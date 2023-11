Бутик-отель «39»: знакомство с колоритным югом

Рассказываем, где остановиться, если вы решили открыть для себя город со вкусом – Ростов-на-Дону.

Ростов-на-Дону – гастрономическое сердце Юга с уникальной историей и особым колоритом. Это место встречи мировых вкусов, культур и традиций. А ещё город контрастов, купеческой архитектуры и гостеприимных людей.

Как раз через историю, традиции и вкусы можно максимально близко познакомиться с регионами нашей большой страны и сохранить о поездке самые яркие и теплые воспоминания. Узнать Ростов-на-Дону таким, каким видят и любят его горожане, можно с помощью команды первого дизайнерского 5* бутик-отеля «39» by SATEEN GROUP.

Фото: Бутик-отель «39»

Расположенный в историческом центре города отель «39» by SATEEN GROUP предлагает своим гостям премиальный сервис, собранные со всего мира уникальные арт-объекты и 44 номера пяти категорий от стандартных до royal suite. А также ресторан «39» с аутентичной кухней, собственную бесплатную парковку, спортивный зал, pet-friendly территорию, сезонный ресторан-бар Rooftop 39 на крыше, авторские экскурсии от лучших гидов города.

Something old, Something new – так одной фразой можно описать концепцию отеля, но вдвойне особенным его делает something local. Ресторан бутик-отеля «39» – место, куда гости приходят за традиционной кухней донских казаков в авторском прочтении от бренд-шефа Максима Артюхова, потомственного казака. В концепцию меню также входят идеальные пейринги с лучшими локальными, в том числе автохтонным, винами.

Ещё один способ погружения – незаметная интеграция в интерьер отеля предметов декора, где в номерах – старинные казачьи весла и томики А.П.Чехова или М.А.Шолохова. А также композиции из степных сухоцветов, интерьерные фотографии с изображением города и его достопримечательностей, мебель цвета донского камыша, антикварная деревянная дверь, хранящая дух старинного купеческого особняка, и панорамный ресторан на крыше отеля с лучшим видом на исторический центр города.

Подчеркивают дух региона и картины, созданные в коллаборации с местным дизайнером и художником Владимиром Овечкиным, а также одежда его бренда с оригинальным прочтением мотивов Ростова и Ростовской области. При этом и картины, и предметы одежды можно приобрести для своей коллекции и увезти в качестве памятного и стильного сувенира.

Гостям, которые хотят лучше узнать город и его окрестности, консьерж-сервис «39» предлагает множество интересных маршрутов и экскурсий, помогающих открыть для себя культуру, историю, архитектуру и гастрономию колоритного города, настоящей столицы донского Юга. А специально разработанная для гостей бутик-отеля «39» беговая карта способна превратить даже рутинную утреннюю пробежку в настоящую экскурсию по Ростову.

И, конечно, одна из главных особенностей – то, что нельзя увидеть, но всегда можно почувствовать. Это знаменитое ростовское гостеприимство, которое в бутик-отеле «39» становится больше, чем просто концепцией. Это культурный код, органично вписанный в услуги и сервис отеля. Бутик-отель «39» — точка притяжения, куда приезжают, чтобы не просто переночевать, но и погрузиться в уникальность места.