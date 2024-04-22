Земля пяти стихий: путеводитель по Хакасии

Могучие горы, бескрайние степи и дремучая тайга, богатство исторического наследия, живая этническая культура и заманчивые возможности для активных приключений – неудивительно, что Республика Хакасия стала настоящим направлением мечты для путешественников со всей России.

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Погрузиться в историю

Ольга Огурцова заместитель директора по коммерческому развитию Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова

Здание в форме солярного знака – один из крупнейших музеев за Уралом, и именно здесь лучше всего начинать знакомство с Хакасией. У нас немало поводов для гордости. Например, коллекция, которую завещала своим землякам скульптор и меценат Ирина Николаевна Карачакова-Картина, как её называли, «последняя хакасская принцесса», а также мемориал Героев Республики Хакасии, подготовленный к 75-летию Победы, – в нём словно застыли тени воинов.

Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова хранит памятники искусства Хакасии от неолита до позднего Средневековья Фото: Андрей Белавин

В музее большой зал различных археологических находок, открытый в 2022-м, в Год археологии, – посетить его стоит тем, кто интересуется древностями. Можно устроить экскурсию и по обширным фондам музея. Также у нас есть программа «Виртуальная Хакасия» – в VR-очках можно «осмотреть» Салбыкский курган и увидеть, как там всё было 2000 лет тому назад.

Пожалуй, наше главное сокровище – высеченные из песчаника и гранита таинственные менгиры, которые находятся на первом этаже в зале «Древнее искусство Хакасии». Некоторым из них – например, знаменитым древнеенисейским изваяниям окуневской культуры, их у нас около 60 – уже больше 4000 лет! Представлены в зале и петроглифы различных эпох – копии оригинальных наскальных рисунков, а также древнетюркская руническая письменность. И обратите внимание на недавнюю археологическую находку – погребальные маски. Специально для тематической экспозиции с помощью особых исследований и трёхмерной печати удалось воссоздать форму черепа и черты лица людей, которые были под ними.

Зал каменных изваяний с залом археологии на втором этаже музея соединён огромным арт-объектом – художник передал связь эпох и поколений, изобразив взметнувшиеся вихрем «стрелы времени». Наши гости могут приобрести футболку или толстовку с принтом знаковых экспонатов музея, а в музейном кафе – запастись съедобными сувенирами.

Полюбить археологию

Пётр Амзараков директор ООО «НПО «Археология и историко-культурная экспертиза»»

Хакасия – регион, где зародилась отечественная, а в какой-то мере и мировая археология, именно в части полевых исследований. Здесь уже в 1722 году на раскопках впервые всё досконально записывалось, вёлся подробный дневник. С одной стороны, формирование этой науки связано с фигурой работавшего тут немецкого медика и ботаника Даниэля Готлиба Мессершмидта. Но главная причина – общее изобилие, экспозиционная ценность и насыщенность Хакасии памятниками археологии.

Когда сюда прибыли первые академические экспедиции, рассматривалась версия, что эта территория – кладбище всего Саяно-Алтая! Настолько было несопоставимо представление об инородческих территориях, которые Российское государство в то время осваивало, с невероятным массивом местных памятников. В Хакасии целый ряд археологических культур, каждая из которых представлена характерными артефактами и свидетельствами. Назову основные.

Окуневская культура – для неё характерна развитая космогония, реализованная в искусстве: изваяния, на которые нанесены шикарные изображения, личины, солнцеликие существа, антропоморфные фигуры, змеи, смены дня и ночи. Наша республика – один из регионов формирования скифской культуры, это здесь появились её самые ранние памятники. Сохранившийся археологический ландшафт в первую очередь представлен курганами именно скифской эпохи, потому что они по своей архитектуре наиболее выразительны: это обязательно земляные холмы и огромные, вертикально установленные стелы из песчаника. Наконец, таштыкская культура – в погребениях находили маски, повторявшие очертание лица усопшего и специфическим образом раскрашенные.

Эти лики древности представлены в музеях. Но одно дело – видеть их в экспозиции, а другое – в степи. Когда подходишь к петроглифам на скале, чувствуешь, что три тысячи лет назад сюда точно так же кто-то поднялся, осмотрелся вокруг… Причём с тех пор мало что изменилось, у нас всё же не промышленный регион и рельеф сохранён. Или находишь два скелета, один протянул руку к другому, и ты понимаешь – это проявление любви, и осознаёшь, что и три тысячи лет назад люди так же жили, любили... Эта связь времён тебя пронзает очень ощутимо.

