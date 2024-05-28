Зачем ехать в Мурманскую область? Подкаст с главным редактором Russian Traveler

Ведущие подкаста обсудили с Иваном Васиным, чем можно заняться в Мурманской области, как спланировать поездку и что не забыть съесть и посмотреть.

Подкаст издания «Известия» под названием «Открывая Россию» посвящён популярным и неожиданным туристическим маршрутам по стране – о них в выпусках рассказывают тревел-журналисты, путешественники и гиды. Гостем нового выпуска подкаста стал главный редактор журнала Russian Traveler Иван Васин.

В центре внимания ведущих оказалась Мурманская область — регион, который выходит к Баренцеву морю. Там находятся сразу два горнолыжных курорта, самый северный ботанический сад России и, конечно, суровое побережье. Зимой туда едут в поисках северного сияния, а летом — чтобы насладиться уникальной полярной природой и свежими морепродуктами.

Чем еще там можно заняться, как спланировать поездку и что не забыть съесть и посмотреть, ведущие — заместитель главного редактора портала IZ.RU Александр Сидоров и тревел-журналист и автор телеграм-канала «Мир, гамарджоба» Тимур Юсупов — обсудили с нашим главредом.

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