке «Атлант» – это мини-санаторий с кафе Good Food, спа-центром, открытым подогреваемым бассейном, сауной и хаммамом и даже отдельным реабилитационным центром от клиники «Новая медицина».

Глэмпинг в спортивном парке «Атлант»

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Наша «Медиаразведка» от сервиса путешествий tutu продолжилась в Ликино-Дулёво с его знаменитым фарфоровым заводом и крупнейшим в России музеем фарфора. Заложите на него хотя бы пару часов! А потом отправляйтесь на экскурсию на производство, чтобы увидеть, как ещё влажная фарфоровая заготовка превращается в готовое изделие, и застать живописцев за росписью чашек и блюдец.

Театрализованная экскурсия в музее «Чай с вареньем»

Ну а применить в деле такую чайную пару стоит в Трогательном музее «Чай с вареньем» – он открылся в одном из помещений бывшего Клуба фарфористов, единственном в Подмосковье здании мастера авангарда, «советского Гауди» Константина Мельникова. Здесь угощают местными травяными сборами, потчуют изобретённой несколько лет назад сахарной булочкой-«агашкой», носящей имя классического рисунка на фарфоре, и посвящают в таинство приготовления вкуснейшего варенья.