Мы уже несколько лет подряд предоставляем возможность жителям и гостям республики посетить раскопки, проводим экскурсию, даём отчистить кости, помыть керамику – все находки «с пылу с жару», не в музее, а прямо перед вами!

Отправиться по дороге с облаками

Елена Платыч старший специалист по развитию туризма ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский»»

Наш заповедник состоит из девяти кластеров: семи степных, в северной части республики, и двух на горно-таёжной территории. Последняя в целом закрыта для посещения туристами, но есть заказник «Позарым», в котором всё же можно побывать. Там хорошо устроить себе настоящий цифровой детокс – совсем нет связи, и получится окунуться в нетронутую природу, пройти даже без гида по двум дневным маршрутам «Большая Саянская тропа» и «По дороге с облаками». Там же начинается и многодневный маршрут, рассчитанный на подготовленных туристов, – «Душа Саян – озеро Позарым» длиной около сотни километров.

Самый популярный наш участок – «Оглахты», что на берегу Красноярского водохранилища. Там богатая природная составляющая, длинная панорамная лестница из 965 ступеней, но, кроме того, это самое массовое скопление наскальных изображений в Республике Хакасии. Именно тут проложена экологическая тропа «Наследие предков». Можно увидеть петроглифы в оригинале, а также прикоснуться к макетам: настоящие памятники трогать нельзя – они подвержены разрушению.

Тропа предков проходит по скальному массиву Тогыз-Аз, вдоль реки Белый Июс. Фото: Андрей Белавин

Трекинговый маршрут есть и в районе озера Белё, где оборудована база отдыха. В нашем ведении также находится пресное озеро Иткуль, небольшая часть акватории озера Шира и горько-солёное озеро Улух-Коль. Через них проходит трансазиатский миграционный путь птиц: осенью и весной они останавливаются там во время перелётов, и за ними можно понаблюдать. Чтобы полюбоваться степью, лучше тоже приезжать весной – увидеть прострел из семейства лютиковых, тюльпан одноцветковый, ирисы, а также эндемичные растения, например определённый вид остролодочника, – или ближе к осени, когда идёт на спад жара и степь начинает второе цветение.

Вблизи заказника «Позарым» расположен визит-центр, экологическая тропа «Таёжная грамота» и Музей сибирских промыслов, где можно ознакомиться с горно-таёжными растениями и животными Западного Саяна и узнать об образе жизни, который вели местные охотники. А в администрации заповедника в Абакане есть интерактивный музей – именно там выдадут пропуск для посещения территорий (его надо заранее заказать по телефону, планируя визит).

Пройти тропой предков

Мария Окунева фотограф, гид, автор блога о культуре и природе Хакасии

На севере республики, в Ширинском районе, раскинулись любимые и жителями Хакасии, и её гостями озёра с целебным климатом – Белё, Шира и Тус. В тех же краях находится и памятник природы, горная гряда «Сундуки». Там обнаружено скопление древних захоронений и наскальных рисунков, а сами горы представляют собой целый комплекс сооружений, которые называют древней обсерваторией. Любопытен и Каменный лес – ширинские столбы-останцы невероятных форм, и интересный памятник индустриальной истории Туимский провал: это заполненный изумрудной водой выработанный рудник, место притяжения любителей экстремального туризма (дайвинга, банджи- и бейсджампинга).

Ширинские столбы – гранитные глыбы, которые образовались из кипящей магмы сотни миллионов лет назад. Фото: Юрий Курочка

И, конечно, я не могу не упомянуть о маршруте «Тропа предков», или, как ещё его называют, «Тропа шамана». Он проходит по склону горного массива вдоль реки Белый Июс – дорога то взлетает наверх, то спускается вниз. Считается, что она олицетворяет собой жизненный путь, который должен пройти каждый, кто стремится обрести духовное знание. На пути вы встретите несколько гротов и пещер – там были обнаружены древнейшие стоянки времён неолита (их возраст, по разным оценкам, достигает 24 тысяч лет), а на стенах видны рисунки охрой, которым около 4,5 тысячи лет. Завершается маршрут подъёмом к гроту Трёхглазка. Прекрасными видами гор и тайги можно насладиться и отправившись на сплав по Белому Июсу на рафтах.

