Russian Traveler получил премию Fashion Destination Awards 2025

2 июня в гранд-отеле «Метрополь» состоялась торжественная церемония вручения первой международной премии Fashion Destination Awards 2025 от Fashion TV Russia.
Fashion Destination Awards призвана стать навигатором в мире российского и международного туризма класса люкс. В рамках церемонии были объявлены лауреаты среди лучших российских и международных отелей, курортов, актуальных туристических направлений, а также влиятельные персоны в сфере туризма в 45 номинациях со всего мира.
Russian Traveler был признан победителем в номинации «Лучший журнал о путешествиях». На сцену за наградой поднялся главный редактор журнала Иван Васин. Премию также посетили ведущие профессионалы туристической индустрии, бизнесмены, представители глянцевых изданий и телеканалов.
Среди звездных гостей мероприятия на премии «засветились», в том числе, ведущий Андрей Малахов, певицы Любовь Успенская, Катя Лель и Зара и многие другие.
Лауреатами премии также стали:
- Collaboration of The Year – Basta and Experience Abu Dhabi;
- Лучший luxury семейный отель — Cosmos Collection Izumrudny Les 5*;
- Лучший luxury отель с медицинским центром — Cosmos Collection Altay Resort 5* «Медси курорт здоровья»;
- Самый быстрорастущий агрегатор – Ozon Travel;
- Лучшее тревел событие 2025 – NEVEREND;
- Лучшая fashion-коллаборация – Бренд EIGENGRAU и ресторан-бар «Консерватория» в отеле Арарат Парк Хаятт Москва;
- За внесение вклада в реализацию пресс-тура и гостевых визитов на фестиваль DREAM FEST – Бюро по туризму Азербайджана;
- Лучший luxury отель в Санкт-Петербурге – отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg;
- Travel DIVA – Любовь Успенская;
- Лучший Арт-санаторий – Изовела;
- International Pop Star – Катя Лель;
- The best beach hotel in Abu Dhabi – Rixos Premium Saadiyat Island;
- Best surfing resort – Kuda Vilingili Resort Maldives;
- Most stylish resort in Maldives – Sirru Fen Fushi Maldives;
- Best family resort in Maldives – InterContinental Maldives Maamungau Resort;
- Opening of the Year in Maldives – MEYYAFUSHI MALDIVES;
- The Best Luxury Ayurveda Retreat In India – Dharana at Shillim;
- Самый современный центр винного туризма – Центр энологии Chateau Tamagne;
- Лучший загородный отель для свадьбы – SENESHAL;
- Открытие года в России – Mantera Supreme;
- Лучший проект в сфере развлечений и событий – Игорная зона «Красная Поляна»;
- Лучший морской круиз России – Лайнер Астория Гранде;
- Лучший Fashion boutique отель на горном курорте – FLORA boutique-hotel & SPA;
- Egypt Premium Luxury Hotels chain, Sunrise Resorts & Cruises;
- Лучшая загородная развлекательная резиденция – Par & Palace;
- Лучшая сеть банных комплексов – Усадьба Банная;
- Лучшее тревел-шоу о России на телевидении – Тревел-шоу «ПОЕХАЛИ!» на Первом канале, Мария Осадник и Евгений Покровский;
- Best Wellness Resort in Sri Lanka – Santani Wellness;
- Best Luxury MICE hotel – CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul;
- The Best Luxury Hotel in Turkey – NG PHASELIS BAY;
- Лучший Отельер года – Артур Бирсин;
- Best Authentic Premium Resort – Heritage Le Telfair Hotel, Mauritius;
- Лучший организатор космических мероприятий на космодромах России – Роскосмос Медиа;
- Самая стильная коллаборация – Пляж Monte Carlo в отеле Pullman Сочи;
- Лучший туроператор по Мальдивам – Мальдивиана;
- Лучший яхт-клуб страны – Tenzor Sailing Club;
- Лучший аутентичный ресторан итальянской кухни – Bistro SI от компании Spazio Italia;
- Прорыв года по направлению Бодрум – Туроператор IZI.Tourа;
- Best Family Hotel in Bodrum – Vogue Hotel Supreme;
- Best Amusement park in Turkey – Candyland;
- Лучший объект торговли в сфере туризма – THE STORE RUSSIA. FHUB RUSSIA;
- Лучшее lifestyle travel-шоу – «Сарафанное радио Рублевки travel» с Ильей Кремер, Катей и Настей Менчук;
- Самый известный турагент в РФ – Тариел Гажиенко;
- Best International Fashion Dance Show – Sparkle Show by Suvorov Event, Артур Суворов.
Генеральным партнером мероприятия выступила компания Ozon c платформой для модного шопинга Ozon Fashion.