Взятие зимнего: длинные выходные в Санкт-Петербурге

Те, кто считает, что в Санкт-Петербург нужно приезжать только летом, просто не были здесь зимой. Развлечения и впечатления в Северной столице найдутся на любую погоду, лишь нужно одеться потеплее – хотя иногда достаточно будет и купальника.
Russian Traveler 04/2022
день
По следам Достоевского
Свинцовое небо и пронизывающий ветер – лучший антураж для прогулки по местам из «Преступления и наказания» Фёдора Михайловича Достоевского. Петербург Достоевского как феномен впервые был описан в одноимённой книге культуролога Николая Анциферова и оттуда начал триумфальное шествие по школьным сочинениям, научным трудам – и путеводителям. Подобные экскурсионные маршруты предлагает, например, Городское туристско-информационное бюро (visit-petersburg.ru).
Кстати, само здание турбюро на Садовой, 37 тоже к нему относится. Во времена Фёдора Михайловича здесь располагалась гауптвахта, где писатель провёл два дня в марте 1874 года – за то, что без согласования напечатал прямую речь государя в журнале «Время». Недалеко, на Казначейской, 1, стоит дом, в котором была редакция этого журнала. А чуть дальше на этой же улице находится дом с мемориальной доской, где Достоевский жил три года и где написал «Преступление и наказание».
Дом главного героя романа Родиона Раскольникова (Столярный переулок, 5) тоже в двух шагах. -Узнать его издали можно по горельефу: грустно склонив голову, писатель стоит на лестнице. Надпись авторства Дмитрия Лихачёва и Даниила Гранина гласит: «Трагические судьбы людей этой местности Петербурга послужили Достоевскому основой его страстной проповеди добра для всего человечества».
Под «этой местностью Петербурга» имеется в виду Сенная площадь с огромным рынком и её окрестности. А, например, в Таиров переулок (сейчас он носит имя лётчика Петра Бринько) Раскольников, как и сам Достоевский, ходил наблюдать жизнь. Здесь же, на Сенной, Родион подслушал разговор мещанина и сестры старухи-процентщицы, определивший день и время преступления. Дом Алёны Ивановны, куда он отправился на следующий день с топором, находится по адресу Средняя Подьяческая, 15.
Здания, куда писатель селил своих персонажей или где жил сам, по большей части сохранились. Один угол комнаты дома Сони Мармеладовой (набережная Екатерининского канала, 63) по-прежнему ужасно острый, а другой – безобразно тупой. Но есть во вселенной Петербурга Достоевского и исчезнувшие строения, важные для того, чтобы составить представление о мире писателя.
Это, например, церковь Спаса на Сенной: позднебарочный пятиглавый собор, возведённый на деньги купца Саввы Яковлева, поставщика императорского двора. Набожный писатель, сменивший девять домов в здешних краях, оставался её верным прихожанином. Однажды он встретил у неё пьяного солдата, у которого купил за двугривенный оловянный крест с византийским рисунком, – этот эпизод позже попал в роман «Идиот».
Храм разрушили в советское время, чтобы расчистить место для строительства вестибюля станции метро «Площадь Мира», ныне «Сенной площади». Сейчас на Сенной стоит только маленькая часовня, как напоминание о нём. Её главное сокровище – икона Всемилостивого Спаса, которая пропала после уничтожения собора, но потом нашлась в Венеции, была выкуплена и возвращена домой.
день
Перенестись в Средневековье
Когда покидать тёплые помещения не хочется, гостей может приютить необычная «Книжная Капелла» в Почтамтском переулке. Это одновременно частная библиотека, издательство и магазин факсимильных книг.
Открываешь дверь c витражами с изображениями евангелистов – и попадаешь в Средневековье. Каждый зал библиотеки оформлен в своём стиле: готический храм с потайными кельями, рыцарские покои с винтовой лестницей, турецкий будуар или комната времён Великих географических открытий. Например, вход в первый зал – точная копия врат баптистерия Сан-Джованни во Флоренции, созданная художниками-реставраторами Государственного Эрмитажа. И повсюду встречается изображение единорога – символа «Книжной Капеллы»: именно он был изображён на фасаде Московского печатного двора, где Иван Фёдоров издал первую русскую печатную книгу «Апостол».