Я уверена, эти места оставят в ваших сердцах самые сильные впечатления! А дополнить их поможет общение с настоящими хранителями традиций – музыкантами, мастерами игры на национальных хакасских инструментах: чатхане, топчыл-хомысе, ыыхе, бубне, темир-хомысе (варгане), шооре и хобрахе (флейте). Обязательно запланируйте в свой приезд посещение концертов местных коллективов – они проводятся как в Абакане, так и в музеях-заповедниках республики.

Услышать горловое пение и звуки чатхана

Сергей Чарков Народный мастер (Чон узы) Республики Хакасии

Главный хакасский музыкальный инструмент – многострунный чатхан, напоминающий цитру. На нём можно исполнять инструментальные наигрыши, но главное – без чатхана нет хакасского эпоса алыптыг нымахи, – а это более двухсот героических сказаний.

Когда меня приглашают поучаствовать в выступлении, я показываю свои возможности и игру. Мне повезло застать носителей той традиции – их можно было встретить ещё в советскую эпоху, хотя тогда строили коммунизм и уже забывали наследие, ведь были другие приоритеты. Сейчас идёт обратный процесс, мы стараемся сохранить язык, восстанавливаем культуру малых народностей. У нашей молодёжи пока немного другие предпочтения, поэтому их надо подталкивать, культивировать эту тягу к корням. Я развеиваю легенду, что играть на чатхане могут лишь особо одарённые люди, занимаюсь с любителями, в кружках.

По образованию я «народник», музыкальное училище окончил по классу домры, а на третьем курсе стал сам изготавливать инструменты. Потом в 1990-е стало возможным путешествовать, и я много где поездил – по Европе, Америке, Японии. У них был большой интерес к нашей традиционной музыке, особенно горловому пению. Сейчас на Западе этот бум прошёл, но зато теперь у нас возрождаются традиции, и это даже лучше.

Я делаю три инструмента – чатхан, смычковый двухструнный ыых, ну и бубны. Бубны – не в последнюю очередь потому, что популярна шаманская тема. Помню, одно время я ездил с шаманами – музицировал во время обрядов, после полуночи. Потом утром они мне рассказывали, что у них были видения, у меня же – ничего. Однажды мне пояснили, что моя миссия – делать бубны, ведь сами шаманы этим не занимаются: они работают на благо людей, у них своя дорога.

Мы проводим вечера чатханной музыки для тех, кто обучается, а ещё придумали интересный формат мероприятий, основанный на нашей кочевой культуре. Точнее, полукочевой: зимой скот отгоняют в степи, в зимники, а летом выводят в подтаёжные зоны или в тайгу, на разнотравье – на летники. Вот и мы проводим «зимники» и «летники»: играем зимой в городе, а летом устраиваем фестивали на природе.

В Хакасии и сегодня можно увидеть камлание шамана и даже удостоиться «консультации» у посредника между мирами. Фото: ТИЦ Хакасии

Познакомиться с Абаканом и его окрестностями

Анастасия Фалиц-Готлиб гид, автор, участник и волонтёр социокультурных и туристических проектов

Абаза и Абакан возглавляют алфавитный список городов России, и оба находятся в Хакасии. «Аба» с хакасского – «медведь», «кан» – «кровь». По легенде, здесь богатырь защитил сородичей от наводившего ужас могучего зверя. Есть и другой вариант перевода: «аба» – отец, а «кан» – путь, это отсылка к предкам и народам, облюбовавшим наши благодатные земли больше 2000 лет назад.

За два-три часа можно успеть осмотреть главные достопримечательности хакасской столицы. Побывать на площади Железнодорожного вокзала и в ведомственном музее, ведь именно строительство ветки Ачинско-Минусинской дороги определило развитие города. Пройтись по улице, где жил двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Иван Ярыгин, и по проспекту Ленина, отстроенному в ленинградском стиле, а затем через весь город направиться к спорткомплексу «Абакан» – он носит имя мэра Николая Булакина, который был душой и сердцем столицы. С древней горы Ир-Таг («Мужская гора»), или Самохвал, что на правом берегу Абакана, полюбоваться круговой панорамой на сотню километров вокруг. Увидеть вековые дома в старой части города, где высится первая в городе Никольская церковь. А на площади главного кафедрального Спасо-Преображенского собора осмотреть убранство передвижной православной церкви в виде юрты – такие когда-то «кочевали» по всей Хакасии.

