Зима в Петербурге: куда пойти и чем заняться

Выпить глинтвейна в «Никольских рядах», купить носки со смешной вышивкой, посмотреть, как маленькие корабли плавают по игрушечной Неве, или вовсе ничего не увидеть во время экскурсии в полной темноте – мы собрали 10 интересных мест Санкт-Петербурга, гарантирующих необычные эмоции.

Russian Traveler №5(9) 2023 читать этот номер

«Севкабель Порт»

За пять лет это культурно-деловое пространство на Васильевском острове прошло путь от «очередного модного кластера» на территории завода до одной из визитных карточек города – не менее известной, чем Невский проспект или Петропавловская крепость.

Сейчас сюда круглый год приезжают на выставки, кино-показы и концерты, шопинг, дегустацию чаудера, карри, дим-самов и авторских коктейлей на Барной линии, летом – на музыкальные фестивали, а с ноября по март ещё и на каток с видом на Финский залив и Вантовый мост. Список того, что здесь можно сделать, увидеть, попробовать, купить или сфотографировать, регулярно расширяется.

Кожевенная линия, 40, Гавань Васильевского острова

«Бертгольд Центр»

В креативном пространстве неподалёку от Сенной площади проходит более 200 мероприятий в год, так что в любой из дней есть шанс попасть на благотворительный фестиваль, ярмарку хендмейда или выставку современного искусства. Магазины с вещами ручной работы, салоны красоты, студия керамики, рестораны с лапшой, пиццей и девятью видами сырников доступны ежедневно. Как и лофт-отель «Гутенберг» – для тех, кто устал от прогулок по всем шести этажам центра.

Гражданская улица, 13–15

Фото: Бертгольд центр

«Остров фортов»

«Остров фортов» – музейно-исторический парк на берегу Финского залива, посвящённый военно-морскому флоту. В июле здесь открылся уникальный Музей военно-морской славы, где можно увидеть первую в СССР атомную подводную лодку К-3

«Ленинский комсомол». В планах – завершение реконструкции кронштадтских фортов Кроншлот, Пётр I и император Александр I, океанариум и три миллиона туристов в год.

Цитадельское шоссе, 14

Шоу в парке «Остров фортов» Фото: Архив парка «Остров фортов»

«Никольские ряды»

Зимой «Никольские ряды» превращаются в рождественскую площадку с ярмаркой, фуд-траками, венецианской каруселью, катком, лёд которого не тает даже при +10 °С, кёрлингом и ледяным мини-гольфом. Вход во двор открытый, на развлечения будут продаваться разовые билеты.

Садовая улица, 62

«Мир на ощупь»

Посещение этого интерактивного пространства проходит в полной темноте под руководством незрячего гида. За полтора часа участники побывают в пяти зонах – на улице, в жилой квартире, кафе, на продуктовом рынке и в тактильном музее.

Ориентироваться придётся с помощью любых органов чувств, кроме зрения. Отдельно можно записаться на романтическое свидание или ужин в темноте, мастер-класс по шрифту Брайля и даже необычный «незрячий» бизнес-тренинг!

Лиговский проспект, 87,второй этаж

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«В тишине»

Ну а здесь придётся обходиться уже без органов слуха: участники мастер-классов и экскурсий по музею надевают специальные шумозащитные наушники.

Оказывается, в полной тишине аромат духов и вкус шоколада воспринимаются иначе, а общение становится совсем другим. Если формат понравится, можно сходить на полуторачасовое молчаливое свидание или отметить день рождения – весело и тихо.

Галерная улица, 20–22

«Петровская акватория»

В музее-макете «Петровская Акватория» можно увидеть реконструкцию Санкт-Петербурга XVIII века с основными объектами того времени – Адмиралтейством, Петропавловской крепостью, Васильевским островом, Новой Голландией, Петергофом, Кронштадтом, Ораниенбаумом и другими – в масштабе 1:87.

На грандиозном макете размещается более тысячи миниатюрных зданий, день сменяет ночь, ездят кареты, корабли ходят по настоящей воде: для воссоздания акватории Невы и Финского залива её потребовалось 20 тонн!

Малая Морская улица, 4/1

Фото: Музей-макет «Петровская Акватория»

Музей Фаберже

Фото: Архив музея Фаберже

Музей Фаберже, расположенный в роскошном Шуваловском дворце, хранит коллекцию предметов интерьера, украшений и посуды от ювелирной фирмы Фаберже, а также девять императорских пасхальных яиц работы мастера, устройству которых позавидует любой сказочник. Так, в яйце «Бутон розы», которое Николай II заказал для императрицы Александры Фёдоровны, пряталась чайная роза, которая при нажатии кнопки раскрывала лепестки и демонстрировала крошечную корону.

Среди экспонатов есть и творения других ювелиров – например, именные миниатюрные чарки, напоминающие вёдра для кормления лошадей, которые дарили офицерам лейб-гвардии Конного полка.

Набережная реки Фонтанки, 21

«Русский левша»

Часть экспонатов этого компактного музея можно увидеть только с помощью специальных увеличительных приборов, поскольку их размер – меньше миллиметра. Караван верблюдов из коллекции микроминиатюр Владимира Анискина спокойно помещается в игольном ушке, а длинный текст – на рисовом зёрнышке.

Конечно, не обошлось без блохи, подковы которой, между прочим, в шесть миллионов раз меньше лошадиных. В музее есть более крупные, но тоже необычные экспонаты: картины из нефти и тополиного пуха и скульптуры в стиле скреп-арт – проще говоря, из металлического мусора.

Караванная улица, 3/35

Музей-квартира М. М. Зощенко

В большом П-образном здании, которое также называли «писательским небоскрёбом», в тридцатые годы прошлого века помимо Михаила Зощенко жили Борис Корнилов, Вениамин Каверин, Евгений Шварц, Николай Заболоцкий и ещё десятки писателей и поэтов.

Сейчас здесь расположена постоянная выставка «Ловцы снов», посвящённая литературной антропологии города, и небольшой музей Михаила Зощенко с личными вещами писателя и коллекцией ароматов от петербургской Гильдии парфюмеров, отражающих разные этапы жизни писателя: например, есть «Счастливое детство», «Горечь войны», «Предчувствие любви» и другие.

Малая Конюшенная улица, 4/2