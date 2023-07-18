РЖД и Russian Traveler: выставка на Никитском бульваре

На Никитском бульваре столицы открылась уличная фотовыставка «Железные дороги в объективе».

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Во время конкурса «Сокровища России», который проводил наш журнал, множество фотографов прислали свои работы.



Среди прочего, особенно впечатляющая получилась выборка, посвященная железным дорогам страны – от Сахалина до Калининграда. Авторов — профессионалы и любители, среди жанров — архитектура, пейзажи, репортажи. Ну и, конечно, еще один важный эффект от выставки: просматривая работы, непременно появляется это щемящее чувство, которые дают путешествия по железной дороге.

Посетить экспозицию можно на Никитском бульваре (метро «Арбат» Филёвской и Арбатско-Покровской линий) в любое время до 16 августа включительно.