Прокатитесь к Енисейским воротам – четырём сакральным горам, охраняющим оба берега Красноярского водохранилища. На ближайшей от города Горе Солнца, или Кюн-Таг, оборудована экотропа. Вторая вершина – горная гряда Оглахты, особо охраняемый историко-культурный ландшафт Хакасии. На водном трамвайчике можно пересечь водохранилище и прогуляться по Правобережной стороне – горам Тепсей и Суханиха (это уже Красноярский край).

В историческом Карловом створе, где сейчас расположена плотина Саяно-Шушенской ГЭС, можно насладиться красотой могучего Енисея, в том числе и в ходе речной прогулки. Фото: Сэйф Гаалул

В 70 км от Абакана находится Большой Салбыкский курган, превосходящий знаменитый Стоунхендж и по древности, и по грандиозности. В IV веке до н. э. здесь, в Долине царей, возвышались пирамиды-усыпальницы до 22 метров в высоту!

Ещё одна важная локация – Уйтаг, или Хребет дракона, невысокая гора в 60 км южнее от Абакана по Аскизскому тракту. У его подножия установлен родовой сарчын (коновязь) из кедра с высеченными тамгами (фамильными знаками) хакасских родов. По традиции путники останавливаются, задабривают духов и просят «белой дороги». С вершины открывается вид на долину реки Абакан, а внизу оборудовано кострище для камланий: многие шаманы приезжают сюда на частные обряды, общественные моления, подношения или празднества.

Увидеть, как перекрыли Енисей

Алексей Дубовец пресс-секретарь Саяно-Шушенской ГЭС

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В 2021 году компания «РусГидро» запустила масштабную программу развития промышленного туризма. До этого наши станции в разных уголках России можно было посетить лишь в рамках производственных поездок, простой же турист попасть в них не мог. Тогда был определён безопасный маршрут экскурсии и запущен пилотный проект. Сегодня можно констатировать, что опыт оказался успешным. Отработана чёткая система: через специальный сайт visit.rushydro.ru люди подают заявку за 14 дней до планируемого визита, чтобы различные ведомства могли в отношении них провести проверку. После этого им приходит подтверждение, и их ждут в гости.

Обычному туристу удастся побывать только на нижней смотровой площадке. Она находится в полутора километрах от плотины, но, учитывая 242-метровую высоту последней, кажется, руку протяни – и дотронешься. Они могут увидеть слово «Россия», которое нанесено 52-метровыми буквами (триколором) на арку. Это самая высокая плотина, самые мощные гидроагрегаты, самая большая надпись с названием страны на подобном сооружении в мире!

Но если приехать на Саяно-Шушенскую ГЭС по программе промышленного туризма, плотину получится увидеть и сверху. Нашим транспортом посетители двигаются по определённому маршруту: машинный зал станции, музей на её территории, гребень плотины, смотровая площадка грандиозного берегового водосброса. Гостей сопровождает опытный экскурсовод, который знакомит их с историей строительства ГЭС и процессом производства гидроэлектроэнергии.

В здании машинного зала Саяно-Шушенской ГЭС расположены десять гидроагрегатов мощностью 640 МВт каждый. Фото: Андрей Белавин

Вообще, эти места интересны не только нашей станцией. Саяно-Шушенское водохранилище оказывает особое, смягчающее воздействие на микроклимат. Здесь вызревают абрикосы, растут яблоки южных сортов, садоводы уже начали выращивать виноград и делать вино – некоторые туристы сравнивают наш климат со швейцарским. В посёлке Черёмушки компания «РусГидро» построила прекрасную набережную.

Возвели мы и небольшой горнолыжный комплекс: в окружении гор практически нет сильных ветров, и зимой снег есть всегда. На соседней горной гряде Борус (2300 м) проложен пеший маршрут, проводится фестиваль по скайраннингу. А ещё через посёлок Черёмушки ходит трамвай по железнодорожной линии, которая при строительстве станции была протянута для доставки грузов и рабочих.

Сейчас планируется создание общедоступного визит-центра Саяно-Шушенской ГЭС, где люди смогут попить кофе, оставить вещи, переодеться в жилет и каску, необходимые для посещения маршрута, посмотреть фильм об истории гидроэлектростанции и уже оттуда отправиться на экскурсию.

