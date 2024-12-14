РЖД изменит правила перевозки домашних животных

Теперь владельцам крупных не придется выкупать целое купе.

В России с 1 января 2025 года изменятся правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

Теперь оформление перевозочного документа на домашнего питомца при выкупе целого купе станет бесплатным. А само животное можно будет провозить в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа целого купе (сейчас это обязательное требование, например, для перевозки крупных собак).

При этом другие пассажиры, покупая билеты на сайте РЖД, будут знать, что в их купе едет домашний питомец. И при желании смогут выбрать другое место.

Реклама