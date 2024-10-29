За мистикой в Якутию и на Кавказ: названы самые таинственные места России

Якутия, Северная Осетия и Крым в топе регионов для посещения любителям пощекотать себе нервы.

Самым мистическим местом России можно считать Долину Смерти в Якутии – к такому выводу пришли участники опроса сервиса бронирования жилья ТВИЛ.РУ. Наиболее загадочным это место назвали 24% участника опроса.

Зона в долине реки Вилюй в Якутии считается аномальной – сторонники всего таинственного говорят о том, что здесь находятся таинственные земляные «котлы» красного цвета, постепенно погружающиеся в вечную мерзлоту. Легенды гласят, что охотники, ночевавшие в этих загадочных местах (они были неплохим убежищем), умирали от необъяснимых болезней.

«Котлы» в Долине Смерти в представлении художника Юрия Михайловская по рассказам старого кочевника Фото: Юрий Михайловский / Wikimedia Commons

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Вторую строчку (22%) в списке самых мистических мест для посещений этой осенью занял Город Мертвых в Северной Осетии (некрополь в Даргавсе). В этом месте располагаются сотни известняковых усыпальниц. По своему обычаю местные не предавали тела умерших земле, а относили их в специальные склепы – небольшие приземистые домики на склоне холма. Оттуда и большое количество пугающих наземных захоронений – если заглянуть в незамурованные окошечки некоторых домиков, можно рассмотреть останки усопших.

Склепы Даргавского некрополя Фото: Wikimedia Commons

12% опрошенных также назвали мистическим горный массив Демерджи-Яйла в Крыму. Несмотря на чудесные виды, которые там открываются, существует легенда, что горы здесь словно могут «выбирать», на кого обрушивать свои глыбы – например, на кузнеца, который помогал завоевателям родного края.

Также в список мистических мест России попали: поселение бронзового века Аркаим (10%), Куршская коса в Балтийском море (9%), гора Белуха в Горном Алтае (8%) и другие. Многие верят, что во всех этих местах происходили и происходят необъяснимые аномалии.