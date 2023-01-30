«Жить по-своему»: дневник фотографа, который отправился в этнографическую экспедицию к северным кочевникам

Фотограф и путешественник Александр Мазуров опубликовал завораживающие снимки из очередной экспедиции на Крайний Север.

Фотограф Александр Мазуров отправился в этнографическую экспедицию на Ямал, чтобы рассказать нам о жизни, любви и традициях коренных народов Крайнего Севера. Теперь его фотографии и записки из путешествия опубликованы в проекте «Жить по-своему».

Фото: Александр Мазуров

«Они могут прожить всю жизнь, ни разу не выехав за пределы своего региона, и в то же время готовы преодолеть десятки километров по вечной мерзлоте. Не привыкли выражать свои чувства открыто, но влюбляются сильно, без страха», — так начинается дневник экспедиции Александра Мазурова, тревел-фотографа и посла программы «Родные города» компании «Газпром нефть».

Фотограф вместе с другими участниками экспедиции отправился в Полярно-Уральский природный парк в августе на неделю. Все это время участники жили в полевых условиях, изучали культуру, традиции ведения домашнего хозяйства коренных малочисленных народов Севера и оленеводство. Александру Мазурову удалось запечатлеть уникальные кадры — как плетут аркан и клеймят оленей хозяева стойбища, а хозяйки чума готовят к зиме традиционную одежду — ягушки и малицы.

Проект «Жить по-своему» — это возможность по-новому взглянуть на Ямал, прикоснуться к культуре коренных малочисленных народов Севера и познакомиться с мудростью северных кочевников. В четырех главах Александр рассказывает (и показывает), на каких столпах стоит вся жизнь оленеводов и кочевников – это движение, традиции, любовь и свобода.

Одна из важных задач, стоящих перед нами сейчас, – сохранить мудрость и красоту, таящуюся в далёком и удивительном мире народов Севера. При поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» создаются интерактивные музеи, привлекающие туристов и местных жителей, проводятся музыкальные мастерские, организуются национальные праздники – День оленевода, День рыбака и Дни коренных народов мира.

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Фото: Александр Мазуров

Материал, собранный в ходе экспедиции, пригодился не только для созерцания и расширения нашего кругозора. На основе фотографий и видео, сделанных Александром во время экспедиции, в Музейном ресурсном центре Ноябрьска была создана виртуальная экскурсия «Дыхание тундры».

С помощью VR-очков посетители музея могут отправиться в путешествие к стойбищам северных кочевников, увидеть уникальные пейзажи арктического Севера. Виртуальная экскурсия реализована в рамках федерального проекта «Цифровая культура» в рамках той же программы «Родные города» компании «Газпром нефть».

Больше фото и захватывающих подробностей из жизни кочевников Крайнего Севера – в проекте «Жить по-своему»