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РЖД изменит правила перевозки домашних животных

Фото: Unsplash

Теперь владельцам крупных не придется выкупать целое купе.

В России с 1 января 2025 года изменятся правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

Теперь оформление перевозочного документа на домашнего питомца при выкупе целого купе станет бесплатным. А само животное можно будет провозить в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа целого купе (сейчас это обязательное требование, например, для перевозки крупных собак).

При этом другие пассажиры, покупая билеты на сайте РЖД, будут знать, что в их купе едет домашний питомец. И при желании смогут выбрать другое место.

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