Взобраться на мраморную скалу

Александр Жигалов мастер спорта по альпинизму, создатель и директор парка впечатлений «Мраморка»

Наш парк включает в себя самую большую в России мраморную скалу. Это само по себе необычно, но ещё по ней можно лазить! Протяжённость участков – 250 мет-ров, и около 200–300 метров составляет перепад. Четыре года подряд мы организуем здесь этапы Кубка страны по альпинизму, в 2023 году провели чемпионат России по альпинизму в скальном классе.

Кстати, первыми сюда пришли красноярские столбисты, они ещё в 1975-м устроили здесь соревнования на Кубок газеты «Красноярский комсомолец». Затем помогли гидростроители (Саяно-Шушенская ГЭС находится от нас в 15 км) – они пригнали технику, почистили тропы, сделали подъездные дороги, камнеудерживающие ловушки. В 90-х это место опустело и заросло, мало кто здесь занимался спортом. А в конце 2010-х появились мы – содружество альпинистов и скалолазов Хакасии. Провели первые республиканские соревнования по альпинизму, а потом решили создать на базе горы объекты показа.

Первым стала «Смотровая площадка № 1» – балкон длиной 3 и шириной 2 метра. Он находится на отвесной скале, около 60 метров от земли. К ней мы потихоньку построили тропу и лестницу, и люди пошли. Сегодня у нас уже три смотровые площадки с разным уровнем подъёма. На второй стоит бинокль, в который можно разглядеть даже Красноярский край на той стороне Енисея. Есть у нас и секретная смотровая площадка, очень атмосферная.

Мраморный утёс на берегу Енисея – одна из самых необычных тренировочных площадок для скалолазов в России. Фото: Сэйф Гаалул

На территории парка обустроено множество фотозон. Зимой мы заливаем огромную «сосульку» – это и красивый «арт-объект» (она светится изнутри), и место для занятий ледолазанием. А летом у нас также работают виа-феррата (подходит и для детей) и более 40 любительских и профессиональных трасс разного уровня сложности, преодолеть которые помогают опытные инструкторы.

Ещё одна визитная карточка парка – проходящий под открытым небом фестиваль искусств «Классика в горах». Устанавливаются большая и малые сцены, строятся амфитеатры, создаются аллеи мастеров. В 2023-м за два дня у нас побывало более 4000 человек! В этом году фестиваль состоится 15–16 июня, планируем провести его ещё шире и масштабнее, так что уже начали подготовку.

Хакасия – настоящая Мекка для спелеологов. Бородинская пещера поражает своими масштабами: 1120 м в длину, 72 м в глубину, высота галерей и гротов – от 20 до 60 м. Фото: Денис Мукимов

Попробовать старые и новые вкусы Хакасии

Оксана Гнездюкова бренд-шеф кафе-кондитерских «Малинники» и гастрокофейни Zёrna

Национальный хакасский продукт – талган, ячменная крупа, которую мелют на больших каменных жерновах. Из талгана, яиц и жирной сметаны варят ритуальную кашу потхы для почитания духов. Ещё из него делают конфеты с добавлением черёмуховой муки и даже супы. Черёмуху, к слову, тоже используют во многих блюдах: хакасы исстари верят, что она поднимает иммунитет. Пирожки коптиргес с начинкой из молотого кедрового ореха со сливочным маслом, лепёшка чалбах из теста на опаре, кровяная колбаса хан с добавлением риса и лука, суп чарба-угре с сечкой и бараньими кишками – всех традиционных яств и не перечислить!

В наших заведениях я стараюсь перепридумывать национальную кухню. Например, любимую хакасами баранину мы подаём в пастушьем пироге с сырным картофельным пюре, традиционный десерт тоортхан со сметаной, сливочным маслом и молотой черёмухой выпекаем в виде пирожного, поливаем шоколадом и сервируем с сорбетом из облепихи. Сочетаем пасту пенне с копчёными кишками и сливочным соусом, суп чарба-угре варим с резными овощами, с белым киноа вместо талгана и копчёными кишками, бульон же подаём отдельно.

В основном используем локальные продукты: кедровые орехи, сосновые шишки, бруснику, чернику, чёрную смородину, крыжовник, наши местные яблочки, а также еловые лапы – и для подачи, и как специю. Работаем с дичью – мясом косуль, оленей и маралов, а баранину, говядину и свинину получаем от фермеров. Для нас в тайге собирают папоротник и грибы, рыба – форель, щука и их икра – поступают из местных хозяйств.

