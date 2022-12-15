Взятие зимнего: длинные выходные в Санкт-Петербурге

Те, кто считает, что в Санкт-Петербург нужно приезжать только летом, просто не были здесь зимой. Развлечения и впечатления в Северной столице найдутся на любую погоду, лишь нужно одеться потеплее – хотя иногда достаточно будет и купальника.

Russian Traveler 04/2022 читать этот номер

1 день

По следам Достоевского

Свинцовое небо и пронизывающий ветер – лучший антураж для прогулки по местам из «Преступления и наказания» Фёдора Михайловича Достоевского. Петербург Достоевского как феномен впервые был описан в одноимённой книге культуролога Николая Анциферова и оттуда начал триумфальное шествие по школьным сочинениям, научным трудам – и путеводителям. Подобные экскурсионные маршруты предлагает, например, Городское туристско-информационное бюро (visit-petersburg.ru).

Кстати, само здание турбюро на Садовой, 37 тоже к нему относится. Во времена Фёдора Михайловича здесь располагалась гауптвахта, где писатель провёл два дня в марте 1874 года – за то, что без согласования напечатал прямую речь государя в журнале «Время». Недалеко, на Казначейской, 1, стоит дом, в котором была редакция этого журнала. А чуть дальше на этой же улице находится дом с мемориальной доской, где Достоевский жил три года и где написал «Преступление и наказание».

Дом главного героя романа Родиона Раскольникова (Столярный переулок, 5) тоже в двух шагах. -Узнать его издали можно по горельефу: грустно склонив голову, писатель стоит на лестнице. Надпись авторства Дмитрия Лихачёва и Даниила Гранина гласит: «Трагические судьбы людей этой местности Петербурга послужили Достоевскому основой его страстной проповеди добра для всего человечества».

Под «этой местностью Петербурга» имеется в виду Сенная площадь с огромным рынком и её окрестности. А, например, в Таиров переулок (сейчас он носит имя лётчика Петра Бринько) Раскольников, как и сам Достоевский, ходил наблюдать жизнь. Здесь же, на Сенной, Родион подслушал разговор мещанина и сестры старухи-процентщицы, определивший день и время преступления. Дом Алёны Ивановны, куда он отправился на следующий день с топором, находится по адресу Средняя Подьяческая, 15.

Набережные Санкт-Петербурга помнят Достоевского и часто упоминаются в его романах.

Здания, куда писатель селил своих персонажей или где жил сам, по большей части сохранились. Один угол комнаты дома Сони Мармеладовой (набережная Екатерининского канала, 63) по-прежнему ужасно острый, а другой – безобразно тупой. Но есть во вселенной Петербурга Достоевского и исчезнувшие строения, важные для того, чтобы составить представление о мире писателя.

Это, например, церковь Спаса на Сенной: позднебарочный пятиглавый собор, возведённый на деньги купца Саввы Яковлева, поставщика императорского двора. Набожный писатель, сменивший девять домов в здешних краях, оставался её верным прихожанином. Однажды он встретил у неё пьяного солдата, у которого купил за двугривенный оловянный крест с византийским рисунком, – этот эпизод позже попал в роман «Идиот».

Храм разрушили в советское время, чтобы расчистить место для строительства вестибюля станции метро «Площадь Мира», ныне «Сенной площади». Сейчас на Сенной стоит только маленькая часовня, как напоминание о нём. Её главное сокровище – икона Всемилостивого Спаса, которая пропала после уничтожения собора, но потом нашлась в Венеции, была выкуплена и возвращена домой.

2 день

Перенестись в Средневековье

Когда покидать тёплые помещения не хочется, гостей может приютить необычная «Книжная Капелла» в Почтамтском переулке. Это одновременно частная библиотека, издательство и магазин факсимильных книг.

Открываешь дверь c витражами с изображениями евангелистов – и попадаешь в Средневековье. Каждый зал библиотеки оформлен в своём стиле: готический храм с потайными кельями, рыцарские покои с винтовой лестницей, турецкий будуар или комната времён Великих географических открытий. Например, вход в первый зал – точная копия врат баптистерия Сан-Джованни во Флоренции, созданная художниками-реставраторами Государственного Эрмитажа. И повсюду встречается изображение единорога – символа «Книжной Капеллы»: именно он был изображён на фасаде Московского печатного двора, где Иван Фёдоров издал первую русскую печатную книгу «Апостол».

На полках – редкие экземпляры, вышедшие в свет до 1917 года: пусть и копии, но почти неотличимые от оригинала. Для таких изданий ищут специальную бумагу, похожую на продукцию мануфактур того времени. Правят цветопередачу чернил, чтобы современные читатели видели иллюстрации именно в задуманном цвете. Каждую книгу переплетают вручную. Если в оригинале не хватает страниц или есть пятна, специалисты ведут переговоры с коллекционерами, подбирают другие экземпляры, чтобы в окончательном издании не было случайных дефектов.

