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Russian Traveler

№ 2 (16)

апрель-май

Russian Traveler №2(16) 2025
Тест по Петербургу – проверь себя!
Тест по Петербургу – проверь себя!

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Russian Traveler получил премию Fashion Destination Awards 2025

Russian Traveler получил премию Fashion Destination Awards 2025

Главный редактор журнала Russian Traveler Иван Васин на вручении премии Fashion Destination Awards 2025

2 июня в гранд-отеле «Метрополь» состоялась торжественная церемония вручения первой международной премии Fashion Destination Awards 2025 от Fashion TV Russia.

Fashion Destination Awards призвана стать навигатором в мире российского и международного туризма класса люкс. В рамках церемонии были объявлены лауреаты среди лучших российских и международных отелей, курортов, актуальных туристических направлений, а также влиятельные персоны в сфере туризма в 45 номинациях со всего мира. 

Russian Traveler был признан победителем в номинации «Лучший журнал о путешествиях». На сцену за наградой поднялся главный редактор журнала Иван Васин. Премию также посетили ведущие профессионалы туристической индустрии, бизнесмены, представители глянцевых изданий и телеканалов. 

Иван Васин на сцене премии Fashion Destination Awards 2025

Среди звездных гостей мероприятия на премии «засветились», в том числе, ведущий Андрей Малахов, певицы Любовь Успенская, Катя Лель и Зара и многие другие.

Мария Ост, Любовь Успенская, Катя Лель, Андрей Малахов

Лауреатами премии также стали:

  • Collaboration of The Year – Basta and Experience Abu Dhabi;
  • Лучший luxury семейный отель — Cosmos Collection Izumrudny Les 5*;
  • Лучший luxury отель с медицинским центром — Cosmos Collection Altay Resort 5* «Медси курорт здоровья»;
  • Самый быстрорастущий агрегатор – Ozon Travel;
  • Лучшее тревел событие 2025 – NEVEREND;
  • Лучшая fashion-коллаборация – Бренд EIGENGRAU и ресторан-бар «Консерватория» в отеле Арарат Парк Хаятт Москва;
  • За внесение вклада в реализацию пресс-тура и гостевых визитов на фестиваль DREAM FEST – Бюро по туризму Азербайджана;
  • Лучший luxury отель в Санкт-Петербурге – отель Four Seasons Lion Palace St. Petersburg;
  • Travel DIVA – Любовь Успенская;
  • Лучший Арт-санаторий – Изовела;
  • International Pop Star – Катя Лель;
  • The best beach hotel in Abu Dhabi – Rixos Premium Saadiyat Island;
  • Best surfing resort – Kuda Vilingili Resort Maldives;
  • Most stylish resort in Maldives – Sirru Fen Fushi Maldives;
  • Best family resort in Maldives – InterContinental Maldives Maamungau Resort;
  • Opening of the Year in Maldives – MEYYAFUSHI MALDIVES;
  • The Best Luxury Ayurveda Retreat In India – Dharana at Shillim;
  • Самый современный центр винного туризма – Центр энологии Chateau Tamagne;
  • Лучший загородный отель для свадьбы – SENESHAL;
  • Открытие года в России – Mantera Supreme;
  • Лучший проект в сфере развлечений и событий – Игорная зона «Красная Поляна»;
  • Лучший морской круиз России – Лайнер Астория Гранде;
  • Лучший Fashion boutique отель на горном курорте – FLORA boutique-hotel & SPA;
  • Egypt Premium Luxury Hotels chain, Sunrise Resorts & Cruises;
  • Лучшая загородная развлекательная резиденция – Par & Palace;
  • Лучшая сеть банных комплексов – Усадьба Банная;
  • Лучшее тревел-шоу о России на телевидении – Тревел-шоу «ПОЕХАЛИ!» на Первом канале, Мария Осадник и Евгений Покровский;
  • Best Wellness Resort in Sri Lanka – Santani Wellness;
  • Best Luxury MICE hotel – CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul;
  • The Best Luxury Hotel in Turkey – NG PHASELIS BAY;
  • Лучший Отельер года – Артур Бирсин;
  • Best Authentic Premium Resort – Heritage Le Telfair Hotel, Mauritius;
  • Лучший организатор космических мероприятий на космодромах России – Роскосмос Медиа;
  • Самая стильная коллаборация – Пляж Monte Carlo в отеле Pullman Сочи;
  • Лучший туроператор по Мальдивам – Мальдивиана;
  • Лучший яхт-клуб страны – Tenzor Sailing Club;
  • Лучший аутентичный ресторан итальянской кухни – Bistro SI от компании Spazio Italia;
  • Прорыв года по направлению Бодрум – Туроператор IZI.Tourа;
  • Best Family Hotel in Bodrum – Vogue Hotel Supreme;
  • Best Amusement park in Turkey – Candyland;
  • Лучший объект торговли в сфере туризма – THE STORE RUSSIA. FHUB RUSSIA;
  • Лучшее lifestyle travel-шоу – «Сарафанное радио Рублевки travel» с Ильей Кремер, Катей и Настей Менчук;
  • Самый известный турагент в РФ – Тариел Гажиенко;
  • Best International Fashion Dance Show – Sparkle Show by Suvorov Event, Артур Суворов.

Андрей Шемякин, Анна Илюшина, Екатерина Тихонова (CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul)

Генеральным партнером мероприятия выступила компания Ozon c платформой для модного шопинга Ozon Fashion. 

Жанна Грузинцева (награждение MEYYAFUSHI MALDIVES)

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