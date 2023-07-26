Зарайск, Дмитров и Серпухов: чем тут заняться

Подмосковье насчитывает более 70 городов, и практически каждый из них найдет, чем заинтересовать туриста. Сегодня рассказываем о трех городах Московской области и о том, что нужно успеть сделать, если вы там оказались.

Зарайск

Прогуляться по Кремлю

Зарайский кремль – единственный полностью сохранившийся в Подмосковье и один из самых маленьких в России: его площадь составляет всего 2,3 гектара. Во время экскурсии можно попасть на боевой ход крепостной стены, заглянуть в расположенный на территории кремля Никольский собор XVII века, а в здании бывших Присутственных мест (духовного училища) увидеть найденную во время раскопок изящную фигурку бизона – она была вырезана из бивня мамонта более 20 тысяч лет назад!

Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Подняться на водонапорную башню

Возведённая более века назад водонапорная башня – архитектурная доминанта Зарайска и один из его самых узнаваемых символов. Построенная из кирпича и украшенная городчатым поясом и машикулями (навесными бойницами) она напоминает не утилитарное сооружение для снабжения водой окрестных домов, а донжон средневекового замка. После реконструкции, которая затронула и окружающий башню нарядный сквер, на её верхнем ярусе была устроена смотровая площадка – с неё открывается фантастическая 360-градусная панорама всего города.

Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Побывать в музее-усадьбе Ф. М. Достоевского «Даровое»

В детстве в этом имении родителей Фёдор Михайлович проводил летние месяцы. Даровое не раз служило для писателя источником вдохновения и так или иначе нашло отражение в его произведениях – в романах «Бедные люди», «Униженные и оскорблённые», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Экскурсия включает в себя осмотр экспозиции и самой усадьбы с рощей и садом. Музей можно изучить и самостоятельно, воспользовавшись загруженным на смартфон медиагидом.

Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Дмитров

Осмотреть музей-заповедник «Дмитровский кремль»

Несмотря на то, что от ансамбля Дмитровского кремля до наших дней дошли лишь земляные валы и Успенский собор с фресками Андрея Рублёва, это по-прежнему самое сердце города и его главная достопримечательность. Сегодня он имеет статус музея-заповедника, а ряд зданий как на его территории, так и за её пределами отданы под различные экспозиции. Они посвящены быту, храмовому искусству и истории Дмитрова, который, к слову, в следующем году будет отмечать 870-летний юбилей со дня основания.

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Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Покормить альпак на экоферме

Дмитров умеет удивлять. Так, в расположенной в его окрестностях деревне Походкино работает «филиал Южной Америки» – экоферма «Российские альпаки». На двухчасовой групповой экскурсии гид рассказывает об истории появления этих верблюдоподобных животных в России и особенностях их содержания. При желании получится договориться и о персональной фотосессии с одной из альпак во время прогулки по полю! Посещение возможно только по предварительной записи.

Cыграть в гольф

Зимой дмитровские холмы популярны среди любителей горных лыж и сноуборда, летом – у поклонников маунтинбайков, но эти места идеально подходят и для гольфистов, причём как новичков, так и профессионалов. Одни из самых престижных гольф-полей – 18-луночное Чемпионское для опытных спортсменов и единственное в России 3-луночное Академическое для начинающих – относится к «Целеево Гольф и Поло Клубу». А в Академии при гольф-клубе Forest Hills хорошо обучаться и взрослым, и детям.

Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Серпухов

Оценить Серпуховский историко-художественный музей

Богатая художественная коллекция городского историко-художественного музея разместилась в импозантном особняке, построенном для преуспевающих текстильных фабрикантов Мараевых архитектором Романом Клейном – автором московского ЦУМа. В постоянной экспозиции находятся выставки «Серпухов. Город-ключ Московской Руси», «Русское искусство XVIII–XIX вв.» и «Западноевропейское искусство XVI–XIX вв.» И каждый год здесь проходит около 15 крупных временных выставок, гремящих на всю Московскую область и Москву.

Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Почувствовать мощь зубров и бизонов

Единственный в Подмосковье, один из самых маленьких, но при этом и один из старейших в России, Приокско-Террасный биосферный заповедник раскинулся вблизи Серпухова на лесистом берегу Оки. Сюда приезжают ради возможности увидеть современников мамонтов – зубров и родственных им бизонов, которые вольготно разгуливают по отведённым для них обширным лесным участкам Центрального зубрового питомника. Дополнить поход по экологической тропе стоит визитом в обновлённый Музей природы.

Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Пообщаться со страусами

Самые крупные, пусть и не умеющие летать птицы нашей планеты живут в хозяйстве «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки под Серпуховом. Это настоящая контактная ферма, где на трёх гектарах содержатся не только привыкшие к людям африканские страусы и австралийские эму, но и ручные кролики и козочки, свинки и овечки, гуси и фазаны. В местном кафе регулярно проходят дегустации и мастер-классы по приготовлению омлета из страусиных яиц.