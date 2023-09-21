Зарайск: история сквозь время

Совсем скоро Зарайск – небольшой уютный городок, находящийся всего в двух часах езды от Москвы, – начинает череду масштабных изменений. И зовёт гостей и жителей Подмосковья встретить золотую осень на родине скульптора Анны Голубкиной и меценатов Бахрушиных в преображённой художниками городской среде, а также узнать больше о своей истории и культурном наследии.

Старинный Зарайск – историческое поселение федерального значения. Его главные достопримечательности – самый маленький кремль нашей страны, дом-музей скульптора Анны Голубкиной, Торговые ряды и расположенный в четверти часа езды от центра города музей-усадьба Фёдора Достоевского «Даровое». И именно в Зарайске была открыта первая в России коврижечная, где регулярно проходят «вкусные» мастер-классы для детей и взрослых.

На фестивале «Счастливый Достоевский» Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

В предстоящем осеннем сезоне на улицах и площадях Зарайска можно будет увидеть уникальные работы современных художников. Так, один из символов города – старинная водонапорная башня – будет переосмыслен культурным продюсером Мариной Глуховой.

Местное арт-сообщество тоже получит возможность предложить свои идеи по преобразованию общественных пространств. На домах появятся муралы, а на улицах – арт-объекты, удобные скамейки и различные малые архитектурные формы, в которых будут воплощены культурные коды города: Достоевский и герои его произведений, зарайские топонимы и легендарные персонажи из мира животных.

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«Как поймать большую рыбу», Дарья Котлярова Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области

Свои творения, созданные под впечатлением от Зарайска, также представят участники первой арт-резиденции, которую курирует коллекционер и галерист Полина Аскери. Купеческий особняк поэта-революционера Григория Мачтета, в котором пройдёт флагманская выставка, в перспективе может стать первой зарайской галереей современного искусства и новой достопримечательностью. А команда суздальского творческого сообщества «МИРА» покажет спектакль про Зарайск, его историю и наследие: в постановке примут участие местные и приглашённые артисты.

Также впервые в городе будет представлен проект #домасосмыслом. Он посвящён объектам недвижимости, которые смогут стать новыми культурными или туристическими объектами притяжения Зарайска. События и мероприятия насыщенной культурной программы будут проходить в Зарайске весь октябрь, а площадки проекта охватят собой всю территорию города, в том числе обновлённую набережную реки Осётр, территорию кремля, живописные поля и холмы зарайских окрестностей.

Городская водонапорная башня Фото: Архив пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области