Рыба-меч пронзила сердце туристки и убила ее

Трагедия произошла с 36-летней серфингисткой.

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В Индонезии рыба-меч убила итальянскую туристку, пронзив ее сердце. Об этом пишет Il Messagero.

36-летняя Джулия Манфрини занималась серфингом в океане. Вдруг из воды выпрыгнула рыба-меч и попала острым носом прямо в грудь женщине. Она впилась в тело на глубину в пять сантиметров.

Манфрини сумела позвать на помощь друзей, а потом потеряла сознание. Приятели оказали ей первую помощь и вызвали скорую. Медики забрали туристку в больницу, но там ее не смогли спасти. Тело итальянки доставят на родину для того, чтобы близкие могли ее похоронить.

По данным Stab Magazine, женщина умерла не из-за самого нападения рыбы. В медицинском заключении говорилось о том, что, когда пострадавшая поступила в больницу, из носа у нее шла пена, а это признак нехватки кислорода. Скорее всего, после нападения итальянка захлебнулась водой.