В национальной хакасской кухне соединились самые ароматные дары тайги, степей и речных вод. Фото: Архив проекта «Гастрономическая карта России»

В июне прошлого года мы устроили первый в республике гастрономический фестиваль «Жарче», на котором задумали объединить все национальности и кухни, которые есть в Абакане. У нас побывали Мирко Дзаго, шефы из красноярского Института Бокюза. Гастроужины и мастер-классы проходили в течение пяти дней. Этим летом организуем фестиваль во второй раз и приглашаем в гости!

Интересно заглянуть и на национальные события – например, «Тун Пайрам», праздник первого айрана, или хакасский Новый год – «Чыл Пазы», который стартует в день весеннего равноденствия: на них получится и угоститься национальными блюдами, и увидеть яркие традиционные обряды.

На традиционном празднике выпаса скота «Тун Пайрам» Фото: Сэйф Гаалул

Прикоснуться к хакасским традициям

Ольга Головкина основатель юрточного комплекса «Кюг»

Если посмотреть на карту нашей республики, можно заметить, что прямо в её центре располагается Аскизский район: сегодня это уже настоящий бренд «Аскиз – сердце Хакасии». И правда, будто Хакасия в миниатюре: тут тоже представлены все пять географических зон. Зимой развивается горнолыжный туризм (пока без подъёмников) – снега выше крыши, как говорят фрирайдеры, отличный пухляк. Летом же туристов привлекает отдых на степных и горных озёрах района, но, прежде всего, – возможность познакомиться с традициями и обычаями хакасского народа.

В Аскизском районе остались национальные деревни, где в основном проживают хакасы. Они сохраняют традиции и обычаи, как прежде, пасут скот и коней и продолжают чтить священные места, о которых знают от своих предков. Одна из таких важных точек – «Большая каменная баба», Улуг Хуртуях тас. Ещё много веков назад люди приходили и кланялись этому изваянию, просили ребёнка, и она до сих пор всем помогает! Второе такое уникальное место в Аскизском районе – «Белый камень» Ах тас: говорят, он способен исцелять недуги.

В нашем юрточном комплексе, расположенном на берегу весело журчащей речки, мы не только размещаем туристов, но и регулярно проводим мастер-классы. Например, показываем, как из айрана получают молочную водку-араку или как из ячменя делают талган. Делимся секретами традиционной кухни – так, хакасы предпочитали варёное мясо и готовили муку из корней сибирского растения кандык. И, конечно, рассказываем о верованиях, обрядах и укладах, связанных с рождением, свадьбой и отправлением в другой мир, объясняем устройство юрты.

Хакасская степь – идеальный фон для фотосессий. Фото: Сэйф Гаалул

О хакасском быте, шаманских практиках и традиционных играх можно узнать и в соседнем музее-заповеднике «Казановка», он находится от нас всего в 300 метрах. Стоит съездить на знаменитый Сафроновский могильник, где около 50 курганов. В горах Аскизского района есть пещеры, привлекающие спелеологов.

Наконец, интересно заглянуть в Краеведческий музей в бывшем доме золотопромышленника Петра Кузнецова в Аскизе. Когда-то у него в гостях художник Василий Суриков делал наброски хакасских типажей – именно они потом «сыграли роль» воинов хана Кучума для картины «Покорение Сибири Ермаком».

Координаты

Когда ехать?

В Хакасии резко континентальный климат с сухим жарким летом и холодной зимой. Количество солнечных дней в республике значительно выше, чем в соседних регионах. Здесь хорошо отдыхать во все сезоны: в холодное время года обильный снег манит лыжников и сноубордистов, поздняя весна и ранняя осень прекрасно подходят для познавательных экскурсий, на которые хорошо отправляться и летом. В это время можно также сполна насладиться и возможностями горного и водного туризма, купанием и курортным отдыхом на целебных озёрах и речных пляжах Абакана и Енисея.

Как добраться?

Из Москвы в Абакан есть прямые рейсы «Аэрофлота» и S7 Airlines, также столица Хакасии связана авиасообщением с другими городами Сибири. Ежедневно из Москвы до Абакана ходит и поезд, но в пути придётся провести около трёх суток.

Где жить?

