авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Осень в Южной Корее 🍁
Осень в Южной Корее 🍁

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Осень в Южной Корее 🍁
Осень в Южной Корее 🍁

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Рыба-меч пронзила сердце туристки и убила ее

Фото: @giuliamanfrini

Трагедия произошла с 36-летней серфингисткой.

В Индонезии рыба-меч убила итальянскую туристку, пронзив ее сердце.  Об этом пишет Il Messagero.

36-летняя Джулия Манфрини занималась серфингом в океане. Вдруг из воды выпрыгнула рыба-меч и попала острым носом прямо в грудь женщине. Она впилась в тело на глубину в пять сантиметров.

Манфрини сумела позвать на помощь друзей, а потом потеряла сознание. Приятели оказали ей первую помощь и вызвали скорую. Медики забрали туристку в больницу, но там ее не смогли спасти. Тело итальянки доставят на родину для того, чтобы близкие могли ее похоронить.

По данным Stab Magazine, женщина умерла не из-за самого нападения рыбы. В медицинском заключении говорилось о том, что, когда пострадавшая поступила в больницу, из носа у нее шла пена, а это признак нехватки кислорода. Скорее всего, после нападения итальянка захлебнулась водой.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024