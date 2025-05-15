За Горизонт! Воронежская область соберет фанатов автопутешествий

17 и 18 мая 2025 года на территории парка в Воронежской области пройдёт III Общероссийский форум автопутешественников.

Целых два дня на территории парка НЕЛЖА.РУ в Рамонском районе Воронежской области будет проходить событие фестивального масштаба. Форум «ЗА ГОРИЗОНТ» объединит на одной площадке автотуристов, известных путешественников со всех уголков страны и профессионалов в сфере экспедиций и автопутешествий.

В рамках форума будет представлена уникальная экспедиционная техника, проведен экспертный лекторий с участием известных путешественников со всех уголков страны. Гости фестиваля узнают о возможностях банной экспедиции, станут свидетелями арт-программы с участием сказочных героев, насладятся гастроярмаркой и услышат презентацию «Большого путеводителя Воронежской области».

Специальными гостями форума в этом году станут: Российская телеведущая Ирина Пудова («Первый канал», «Моя планета», «Russian Travel Guide»). 17 мая тревел-журналист расскажет, «как сделать масштабную автомобильную гонку, чтобы о ней узнал весь мир»;

Богдан Булычев – руководитель регионального отделения Ассоциации Полярников России и главный амбассадор Арктики и Дальнего Востока;

Знаменитый путешественник и писатель Павел Конюхов – член Союза художников России и Русского географического общества. 18 мая Конюхов представит свой опыт путешествий к Полюсу холода;

Профессионалы и блогеры в сферах экспедиций и автопутешествий: Евгений Абрамов, Антон Картон, Евгений Сапронов, Валерий Сушков и другие.

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Гостей форума также ожидает финал проекта автопутешествия «Дорога сквозь века». Он посвящен 115-летию со дня одного из первых автопробегов в России (Москва – Орел), который состоялся в мае 1910 по инициативе Московского автомобильного общества.

В рамках фестиваля участники также смогут выиграть призы от партнеров и прийти на эксклюзивный показ полнометражной роуд-комедии «Далёкие-Близкие» режиссера Ивана Соснина о путешествии через всю Россию на автодоме.

С полной программой фестиваля «ЗА ГОРИЗОНТ» можно ознакомиться здесь. Вход на мероприятие свободный. Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться по ссылке.