Зима в Подмосковье: чем заняться? 5 вариантов

Московская область подарит множество необычных и запоминающихся впечатлений, раскрасив зиму в яркие тона. Мы выбрали топ-5 причин отправиться в Подмосковье прямо сейчас.

Погулять по старинному Зарайску и купеческой Коломне

В декабре подмосковный городок Зарайск становится ещё более нарядным. К тому же, благодаря изменениям, произошедшим в его городской среде за осенний период, здесь появились новые точки притяжения. Дома украсили граффити, а улицы – малые архитектурные формы, которые неразрывно связаны с культурными кодами города: осётр, гусь, Достоевский и миры его произведений, а также хранящийся в музее кремля бизон, признанный шедевр первобытного искусства.

Продолжить путешествие можно в обаятельной Коломне – увидеть мощный кремль и величественные храмы, побывать в многочисленных музеях и, конечно же, отдать должное приготовленным по старинным рецептам пастиле и калачам.

Ёлка перед церковью Иоанна Богослова в Коломне

Увидеть шедевры знаменитого Левитана…

В обновлённом Звенигородском манеже проходит замечательная выставка «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX – начала XX вв. из собрания Русского музея». Она объединяет 56 работ главных русских художников-пейзажистов – учителей, друзей и последователей Исаака Левитана, – которые считаются «золотым фондом» русского искусства и составляют неотъемлемую часть всемирного художественного наследия, а вынесенные на стены цитаты живописцев ещё больше погружают в контекст. Это первый большой выставочный проект Звенигородского манежа после реставрации и первый же, созданный в сотрудничестве с Русским музеем.

Посвящённая Левитану выставка в Звенигородском манеже

…и живописные полотна братьев Маковских

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Под занавес года в Серпуховском историко-художественном музее откроется масштабная выставка работ братьев Маковских: Константина и Владимира. Экспозиция исследует классическую живопись Маковских через их связи с писателями и посвящена тесной взаимозависимости литературы и живописи. Эта выставка-разговор не претендует на целостность и последовательность в изложении истории русской литературы XIX – начала XX века: литературный слой выступает лишь вспомогательным иммерсивным контуром, предоставляя пространство для выставки великолепной живописи братьев Маковских.

«Боярышня у окна», Константин Маковский

Посетить ледовые представления легендарных фигуристов

Продолжая ежегодную ледовую серию, фигуристы вновь покажут спектакли на катках в парках, стадионах или площадях Московской области. Посетить их жители и гости Подмосковья смогут бесплатно. Во время представлений у зрителей есть уникальный шанс увидеть своих кумиров: например, Татьяна Навка к этому сезону подготовила ледовый спектакль «Байки русской балалайки», а Илья Авербух – представление на льду «Чемпионы» с участием известных российских спортсменов, победителей и призёров соревнований и чемпионатов по фигурному катанию, а также телезвёзд и знаменитостей.

Бутик с фарфором на фабрике в Гжели

Приобрести необычные новогодние подарки

Завершить же путешествие по Подмосковью стоит выбором подарков для друзей и близких на Новый год, ведь положить под ёлку хочется вещь особенную, сделанную вручную. Например, обратите внимание на стеклянные ёлочные игрушки от клинской фабрики «Ёлочка», гжельский фарфор, русскую матрёшку или жостовский поднос. Другой знаменитый промысел Подмосковья, который может стать модным аксессуаром, – пёстрые павловопосадские платки. Сейчас купить платок как у великой княгини Александры Петровны может каждый желающий на сайте знаменитой Павлово-Посадской платочной мануфактуры.