Есть тут и копии книг, существующих как единственный образец, – например, межевые рукописные атласы границ Российской империи времён Екатерины II, которые хранятся в фондах Исторического архива. Специалисты «Книжной Капеллы» сделали с них бесконтактные сканы и создали копии, в которых подлиннику соответствует не только масштаб и шрифт, но и сгибы на контурных картах.

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«Книжная Капелла» – одна из самых фотогеничных локаций города. Фото: Архив магазина «Книжная Капелла»

Больше половины коллекции – на русском языке. Здесь можно увидеть коронационный альбом с иллюстрациями, изучить историю русских полков войны 1812 года или полистать модные журналы позапрошлого века. Подборкой периодики создатели библиотеки гордятся особо. В некоторых собраниях, таких как «Огонёк» или «Нива», удалось найти и скопировать все номера, от первого до последнего. Увидеть их вместе можно только тут.

Большой популярностью пользуются камер-фурьерские журналы царского двора – эти «дневники» придворной жизни начали вести в 1695 году ещё при жизни Петра Первого. Из них можно узнать, что император ел на завтрак, каких гостей принимал, какие идеи вынашивал и с кем хотел заключать деловые союзы. Иногда за такими подробностями в издательство обращаются режиссёры и писатели, которым получить доступ в закрытые архивы сложнее, чем в это уникальное хранилище.

«Книжная Капелла» не только делает факсимильные копии, но и создаёт свои версии исторических книг. К примеру, здесь была выпущена книга воспоминаний о жизни Распутина от его современников с цитатами из писем, дневников и прижизненных публикаций. Посетить это потрясающее место можно с экскурсией или по специальному абонементу, доступному членам книжного клуба, – все подробности есть на сайте магазина.

3 день

В мороз и солнце

В ясную погоду отличной идеей будет отправиться за город – при этом даже не покидая его пределы! В Курортном районе Санкт-Петербурга – множество домов отдыха и санаториев со спа и банями. Например, в загородном клубе «Скандинавия» на берегу Финского залива даже есть открытый подогреваемый бассейн, который работает круглогодично. Температура воды там – +28 °C, а в соседнем с ним джакузи +37 °C. Рядом с бассейном, от которого поднимается уютный белый пар, расположен банный комплекс: в нём три парных – турецкая, финская и русская. В отдельном здании оборудовали баню «по-чёрному», откуда любители острых ощущений прыгают прямо в сугроб. А ещё здесь можно заказать разные виды парения – например, медово-солевое или со льдом.

Ещё дальше в вопросах банного искусства пошли в загородном клубе «Б.О.Р. 812». Комплекс насчитывает восемь зданий авторского дизайна: у каждой бани – своё название и своя вместимость. Например, в «Петровской» помещается 22 человека: это полноценный двухэтажный дом со столовой, несколькими бассейнами и даже спальней. Есть тут и баня в форме бочки, и импровизированный охотничий домик, и рыбацкая изба. Для семей проводятся бережные детские парения, да и в целом воздух здесь стараются чрезмерно не раскалять: для здоровья полезна температура не выше +60 °C. Тем не менее желание клиента – закон, и тем, кто любит погорячее, здесь тоже пойдут навстречу.

«Каток у моря» в «Севкабель Порте» открывается уже в пятый раз. Фото: архив проекта «Севкабель Порт»

Если же хочется почувствовать зиму в городе, проще всего отправиться на один из катков. За красивым видом стоит поехать в «Севкабель Порт» на Васильевском острове, каток которого расположен у Финского залива. Удачная локация имеет свои нюансы: несмотря на размер 2200 кв. м и вместимость 280 человек, желающих покататься много, поэтому билеты на вечер или в выходные лучше купить заранее. В пункте работает заточка и прокат коньков, рядом – фудтраки с едой и согревающими напитками.

Каток же «Новой Голландии» (площадь 2000 кв. м, вместимость – до 250 человек) хвалят за гладкость льда, хорошую музыку и продуманную инфраструктуру. Здесь есть скамейки для переодевания, а недалеко – например, в знаменитом здании «Бутылка» – расположены кафе и рестораны.

Наконец, с началом декабря в «Никольские Ряды» вернулась долгожданная атмосфера рождественской ярмарки под открытым небом – снова появилась Никольская горка для катания на тюбингах и закружилась венецианская карусель. Ну чем не зимняя сказка?

Гостеприимный Петербург – всесезонный город для путешествий читать

Полина Сурнина