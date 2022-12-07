Зима в Подмосковье: чем заняться на новогодние праздники?

В гости к сказке! Уютные подмосковные городки всегда ждут гостей, но зимой их атмосфера становится ещё более волшебной. Министерство культуры и туризма Московской области приглашает!

В Зарайск

В старинном Зарайске расположен самый маленький боевой кремль в нашей стране – сегодня это музей-заповедник. Во время экскурсии можно подняться на крепостные стены XVI века и пройтись по боевому ходу твердыни.

Другая важная достопримечательность – столетняя водонапорная башня со смотровой площадкой на высоте 29 метров: припорошенный снегом исторический центр города виден с неё как на ладони. Наконец, нельзя пропустить и интереснейшую усадьбу Достоевского «Даровое», что в четверти часа езды от Зарайска, – в ней писатель провёл свои детские годы.

В Дмитров

Несколько лет назад Дмитров занял первое место в конкурсе «Самый благоустроенный город России» – в категории до 100 000 жителей. От располагавшегося в его центре кремля остался земляной вал и Успенский собор с резным пятиярусным иконостасом, а в зданиях на территории теперь музейные экспозиции. Обязательно стоит прогуляться по пешеходной Кропоткинской улице с красивыми особняками и выразительными скульптурами городских типажей: купцов и дворян, крестьянки и пилигрима.

Полюбоваться же Дмитровым с высоты птичьего полёта можно во время прогулки на воздушном шаре – их регулярно устраивает местный клуб «Аэровальс». Ну и конечно, зимой склоны курортов «Сорочаны», «Яхрома» и «Волен» в окрестностях города – главный объект паломничества для любителей катания на горных лыжах и сноубордах.

В Серпухов

Серпуховский историко-художественный музей часто называют «подмосковной Третьяковкой» – он разместился в особняке XIX века, который для купцов и фабрикантов Мараевых спроектировал знаменитый архитектор Роман Клейн, автор столичного ЦУМа и Чайного дома.

Здесь собрана обширная коллекция русского искусства и регулярно проходят значимые временные выставки. В десяти километрах от города – Приокско-Террасный заповедник, единственная в Подмосковье природоохранная территория с таким статусом. Его главная изю-минка – зубры и бизоны, и именно зимой их получится увидеть в непосредственной близости.

Планы на отдых

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Новый год, Рождество и целая череда выходных, возможность расчехлить горные лыжи и покорить очередной склон, собраться всей семьёй и без спешки увидеться с друзьями: зима для многих из нас – один из самых любимых сезонов. И пусть природа замирает, а дни становятся короче – это с лихвой компенсируется многочисленными выставками и фестивалями, на которые теперь точно хватит времени.

Вместе с Министерством культуры и туризма Московской области мы выбрали самые яркие события.

Выставка «Под знаком Рубенса»

Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России

Когда? 9.12.2022 – 14.05.2023

Где? Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», Истра

Масштабная выставка шедевров именитых фламандских живописцев – Питера Пауля Рубенса, Якоба Йорданса, Антониса ван Дейка, Отто ван Вена, Корнелиса де Воса, Яна Брейгеля Бархатного и других – определённо станет одним из самых громких культурных мероприятий этой зимы.

В уникальную экспозицию, отражающую всю историю фламандского искусства, входят 75 работ из 15 музейных и частных собраний России – портреты, пейзажи, натюрморты, картины на мифологические и религиозные сюжеты. Эти работы никогда не демонстрировались в залах одного музея. Ключевой образ выставки – полотно кисти Рубенса, которое впервые выставляется в нашей стране и станет открытием для широкой публики.

«Молодая женщина в платье с кружевным гофрированным воротником», Корнелис де Вос / Собрание Валерии и Константина Мауергауз

Выставка «При чём тут Малевич?»

Когда? Постоянно

Где? Парк Малевича, Одинцовский городской округ

Открывшийся два года назад парк Малевича вблизи подмосковной деревни Раздоры сразу стал популярным – зимой сюда приезжают ради прогулок по заснеженным дорожкам, катания на беговых лыжах и коньках и задушевных посиделок с друзьями в кафе. Своё имя он носит не случайно – считается, что художник любил пройтись по этим местам в поисках вдохновения.

В конце сентября к входной группе парка – разделённому пополам зеркальному кубу по мотивам «Чёрного квадрата» – добавилась постоянная выставка под открытым небом, организованная при поддержке Третьяковской галереи. Это семь созданных в разные годы объектов ленд-арта, на которые так или иначе повлияло творчество Казимира Малевича: «Человек сидящий» Игоря Шелковского, «Античная голова» Аристарха Чернышева, «Частное солнце» и «Частная луна» Леонида Тишкова, инсталляция из цикла «Жизнь квадрата» Франсиско Инфанте-Араны, «Вертикаль – горизонталь» Франсиско Инфанте-Араны и Нонны Горюновой и кинетическая скульптура Вячеслава Колейчука.

Осматривать арт-объекты лучше с аудиогидом от куратора выставки Ирины Горловой.

Ледовые шоу в парках Подмосковья

Когда? Декабрь 2022 – Январь 2023

Этой зимой в парках Московской области можно будет увидеть почти 30 ледовых шоу от знаменитых российских фигуристов – Ильи Авербуха, Татьяны Навки и Евгения Плющенко. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» они пройдут на 19 подмосковных площадках. В декабре шоу примут парк «Ёлочки» в Домодедове, Ленинский ГО в Видном, «Наташинский парк» в Люберцах, парк Малевича в Одинцове, каток «На театральном» в Химках, усадьба Кривякино в Воскресенске, спортивный парк «Атлант» в Орехово-Зуеве, парк «Дом культуры» в Электрогорске, спортивный комплекс «Арена-Истра» и парк «Сестрорецкий» в Клину.

А в январе «ледниковый период» наступит в химкинском парке имени Величко, красногорской Павшинской пойме, парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, в спортивной школе «Черноголовка», на хоккейной площадке в Щёлково, стадионе «Вымпел» в Королёве, проспекте Победы в Ступино, в парке «Питомник» в Серпухове и подольском парке имени В. Талалихина.

Вход на все шоу бесплатный.