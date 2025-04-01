RUSSPASS Журнал приглашает стать автором статей о туризме

В издании появился новый раздел, благодаря которому каждый может поделиться своим материалом о путешествиях по России.

RUSSPASS Журнал — издание о туризме в России, созданное на базе цифрового туристического сервиса RUSSPASS. Там рассказывают о новых маршрутах, событиях, технологиях и людях, которые двигают индустрию вперед. Особое внимание журнал уделяет Москве и ее туристическим возможностям. Авторы пишут о таких местах и маршрутах столицы, которые интересны как самим москвичам, так и гостям города.

Теперь предложить свои материалы для публикации в RUSSPASS Журнале могут все желающие. Для этого там появился новый раздел, где каждого нового автора ждет удобная форма публикации, а также полезная инструкция. Поможет она и придумать тему для материала — это может быть как рассказ о путешествии, так и история работы в туристической сфере.

Как это работает? После того, как автор отправит текст на публикацию, его посмотрит редактор журнала — обычно проверка занимает от 3 до 7 рабочих дней. Если материал требует небольших правок, редактор свяжется с автором и подскажет как можно доработать текст.

Кроме того, с 2 по 28 апреля все пользователи могут принять участие в специальной номинации «RUSSPASS Журнал. Россия в деталях» Медиапремии Ассоциации туроператоров России. В ответ на заявку с материалом авторы получат письмо, где смогут подтвердить свое участие в премии. В качестве жюри выступят эксперты столичного Комитета по туризму, редакция RUSSPASS Журнала, представители Ассоциации туроператоров, представители отраслевых СМИ. Они оценят авторский стиль, раскрытие туристического направления в тексте, а также качество визуального материала к нему. Награждение победителей состоится 30 мая.