Зачем ехать в Никола-Ленивец весной: 4 идеи

Парк Никола-Ленивец в Калужской области прославился на весь мир своей коллекцией арт-объектов, ювелирно вписанных в ландшафт. Его по праву считают самым большим арт-парком в Европе. Сюда, особенно летом, во время проведения легендарного фестиваля «Архстояние», стремятся тысячи людей с разных уголков страны. Зачем сюда приезжать в другое время года? Решили разобраться, а заодно составили небольшой маршрут по весеннему Никола-Ленивцу.

Встретить весну эффектным костром

Ежегодно на границе зимы и весны Никола-Ленивец отмечает Масленицу. Здесь разворачивается масленичный городок с играми и забавами, деревенские жители пекут блины и угощают гостей, а также можно гулять по заснеженным тропинкам. Ближе к вечеру карнавальное веселье заканчивается большим костром.

Однако сжигают здесь не традиционное масленичное чучело, а гигантский арт-объект. Чего здесь только не жгли — «Медиабашню», «Байконур», «Градирню», «Пирамиду», «Бастилию»... А в этот раз 16 марта огню предадут 22-метровый «вулкан», который назвали «Черной горой» — проект местного жителя Константина Фоминова. Объект из березовых веток и сена на протяжении ста дней возводила команда из 18 человек.

Эскиз «Чёрной горы»

Законченный вид «гора» примет только тогда, когда ее охватят языки пламени. Такова главная концепция события — создать мимолетное произведение искусства, которое появится всего лишь на миг и останется в памяти у тех, кто его увидел.

Даже обряд поджигания будет необычным — для этого весь день режиссер Олег Жуковский и его «Сибирская Академия Счастья» будут водить карнавальные шествия по арт-парку, вовлекая в это всех гостей. Чтобы влиться в общее веселье, организаторы советуют приезжать с заранее продуманным костюмом согласно дресс-коду «креативный фолк» или нарядиться на месте — с этим помогут специальные мастер-классы.

Билеты на Масленицу в Никола-Ленивце уже закончилось, но на сожжение «Черной горы» можно будет посмотреть онлайн прямо из дома – для этого нужно заранее зарегистрироваться здесь.

Масленица в Никола-Ленивце, архивное фото

Рассмотреть все арт-объекты без суеты

Если же приехать в Никола-Ленивец в любой другой день весны, то можно спокойно погулять по тропинкам арт-парка, рассматривая десятки арт-объектов — как те, что видно издалека, так и те, что прячутся среди деревьев. Вам точно никто не помешает — в отличие от дней, когда в парке проходит фестиваль «Архстояние», весной здесь умиротворяюще спокойно.

Чтобы разобраться в истории парка и пройти лучшими маршрутами, лучше взять экскурсовода — он расскажет о том, как и кем создавалось и создается Никола-Ленивецкое искусство, чем вдохновлялся Николай Полисский и как отличить паблик-арт от ленд-арта. Для одиноких прогулок можно взять наушники и отправиться в аудиопроменад, сценарий которого придуман специально для Никола-Ленивца.

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Фото: Роман Манукян

Пожить в необычном арт-доме

На некоторые арт-объекты можно не только смотреть — в них можно жить. Для этого нужно забронировать один из восьми арт-домов, созданных известными современными художниками и продуманные до мелочей как снаружи, так и внутри.

Например, дом скейтера «Штаб» от арт-группы «Алыча» — с встроенной рампой для скейтбордистов, «Вилла ПО-2» от легендарного художника и архитектора Александра Бродского — из бетонных заборов с камином внутри, или космический дом-труба «Русское идеальное» от главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Арт-объект «Маяк» на берегу реки Угра Фото: Рустам Шагиморданов / фотохостинг rtraveler.ru

Поработать в команде Никола-Ленивецких промыслов

Кунстхалле, или мастерская Никола-Ленивецких промыслов, — это объединения умельцев и постоянных соавторов основателя арт-парка, художника Николая Полисского. Отношения между московским художником и его деревенскими соавторами основаны на смешении языка современного искусства и традиций деревни, крестьянского труда и необычных форм.

Можно, конечно, прийти и просто посмотреть, как все устроено, купить авторские сувениры и деревянные игрушки, но лучше всего попробовать сделать такую своими собственными руками и забрать ее домой. Все вырученные средства идут на развитие мастерской, сохранение объектов в арт-парке Никола-Ленивец и создание новых проектов.