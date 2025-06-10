Russian Traveler получил премию Fashion Destination Awards 2025

2 июня в гранд-отеле «Метрополь» состоялась торжественная церемония вручения первой международной премии Fashion Destination Awards 2025 от Fashion TV Russia.

Fashion Destination Awards призвана стать навигатором в мире российского и международного туризма класса люкс. В рамках церемонии были объявлены лауреаты среди лучших российских и международных отелей, курортов, актуальных туристических направлений, а также влиятельные персоны в сфере туризма в 45 номинациях со всего мира.

Russian Traveler был признан победителем в номинации «Лучший журнал о путешествиях». На сцену за наградой поднялся главный редактор журнала Иван Васин. Премию также посетили ведущие профессионалы туристической индустрии, бизнесмены, представители глянцевых изданий и телеканалов.

Иван Васин на сцене премии Fashion Destination Awards 2025

Среди звездных гостей мероприятия на премии «засветились», в том числе, ведущий Андрей Малахов, певицы Любовь Успенская, Катя Лель и Зара и многие другие.

Мария Ост, Любовь Успенская, Катя Лель, Андрей Малахов

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Лауреатами премии также стали:

Collaboration of The Year – Basta and Experience Abu Dhabi;

Лучший luxury семейный отель — Cosmos Collection Izumrudny Les 5*;

Лучший luxury отель с медицинским центром — Cosmos Collection Altay Resort 5* «Медси курорт здоровья»;

Самый быстрорастущий агрегатор – Ozon Travel;

Лучшее тревел событие 2025 – NEVEREND;

Лучшая fashion-коллаборация – Бренд EIGENGRAU и ресторан-бар «Консерватория» в отеле Арарат Парк Хаятт Москва;

За внесение вклада в реализацию пресс-тура и гостевых визитов на фестиваль DREAM FEST – Бюро по туризму Азербайджана;

Лучший luxury отель в Санкт-Петербурге – отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg;

Travel DIVA – Любовь Успенская;

Лучший Арт-санаторий – Изовела;

International Pop Star – Катя Лель;

The best beach hotel in Abu Dhabi – Rixos Premium Saadiyat Island;

Best surfing resort – Kuda Vilingili Resort Maldives;

Most stylish resort in Maldives – Sirru Fen Fushi Maldives;

Best family resort in Maldives – InterContinental Maldives Maamungau Resort;

Opening of the Year in Maldives – MEYYAFUSHI MALDIVES;

The Best Luxury Ayurveda Retreat In India – Dharana at Shillim;

Самый современный центр винного туризма – Центр энологии Chateau Tamagne;

Лучший загородный отель для свадьбы – SENESHAL;

Открытие года в России – Mantera Supreme;

Лучший проект в сфере развлечений и событий – Игорная зона «Красная Поляна»;

Лучший морской круиз России – Лайнер Астория Гранде;

Лучший Fashion boutique отель на горном курорте – FLORA boutique-hotel & SPA;

Egypt Premium Luxury Hotels chain, Sunrise Resorts & Cruises;

Лучшая загородная развлекательная резиденция – Par & Palace;

Лучшая сеть банных комплексов – Усадьба Банная;

Лучшее тревел-шоу о России на телевидении – Тревел-шоу «ПОЕХАЛИ!» на Первом канале, Мария Осадник и Евгений Покровский;

Best Wellness Resort in Sri Lanka – Santani Wellness;

Best Luxury MICE hotel – CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul;

The Best Luxury Hotel in Turkey – NG PHASELIS BAY;

Лучший Отельер года – Артур Бирсин;

Best Authentic Premium Resort – Heritage Le Telfair Hotel, Mauritius;

Лучший организатор космических мероприятий на космодромах России – Роскосмос Медиа;

Самая стильная коллаборация – Пляж Monte Carlo в отеле Pullman Сочи;

Лучший туроператор по Мальдивам – Мальдивиана;

Лучший яхт-клуб страны – Tenzor Sailing Club;

Лучший аутентичный ресторан итальянской кухни – Bistro SI от компании Spazio Italia;

Прорыв года по направлению Бодрум – Туроператор IZI.Tourа;

Best Family Hotel in Bodrum – Vogue Hotel Supreme;

Best Amusement park in Turkey – Candyland;

Лучший объект торговли в сфере туризма – THE STORE RUSSIA. FHUB RUSSIA;

Лучшее lifestyle travel-шоу – «Сарафанное радио Рублевки travel» с Ильей Кремер, Катей и Настей Менчук;

Самый известный турагент в РФ – Тариел Гажиенко;

Best International Fashion Dance Show – Sparkle Show by Suvorov Event, Артур Суворов.

Андрей Шемякин, Анна Илюшина, Екатерина Тихонова (CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul)

Генеральным партнером мероприятия выступила компания Ozon c платформой для модного шопинга Ozon Fashion.