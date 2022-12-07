Зима в Подмосковье: чем заняться на новогодние праздники?

В гости к сказке! Уютные подмосковные городки всегда ждут гостей, но зимой их атмосфера становится ещё более волшебной. Министерство культуры и туризма Московской области приглашает!
В Зарайск
В старинном Зарайске расположен самый маленький боевой кремль в нашей стране – сегодня это музей-заповедник. Во время экскурсии можно подняться на крепостные стены XVI века и пройтись по боевому ходу твердыни.
Другая важная достопримечательность – столетняя водонапорная башня со смотровой площадкой на высоте 29 метров: припорошенный снегом исторический центр города виден с неё как на ладони. Наконец, нельзя пропустить и интереснейшую усадьбу Достоевского «Даровое», что в четверти часа езды от Зарайска, – в ней писатель провёл свои детские годы.
В Дмитров
Несколько лет назад Дмитров занял первое место в конкурсе «Самый благоустроенный город России» – в категории до 100 000 жителей. От располагавшегося в его центре кремля остался земляной вал и Успенский собор с резным пятиярусным иконостасом, а в зданиях на территории теперь музейные экспозиции. Обязательно стоит прогуляться по пешеходной Кропоткинской улице с красивыми особняками и выразительными скульптурами городских типажей: купцов и дворян, крестьянки и пилигрима.
Полюбоваться же Дмитровым с высоты птичьего полёта можно во время прогулки на воздушном шаре – их регулярно устраивает местный клуб «Аэровальс». Ну и конечно, зимой склоны курортов «Сорочаны», «Яхрома» и «Волен» в окрестностях города – главный объект паломничества для любителей катания на горных лыжах и сноубордах.
В Серпухов
Серпуховский историко-художественный музей часто называют «подмосковной Третьяковкой» – он разместился в особняке XIX века, который для купцов и фабрикантов Мараевых спроектировал знаменитый архитектор Роман Клейн, автор столичного ЦУМа и Чайного дома.
Здесь собрана обширная коллекция русского искусства и регулярно проходят значимые временные выставки. В десяти километрах от города – Приокско-Террасный заповедник, единственная в Подмосковье природоохранная территория с таким статусом. Его главная изю-минка – зубры и бизоны, и именно зимой их получится увидеть в непосредственной близости.
Планы на отдых
Новый год, Рождество и целая череда выходных, возможность расчехлить горные лыжи и покорить очередной склон, собраться всей семьёй и без спешки увидеться с друзьями: зима для многих из нас – один из самых любимых сезонов. И пусть природа замирает, а дни становятся короче – это с лихвой компенсируется многочисленными выставками и фестивалями, на которые теперь точно хватит времени.
Вместе с Министерством культуры и туризма Московской области мы выбрали самые яркие события.
Выставка «Под знаком Рубенса»
Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России
Когда? 9.12.2022 – 14.05.2023
Где? Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», Истра
Масштабная выставка шедевров именитых фламандских живописцев – Питера Пауля Рубенса, Якоба Йорданса, Антониса ван Дейка, Отто ван Вена, Корнелиса де Воса, Яна Брейгеля Бархатного и других – определённо станет одним из самых громких культурных мероприятий этой зимы.
В уникальную экспозицию, отражающую всю историю фламандского искусства, входят 75 работ из 15 музейных и частных собраний России – портреты, пейзажи, натюрморты, картины на мифологические и религиозные сюжеты. Эти работы никогда не демонстрировались в залах одного музея. Ключевой образ выставки – полотно кисти Рубенса, которое впервые выставляется в нашей стране и станет открытием для широкой публики.
Выставка «При чём тут Малевич?»
Когда? Постоянно
Где? Парк Малевича, Одинцовский городской округ
Открывшийся два года назад парк Малевича вблизи подмосковной деревни Раздоры сразу стал популярным – зимой сюда приезжают ради прогулок по заснеженным дорожкам, катания на беговых лыжах и коньках и задушевных посиделок с друзьями в кафе. Своё имя он носит не случайно – считается, что художник любил пройтись по этим местам в поисках вдохновения.
В конце сентября к входной группе парка – разделённому пополам зеркальному кубу по мотивам «Чёрного квадрата» – добавилась постоянная выставка под открытым небом, организованная при поддержке Третьяковской галереи. Это семь созданных в разные годы объектов ленд-арта, на которые так или иначе повлияло творчество Казимира Малевича: «Человек сидящий» Игоря Шелковского, «Античная голова» Аристарха Чернышева, «Частное солнце» и «Частная луна» Леонида Тишкова, инсталляция из цикла «Жизнь квадрата» Франсиско Инфанте-Араны, «Вертикаль – горизонталь» Франсиско Инфанте-Араны и Нонны Горюновой и кинетическая скульптура Вячеслава Колейчука.
Осматривать арт-объекты лучше с аудиогидом от куратора выставки Ирины Горловой.
Ледовые шоу в парках Подмосковья
Когда? Декабрь 2022 – Январь 2023
Этой зимой в парках Московской области можно будет увидеть почти 30 ледовых шоу от знаменитых российских фигуристов – Ильи Авербуха, Татьяны Навки и Евгения Плющенко. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» они пройдут на 19 подмосковных площадках. В декабре шоу примут парк «Ёлочки» в Домодедове, Ленинский ГО в Видном, «Наташинский парк» в Люберцах, парк Малевича в Одинцове, каток «На театральном» в Химках, усадьба Кривякино в Воскресенске, спортивный парк «Атлант» в Орехово-Зуеве, парк «Дом культуры» в Электрогорске, спортивный комплекс «Арена-Истра» и парк «Сестрорецкий» в Клину.
А в январе «ледниковый период» наступит в химкинском парке имени Величко, красногорской Павшинской пойме, парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, в спортивной школе «Черноголовка», на хоккейной площадке в Щёлково, стадионе «Вымпел» в Королёве, проспекте Победы в Ступино, в парке «Питомник» в Серпухове и подольском парке имени В. Талалихина.
Вход на все шоу бесплатный.
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