На полках – редкие экземпляры, вышедшие в свет до 1917 года: пусть и копии, но почти неотличимые от оригинала. Для таких изданий ищут специальную бумагу, похожую на продукцию мануфактур того времени. Правят цветопередачу чернил, чтобы современные читатели видели иллюстрации именно в задуманном цвете. Каждую книгу переплетают вручную. Если в оригинале не хватает страниц или есть пятна, специалисты ведут переговоры с коллекционерами, подбирают другие экземпляры, чтобы в окончательном издании не было случайных дефектов.
Есть тут и копии книг, существующих как единственный образец, – например, межевые рукописные атласы границ Российской империи времён Екатерины II, которые хранятся в фондах Исторического архива. Специалисты «Книжной Капеллы» сделали с них бесконтактные сканы и создали копии, в которых подлиннику соответствует не только масштаб и шрифт, но и сгибы на контурных картах.
Больше половины коллекции – на русском языке. Здесь можно увидеть коронационный альбом с иллюстрациями, изучить историю русских полков войны 1812 года или полистать модные журналы позапрошлого века. Подборкой периодики создатели библиотеки гордятся особо. В некоторых собраниях, таких как «Огонёк» или «Нива», удалось найти и скопировать все номера, от первого до последнего. Увидеть их вместе можно только тут.
Большой популярностью пользуются камер-фурьерские журналы царского двора – эти «дневники» придворной жизни начали вести в 1695 году ещё при жизни Петра Первого. Из них можно узнать, что император ел на завтрак, каких гостей принимал, какие идеи вынашивал и с кем хотел заключать деловые союзы. Иногда за такими подробностями в издательство обращаются режиссёры и писатели, которым получить доступ в закрытые архивы сложнее, чем в это уникальное хранилище.
«Книжная Капелла» не только делает факсимильные копии, но и создаёт свои версии исторических книг. К примеру, здесь была выпущена книга воспоминаний о жизни Распутина от его современников с цитатами из писем, дневников и прижизненных публикаций. Посетить это потрясающее место можно с экскурсией или по специальному абонементу, доступному членам книжного клуба, – все подробности есть на сайте магазина.
день
В мороз и солнце
В ясную погоду отличной идеей будет отправиться за город – при этом даже не покидая его пределы! В Курортном районе Санкт-Петербурга – множество домов отдыха и санаториев со спа и банями. Например, в загородном клубе «Скандинавия» на берегу Финского залива даже есть открытый подогреваемый бассейн, который работает круглогодично. Температура воды там – +28 °C, а в соседнем с ним джакузи +37 °C. Рядом с бассейном, от которого поднимается уютный белый пар, расположен банный комплекс: в нём три парных – турецкая, финская и русская. В отдельном здании оборудовали баню «по-чёрному», откуда любители острых ощущений прыгают прямо в сугроб. А ещё здесь можно заказать разные виды парения – например, медово-солевое или со льдом.
Ещё дальше в вопросах банного искусства пошли в загородном клубе «Б.О.Р. 812». Комплекс насчитывает восемь зданий авторского дизайна: у каждой бани – своё название и своя вместимость. Например, в «Петровской» помещается 22 человека: это полноценный двухэтажный дом со столовой, несколькими бассейнами и даже спальней. Есть тут и баня в форме бочки, и импровизированный охотничий домик, и рыбацкая изба. Для семей проводятся бережные детские парения, да и в целом воздух здесь стараются чрезмерно не раскалять: для здоровья полезна температура не выше +60 °C. Тем не менее желание клиента – закон, и тем, кто любит погорячее, здесь тоже пойдут навстречу.
Если же хочется почувствовать зиму в городе, проще всего отправиться на один из катков. За красивым видом стоит поехать в «Севкабель Порт» на Васильевском острове, каток которого расположен у Финского залива. Удачная локация имеет свои нюансы: несмотря на размер 2200 кв. м и вместимость 280 человек, желающих покататься много, поэтому билеты на вечер или в выходные лучше купить заранее. В пункте работает заточка и прокат коньков, рядом – фудтраки с едой и согревающими напитками.
Каток же «Новой Голландии» (площадь 2000 кв. м, вместимость – до 250 человек) хвалят за гладкость льда, хорошую музыку и продуманную инфраструктуру. Здесь есть скамейки для переодевания, а недалеко – например, в знаменитом здании «Бутылка» – расположены кафе и рестораны.
Наконец, с началом декабря в «Никольские Ряды» вернулась долгожданная атмосфера рождественской ярмарки под открытым небом – снова появилась Никольская горка для катания на тюбингах и закружилась венецианская карусель. Ну чем не зимняя сказка?
Гостеприимный Петербург – всесезонный город для путешествий
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