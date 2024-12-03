Зимние каникулы на Алтае

Республика Алтай – один из лидеров внутреннего туризма: летом 2024 года путешественников в республике насчитали в 2,5 раза больше, чем местных жителей! С наступлением холодов поток туристов, мечтающих своими глазами увидеть местные красоты, не уменьшается, ведь зимой здесь тоже есть, чем заняться.

Одно из преимуществ Республики Алтай – в её транспортной доступности: сюда легко добраться прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска и других городов страны. При этом здесь можно найти самые разные варианты размещения – от демократичных баз отдыха до фешенебельных отелей. Да и выбор развлечений не разочарует даже бывалых путешественников: природа, гастрономия, спорт, сакральные места – на Алтае всегда есть, что исследовать!

Незамерзающие озера

Гейзерное озеро, которое иногда называют «Глазом Земли», превратилось в один из символов Республики Алтай. Туристов привлекает ярко-бирюзовый цвет его воды – интересным оттенком водоём обязан голубой глине, покрывающей его дно вместе с песком. Аналог алтайского чуда можно увидеть разве что в Йеллоустонском национальном парке в США. Но куда проще добраться до посёлка Акташ на 788-м километре Чуйского тракта, к тому же доехать сюда можно на обычном авто безо всякого экстрима. Многие путешественники мечтают увидеть Гейзерное озеро именно зимой, ведь оно не замерзает, а его берега укутывает белый снег. На таком контрасте голубая вода выглядит необычнее, чем в тёплое время года.

Ещё одна достопримечательность Алтая – Голубые озера, которые и вовсе появляются только поздней осенью. Это три водоёма в русле реки Катунь, и в солнечный день они тоже отливают бирюзой.

Телецкое озеро

Стоя на его берегу, трудно поверить в то, что перед вами озеро, а не море – здесь даже настоящие шторма бывают! Ничего удивительного, ведь оно относится к крупнейшим в России. Больше всего туристов устремляется сюда летом, но и в период новогодних каникул найти место в работающих на берегу базах отдыха и отелях будет не так-то просто. Телецкое не замерзает полностью, а на его берегах местами образуются сказочного вида снежные и ледяные наросты. Впрочем, и скованное льдом с живописными пузырьками и трещинами озеро выглядит эффектно. В морозы по его свободной от снега глади можно прокатиться на коньках.

Пейзаж СевероЧуйского хребта

Горнолыжные курорты

Природа – весомая, но далеко не единственная причина для зимней поездки на Горный Алтай. В регионе отлично развита горнолыжная инфраструктура, так что любители активного отдыха здесь не заскучают. Например, можно провести каникулы на всесезонном курорте «Манжерок», который расположен всего в 20 минутах езды от аэропорта Горно-Алтайска. Здесь около 50 км трасс для лыжников и сноубордистов любого уровня подготовки плюс отдельные трассы для любителей тюбингов и беговых лыж. Подтянуть свои навыки можно во время занятий с опытными инструкторами, а после насыщенного спортивного дня так приятно расслабиться в сауне или поужинать в панорамном ресторане.

Другой вариант – ГЛК Телецкий на берегу того самого Телецкого озера. Общая протяженность его трасс – 33,5 км, и эту цифру планируют увеличить: несколько спусков сейчас находятся в стадии строительства. Для отдыха предусмотрели всё необходимое: номера и шале, спа и открытый бассейн, рестораны и смотровые площадки. Бонусом станут фантастические виды на озеро и заснеженные горы.

Всесезонный горный курорт «Манжерок»

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Этнотуризм

Алтай – не только красивый, но и невероятно самобытный регион, хранящий свои тайны и древние обычаи. Например, здесь можно послушать горловое пение и даже побывать в гостях у шамана. Сегодня в республике сразу несколько этнолокаций, которые организовала Сынару Анатпаева из алтайского рода ак-кöбöк. «Мы встречаем гостей в столице республики, городе Горно-Алтайске, на берегу Телецкого озера и в высокогорном Акташе. Во время экскурсий рассказываем о традициях, обычаях, культуре и быте алтайского народа, устраиваем дегустации национальных продуктов и полноценные обеды с локальным колоритом, проводим рукодельные, кулинарные и музыкальные мастер-классы, а также организуем этноконцерты с участием исполнителей горлового пения», – рассказывает она.

Это отличная возможность погрузиться в культуру региона и почувствовать магию этих мест силы.

Национальный праздник Чага Байрам

Кодекс туриста

Кстати, о силе: многие путешественники, побывавшие на Алтае, сходятся во мнении, что этот регион заряжает энергией и даже исполняет заветные желания – особенно, если попросить от всего сердца. В республике много точек, которые считаются сакральными, и часть из них доступна для посещения туристами – это перевалы и родники, озёра и скалы.

Самое главное – не забывать о том, что для их посещения нужно соблюдать определённые правила (для гостей региона даже выпустили специальную памятку). Например, в священных для алтайцев местах нельзя кричать, петь или громко разговаривать. Разумеется, категорически запрещено оставлять мусор: это не только навредит природе, но и может разгневать духов. Обращаться к сакральному нужно обязательно с чистыми помыслами: только тогда просьбы будут услышаны. Результатом несанкционированного ночлега у пещеры, кургана или другого археологического памятника вполне может стать штраф.

Ещё одно табу – нанесение надписей на скалы. На Алтае даже существует целое движение борцов за чистоту природы: так, ещё в 2019 году Инна Муклаева создала проект «Чистый Алтай», помогающий избавить скалы от надписей, оставленных вандалами. За пять лет добровольцы очистили более 4000 м² скал, включая перевал Чике-Таман, Красные Ворота, Семинский перевал, Белый Бом, скалы вдоль Катуни перед Малым Яломаном и придорожные камни вдоль Чуйского тракта. Каждый может присоединиться к этому проекту и внести свой посильный вклад в восстановление природы Алтая.

Волонтёр проекта «Чистый Алтай» очищает скалы от надписей

Алтай – таинственный, загадочный и очень привлекательный для туристов регион. Здесь можно качественно отдохнуть и зарядиться энергией, открыть для себя необычные традиции и познакомиться с интересными людьми. И поверить в чудеса, которые точно исполнятся в самое сказочное время – на Новый год!

Другие идеи и советы для путешествия по Горному Алтаю ищите на туристском портале региона.

Собрали живописную галерею горно-алтайских пейзажей от фотографов с нашего фотохостинга – надеемся, она вдохновит вас на путешествие по этому дивному краю.