Абакан

Расположенный в самом центре столицы бизнес-отель «Азия» может похвастать комфортабельными номерами, оборудованными как для работы, так и для отдыха. В его ресторане Food&Bar 114 готовят блюда современной интернациональной кухни, но есть в меню и хакасские специалитеты.

«Абакан» – один из старейших отелей республики. Здесь номера, оформленные в классическом стиле, ресторан итальянской кухни, сауна и тренажёрный зал.

Отель и ресторанный комплекс «Гранд Шале» в 6 км от Абакана – это новые, комфортабельные номера с современным дизайном, ресторанные залы с летней террасой и хорошая кухня.

Аскизский район

В этнокомплексе «Кюг» вблизи деревни Казановки 15 деревянных хакасских юрт (есть даже одна историческая, 125-летняя) и 10 сафари-шатров глэмпинга. Тут можно познакомиться с традициями, культурой, фольклором и кухней хакасского народа, отправиться на экскурсии к многочисленным памятникам района, а также отдохнуть в спа-центре с баней.

Карлов створ

Отель «Гладенькая», построенный на одноимённом горнолыжном курорте в стиле горного шале, станет отличной базой как для зимнего, так и для летнего отдыха в Саянах.

База отдыха «Загородный очаг» расположена в хвойном лесу на берегу реки Уй близ трассы Саяногорск – Черёмушки. Здесь можно париться в бане, рыбачить и наслаждаться великолепными блюдами в просторном ресторане. Один из местных деликатесов в меню – форель с соседних хозяйств на Енисее.

Приисковый

Отель All Inn – идеальное место для отдыха после наполненного приключениями дня. Зимой это легендарный фрирайд, ну а летом – посещение каскадных Ивановских озёр, заброшенных штолен, квадротуры по горам и прогулки на сапбордах по озёрам.

«Ажур» – стильный современный отель для активного отдыха в Орджоникидзевском районе республики.

Ширинский район

Beleclub – новая база отдыха на берегу озера Белё со стильными трёх-, четырёх- и шестиместными дизайнерскими домами, вписанными в естественный ландшафт. При Beleclub работает кайт-школа, где летом учат кайтингу, а зимой – сноукайтингу. Оборудование можно взять напрокат.

Дом отдыха «Бегущая по волнам» на озере Шира располагает номерами категории люкс с разно-образным дизайном, утопающей в зелени территорией, большим закрытым бассейном и уютным кафе.

База отдыха «Русская деревня» на берегу озера Тус включает в себя комфортабельные домики с удобствами и электричеством, кафе, пиццерию и баню, а главное – собственный обустроенный пляж.

Пронзительная красота карстовых Ивановских озёр в Кузнецком Алатау привлекает туристов со всей страны. Фото: Андрей Белавин

Где есть?

Абакан

Брассери Stix – это бельгийский колорит, отличное пиво и авторская, но понятная интернациональная кухня.

Гастрокофейня Zёrna предлагает гостям авторские блюда, сочетающие старые и новые вкусы, высокую кухню с культурным кодом региона. В планах бренд-шефа – иммерсивные трапезы для туристов.

Аскиз

Кафе «Сытый бай» – место, где всегда можно отведать традиционные хакасские блюда.

Что привезти из поездки?

Из Хакасии стоит везти гастрономические сувениры: талган и знаменитые конфеты из этого знакового продукта, местный чай с чабрецом и целебные сборы, таёжные дикоросы и сладости – кедровый орех, масла и бальзамы, ягоды и грибы, варенье и мёд. Хорошим подарком станут изделия местных ремесленников – от аксессуаров из меха до серебряных украшений, поделки из мрамора и жадеита. Только здесь можно приобрести настоящий шаманский бубен, который поможет в концентрации на достижении своих целей и желаний. О ваших приключениях будет напоминать и стильный мерч местного бренда Born in Siberia – футболки и толстовки со стилизованными символами Хакасии и Сибири.

Спланировать путешествие и подгадать его под календарь событий поможет региональный туристический портал khakassia.travel. В офисе ТИЦ Хакасии, расположенном в Национальном краеведческом музее, также можно обзавестись бесплатной «Картой гостя». Её обладатели получают скидку от 5% до 30% на лучшие туристические предложения региона: гостиницы и базы отдыха, кафе и рестораны, услуги туроператоров и гидов, посещение музеев и многое другое.